Принятие украинским парламентом закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закона о реинтеграции Донбасса) замыкает трёхлетний круг так называемого Минского процесса. В принципе, это логичный политический ответ Киева на заявление, сделанное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе его недавней пресс-конференции, причём сделанное дважды, о «полном (выделено мною) уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму».

Александр Горбаруков ИА REGNUM АТО Украины в поисках России

Что касается самих Минских договорённостей, то сразу после их заключения было ясно, что большинство положений «Комплекса мер» практически невыполнимы, потому что для нынешнего украинского режима объективно неприемлемы. Напомню основные: всеобъемлющая амнистия, восстановление контроля над государственной границей в зоне конфликта только после проведения местных выборов и осуществления конституционной реформы, вывод всех иностранных вооруженных формирований и наемников с территории Украины, разоружение всех незаконных групп, децентрализация (причём в варианте, согласованном с представителями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», то есть в варианте как минимум федерации) как один из принципов новой конституции, включение положения о языковом самоопределении в новое законодательство о статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Что уж говорить об обязательстве Киева включить в этот новый закон положение о своей поддержке социально-экономического развития Донбасса и содействии его сотрудничеству с Россией, а также о том, что отряды народной милиции в этом регионе будут создаваться по решению местных советов!

Другими словами, можно продолжать настаивать, как это делает ДИП МИД России в своём сегодняшнем комментарии, что Минские договорённости являются «общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине», но вдумчивым политикам и экспертам было совершенно очевидно тогда, сразу после их подписания, и тем более очевидно сегодня, что это не так.

Тогда, в феврале 2015 года, считалось, что приверженность Киева выполнению Минских договорённостей будет обеспечена на основе «гарантий от лидеров ЕС». Это, мол, «их зона ответственности», а если договоренности не будут выполняться, «будет применяться другой план действий». Договорённости не выполнялись; «другой план» применён не был.

U.S. Army Europe ВСУ

Некоторые наблюдатели высказывали тогда надежду, что по мере нарастания свидетельств неготовности Киева следовать своим международным обязательствам Запад «разочаруется» в Порошенко и других деятелях киевской хунты. Не разочаровались. Впрочем, на Западе никогда ими и не очаровывались, хорошо понимая, кого они сами выпестовали. Никто ни в ЕС, ни тем более в США не собирался Порошенко и компанию ни исправлять, ни менять. Наоборот, они были выпестованы с целью «исправлять» и менять Россию.

Некоторые высказывали в 2015 году надежду на различия в подходах к украинскому кризису Вашингтона и Западной Европы, приводили в поддержку этого тезиса мысль о том, что «европейцам не нужна война в Европе». Как будто не было агрессии против бывшей Югославии, в развязывании и осуществлении которой европейские союзники США сыграли свою весомую роль? Кто-то говорил, что «европейцы извлекли из этого свои уроки». Извлекли, но другого свойства — уроки безнаказанности.

Соответственно, виновными в том, что Киев, приняв закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил свою твёрдую установку на то, чтобы Минские договорённости не выполнять, в западном общественном и политическом мнении вновь окажутся власти ДНР и ЛНР и Россия. Вернее, — «Россия-агрессор» и её «оккупационные администрации».

Понятно, что формально снять с Киева обязательства по выполнению Минских договорённостей Западу не удастся, поскольку они были подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Как понятно и то, что заявления, трактующие этот закон в качестве «юридической основы для подготовки к подаче в международные инстанции консолидированной жалобы на Россию как страну-агрессора» (представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко) или инструмента, «дающего возможность принять решение Совбеза ООН о введении миротворцев в Донбасс «на тех условиях, какие выгодны Украине» (лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк), или рычага «перехода к статусу, который определен ООН как право на самооборону с использованием вооруженных сил страны» (первый замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев) — это всё пустая болтовня. (Цитаты приводятся по ТАСС).

Но точно так же понятно и то, что никто на Западе заставлять Киев выполнять Минские договорённости не будет. Как никто — ни ЕС, ни тем более США — не будет останавливать новые массированные военные действия киевской хунты против ДНР и ЛНР.

Налицо не просто демонстрация желания Киева решать проблему Донбасса только военным путём — об этом нам и так всегда было известно. Налицо готовность к агрессии более массированной и более наглой.

U.S. Army Europe ВСУ

Закономерен вопрос, почему этот закон принимается именно сегодня, почему именно сейчас начинается «опасная эскалация на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности» (также цитата из комментария ДИП МИД России).

Я не имею в виду совпадение с числом и месяцем принятия в 1654 году Переяславской радой решения об объединении территории Войска Запорожского с Русским Царством, хотя оно и имеет значение. Совпадение с объявлением в Вашингтоне о готовности США поставлять на Украину летальные вооружения тоже значимо, хотя и в другом смысле, но не принципиально (что мы, не понимаем американскую позицию по Украине?).

И украинский закон, и американские действия в украинском кризисе, и поощрительная для Порошенко позиция ЕС — это звенья одной цепи, ведущей к февралю, месяцу, на который Западом назначено массированное усиление давления на нашу страну в преддверии предстоящих выборов президента.

Из этого нам и следует исходить, ясно осознавая темную взаимосвязь военных и политических ходов Запада на украинском направлении и досконально выверяя наши собственные ответные действия на предмет их убойности. Эти действия, впрочем, вполне могут и даже должны в случае необходимости быть упредительными (ну не непризнания же Западом результатов наших выборов нам опасаться и не бойкота чемпионата мира по футболу?), только по-пустому, как в случае с датой, выбитой на медали «За возвращение Крыма», подставляться потом не надо.