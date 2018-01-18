На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал себя «очень уравновешенным гением». Его заявление стало ответом на непрекращающиеся статьи в некоторых СМИ о его психическом здоровье, пишет Тамми Брюс в статье для The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Результаты ежегодного медицинского обследования Трампа показывают, что президент на самом деле является очень уравновешенным и здоровым человеком. На этой неделе мечта противников Трампа о том, что им удастся использовать «недееспособность» президента и сместить его с поста благодаря 25-й поправке к Конституции, разбилась вдребезги. Виной тому стало заявление доктора Ронни Джексона. Доктор работает в Белом доме с 2013 года, когда на этот пост его назначил бывший президент США Барак Обама.

Во вторник, 16 января, Джексон разгромил надежды либеральных «журналистов» и демократов, просто рассказав правду о состоянии здоровья Трампа. На прошедшей пресс-конференции были изложены детали ежегодного обследования главы Белого дома. Джексон подробно рассказывал о результатах медицинского обследования в течение 50 минут.

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Джексон — это не личный врач Трампа, которого подняли на смех в 2016 году. СМИ ополчились на Харольда Борнстейна, когда он заявил, что Трамп «однозначно станет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента». Похоже, Борнстейн был прав. К огромному сожалению медиашакалов, доктор Джексон заявил:

«Общее состояние здоровья президента отличное. Медицинский осмотр показал, что у президента хорошая кардиограмма. Глава государства сохранил здоровое сердце и в целом является очень здоровым человеком, поскольку на протяжении всей жизни воздерживался от употребления алкоголя и табака».

WEBN-TV Дональд и Меланья Трамп

Было достаточно странно видеть разочарование и смущение на лицах журналистов, слушающих доклад, подтверждающий то, что их собственный президент обладает отменным здоровьем. Атмосфера паники среди так называемых журналистов всё увеличивалась, они пытались ухватиться за любые крохи информации, которые могли бы означать, что у Трампа есть хоть какие-нибудь проблемы со здоровьем. Они так ничего и не дождались.

Доктор Джексон отметил, что Трамп настаивал на проведении когнитивного тестирования, добавив, что глава Белого дома показал отличные результаты.

«Я могу с полной уверенностью сказать и, думаю, люди, специализирующиеся в области психического здоровья, поддержат меня в этом, что если бы у него (Трампа) были бы какие-нибудь психические отклонения, данный тест указал бы на это. Он является достаточно точным. Президент успешно выполнил все задания… Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что у него нет никаких когнитивных или психических проблем», — заявил Джексон.

Очень хорошо, что на пресс-конференции присутствовал доктор, потому что в следующий момент после того, как Джексон огласил результаты когнитивного теста Трампа, у журналистов случился приступ шизофрении, их обуяли аффективные расстройства.

Например, Брайан Стельтер из Clown News Network опубликовал в Твиттере сообщение следующего характера:

«Сторонники Трампа могут сказать, что озабоченность относительно его психологического здоровья всегда была абсурдной, мол, дело теперь закрыто, и точка. Что можно на это ответить? Вопрос о профессиональной пригодности президента очень серьезен. Человек может быть абсолютно здоровым, но в то же время быть непригодным».

Получается, что одновременно и пригоден, и непригоден. Вот пример фейковых новостей, говорящих «правду». Напоминает утверждение: «Если выглядит правдоподобно, значит, это правда».

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Gage Skidmore Дональд Трамп

Журналисты просто отказывались верить в то, что их надежды пошли прахом. Fox News сообщили о продолжающейся клоунаде: «После 30 минуты доклада Джонатан Карл из ABC все еще не верил в его правдивость». Журналист из ABC потребовал объяснить ему, как «парню, который постоянно ест еду из McDonald's и Kentucky Fried Chicken, запивает все это диетической кока-колой и не занимается спортом, удается оставаться в хорошей форме»?

После этих слов доктор Джексон сделал заявление, которое, несомненно, пролило бальзам на души сторонников Трампа и нанесло страшную травму страдающим синдромом Trump Derangement.

«Всё дело в генетике. Более мне нечего сказать… Просто у некоторых людей отличные гены. Я сказал президенту, что если на протяжении последних 20 лет он придерживался бы здоровой диеты, то смог бы прожить до 200 лет… Просто Бог сделал его таким, какой он есть».