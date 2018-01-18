



Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Они обсуждали дальнейшие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Ранее Мамедъяров и Налбандян провели переговоры с сопредседателями Минской группы Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия).

Последняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении прошла 7 декабря 2017 года в Вене, после чего последовали вроде бы какие-то обнадеживающие заявления с обеих сторон. Мамедъяров на пресс-конференции по итогам заявлял, что встреча «продолжалась больше восьми часов» и стороны обсуждали «путь согласования вопросов, вызывающих несогласие у той или иной стороны». И добавил: «Мы ждем предложений от сопредседателей к следующей встрече». В свою очередь, Налбандян говорил, что «переговоры были довольно серьезными и стороны неоднократно были близки к достижению двустороннего соглашения».

Позитивно на это отреагировала Москва. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин подчеркивал, что Россия «приветствует активизацию переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта» и указал на главную тему: нужно «предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон», что предусматривается Венскими и Санкт-Петербургскими соглашениями. Помимо того, сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ, что, похоже, и определило главную переговорную повестку представителей Баку и Еревана в Кракове.

Mfa.am Встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Кракове

Но потом появились нюансы. На ежегодной пресс-конференции в начале 2018 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к решению нагорно-карабахского вопроса нужно подходить поэтапно: «Решить этот вопрос раз и навсегда одним документом невозможно. В этом вопросе нужен поэтапный подход. Этот поэтапный подход покажет, что возможно сделать сейчас, определит пути, где нужны дополнительные обсуждения в связи с итоговым урегулированием конфликта и статусом Нагорного Карабаха». Говоря о поэтапности, Лавров давал понять, что нужно определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения, с выходом на конечную цель.

В этой связи глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта». Однако пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян уточнил, что речь идет «о пакетном урегулировании, но с поэтапным выполнением достигнутых договоренностей». В Кракове Налбандян после встречи с сопредседателями МГ ОБСЕ и накануне встречи со своим азербайджанским коллегой внес еще одно уточнение: «Сопредседатели в течение многих лет заявляют, что предлагаемые ими принципы и элементы, направленные на поэтапное выполнение пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки дать приоритет одному из них по отношению к другим сделают урегулирование невозможным. Чем раньше Баку осознает эту реальность, тем скорее возможно будет направить процесс урегулирования в практическое русло».

Так вновь стали выявляться проблемы поэтапного и пакетного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что не является терминологической путаницей, поскольку «поэтапное урегулирование» по сути противопоставляется «пакетному принципу». Для Баку конфигурация «поэтапного» плана сводится к разрешению вопроса освобождения территорий за пределами Нагорного Карабаха, который увязывается с обязательствами сторон по отказу от применения силы, разблокированию коммуникаций и налаживанию дипломатических и экономических связей. Дальше, по мнению Азербайджана, для определения статуса Нагорного Карабаха необходимо проведение более длительных переговоров.

DAVID HOLT Памятник погибшему солдату. Нагорный Карабах

Но и «пакетный» вариант с обозначенной конечной целью, зафиксированный в общей «рамочной» договоренности, требует последовательности в реализации определенной модели действий. Говоря иначе, Ереван считает, что Баку должен обозначить статус Нагорного Карабаха и одновременно можно будет решать вопросы территорий. Баку наоборот — сначала территории, а потом, может быть, статус Нагорного Карабаха. Если говорить более конкретно, то просматривается бакинский сценарий, когда любую компромиссную уступку Еревана можно будет подавать как «очередную победу» без упоминаний о статусе Нагорного Карабаха.

Как видим, речь идет не о «практичной философии» в урегулировании конфликта, а о важнейших принципах, где без достижения соответствующего соглашения эффект от каждого из предпринятых конфликтующими сторонами шагов всегда будет носить неопределенный, промежуточный характер. Конечно, это отодвигает на неопределенный срок и достижение окончательного урегулирования конфликта. То есть Баку и Ереван продолжают бегать по замкнутому кругу. Такое ощущение остается после того, как глава пресс-службы МИД Азербайджана первым в Twitter сообщил о завершении в Кракове встречи между главами дипломатических ведомств Налбандяном и Мамедъяровым:

«Азербайджан выступает за субстантивные и логичные переговоры по урегулированию конфликта».

Потом, видимо, последуют другие заявления. Главное в том, что переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту, точнее — переговоры о переговорах, продолжается. Но похоже, что до подготовки почвы для обсуждения более кардинальных вопросов на будущее время пока еще не дошло.