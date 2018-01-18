В Челябинской области мать погибшего 11-летнего мальчика намерена добиваться наказания тех, по чьей вине погиб её ребёнок. Она считает, что виновные хотят уйти от ответственности, а экспертизы уже не провести, так как опасную горку разобрали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следственный комитет России

Борьба за жизнь

ЧП случилось 21 декабря в Западном жилом районе Сатки. Мальчик упал с недостроенной горки, и затем сверху на него свалилась незакреплённая глыба льда. Ребёнок получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. Вначале в районную больницу, но затем перевезли в Челябинск — понадобилась сложная операция.

Делом заинтересовалась полиция. А затем материалы передали в СКР. Возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка.

Вопросы возникли к тем, кто строил эту горку. Подрядчиком оказалась индивидуальный предприниматель из города Миасса. Её представители заявили журналистам о том, что недостроенная горка якобы была огорожена, сетку сняли дети. Однако местные жители опровергли это утверждение. По словам граждан, ограждения не было, а рабочие, которые возводили ледовый городок, долго не появлялись на объекте.

После трагедии злополучную горку разобрали. Расторгли и контракт с подрядчиком. Как пишет издание «В Сатке.ру», ледовый городок был построен с грубыми нарушениями допустимых норм. По данным издания, её же рабочие делали городок и в Чебаркуле. И там были выявлены похожие проблемы, даже травмировался ребёнок. Руководство Сатки и Чебаркуля отказалось принимать городки в таком виде. Постройки, которые должны были создать детям праздничное новогоднее настроение, а по факту несли для них угрозу, были снесены.

Тем временем шла борьба за жизнь человека. Врачи приложили все усилия к тому, чтобы спасти мальчика. Но они оказались тщетны. 4 января мальчик умер.

ИА REGNUM Сатка

Кто виноват?

В управлении СКР после смерти мальчика переквалифицировали уголовное дело. Теперь виновным, если их, конечно, отыщут, придётся отвечать за причинение смерти по неосторожности. Ход расследования — на личном контроле руководителя областного управления СКР Дениса Чернятьева.

Однако мать мальчика Ирина Г. утверждает, что никаких активных следственных действий не проводится. В соцсетях она обратилась к людям за помощью.

«Люди, которые делали эту горку, нарушили все нормы и правила с попустительства местной администрации и сейчас хотят уйти от ответственности. Горку сразу разобрали, уничтожив все следы преступления. Экспертизу теперь сделать невозможно. При этом полицейские не сделали ничего, чтобы воспрепятствовать этим действиям», — пишет женщина.

«Никаких активных следственных мероприятий не проводится. В память своего сына я сделаю все, чтобы найти и наказать виновных. Поэтому прошу всех небезразличных людей распространить эту информацию, чтобы виновных знали в лицо и они не могли жить спокойно. Надеюсь на справедливость», — заключила Ирина.

Под её обращением — более сотни комментариев. В основном соболезнования. Но есть и вполне конкретные предложения. Многие люди полагают, что ей нужно обратиться к журналистам федеральных СМИ, главным образом на телевидение. Мол, только после этого есть шанс, что что-то сдвинется с мёртвой точки.

Приведены в комментариях и вполне конкретные фамилии потенциальных ответственных лиц. Среди них — предприниматель, рабочие которой строили городок и эту горку, а также лица, которые допустили её к строительству городка. Среди них, по мнению граждан, и руководство управления по благоустройству Саткинского муниципального района.

А прокуратура тем временем отчитывается о борьбе за безопасность зимних горок. Одна из таких уже в этом, 2018 году была найдена в Верхнеуральске.

«Поверхность лестницы горки сконструирована из скользкого покрытия (снег, покрытый льдом), имеются выбоины, перила на лестнице отсутствуют. Указанные обстоятельства могут повлечь за собой травмирование граждан, большую часть которых составляют несовершеннолетние», — опасаются в прокуратуре.

С начала сезона в Челябинской области отмечено два случая травмирования детей и подростков на опасных горках. Один в Чебаркуле, а второй — в Сатке. Из Верхнеуральска таких сообщений пока не поступало. Надзорное ведомство уже потребовало от руководства Верхнеуральского городского поселения устранить эти нарушения и привлечь виновных к ответственности. Поможет ли это избежать новых травм и очередных жертв?