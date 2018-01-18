Президент США Дональд Трамп, внезапно изменив своей тактике сглаживания противоречий с Россией, выступил с неожиданно жестким заявлением и обвинил нашу страну в саботаже международных санкций против КНДР. По мнению главы Белого дома, высказанному в интервью агентству Reuters, Москва помогает Северной Корее и совсем не принимает участия в решении северокорейского вопроса, поэтому вся помощь от КНР «растаптывается ее действиями». При этом американский президент «перешел на личности» и адресовал комментарии лично Владимиру Путину: «Он может многое сделать. Но, к сожалению, у нас нет хороших отношений с Россией». Также Трамп отметил, что подобную позицию ранее занимал Китай, помощь которого северокорейскому режиму, по версии, Трампа заместила Россия. Данное заявление президент США сделал, комментируя решение Совета Безопасности ООН о принятии нового документа по ужесточению санкционного режима в отношении Пхеньяна.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Вслед за Трампом недовольство Россией высказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, который конкретизировал претензии главы Белого дома и пояснил, что речь идет о поставках в КНДР нефти.

Что за этим стоит?

Во-первых, разумеется, озабоченность созданием в КНДР стратегического ядерного потенциала, способного простреливать территорию США. Трамп явно не хочет признавать этой очевидности и виляет, заявляя, что Пхеньян не УЖЕ СОЗДАЛ такой потенциал, а БЛИЗОК к его созданию. Частью этой проблемы является никем давно уже даже не оспариваемая способность КНДР наносить удары, в том числе ядерные, по территориям американских региональных союзников и расположенным на них объектам военной инфраструктуры США. Например, по острову Гуам, который, помимо военного значения, имеет и символическое, являясь нервным узлом не только американской, но и всей западной политики в АТР. А символизму, в том числе эсхатологическому, западными элитами при всей декларируемой секулярности придается очень большое значение.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Но к кому эти претензии? Разве к Российской Федерации? Или разве к тому же Китаю? В том, что Пхеньян в считанные годы овладел подобными технологиями и нарастил ядерные мускулы, «виноваты» не они, а прежде всего американские спецслужбы, проморгавшие эти изменения в мировом военно-стратегическом балансе, и, кстати, в самих США этот оглушительный провал хорошо понимается и широко обсуждается.

Еще официальный Вашингтон вполне мог бы попенять на северокорейский ракетно-ядерный прогресс нынешнему киевскому режиму; ведь технологии доставки стратегических боезарядов в КНДР, как мировая общественность узнала сравнительно недавно, а официальные лица знали всегда, в КНДР пришли прямиком с днепропетровского «Южмаша». При чем же тут Россия?

Во-вторых, вместо Москвы претензии Трампа и Тиллерсона могли бы быть адресованы собственным элитам, которые давно поставили себя в международных делах таким образом, что единственным способом защиты от произвола приснопамятного «товарища волка» является ракетно-ядерный щит. Или мы сами не проходили эту внешнеполитическую науку в конце 40-х и в 50-х годах? Ведь тогда только создание ядерного оружия, а затем и ракетных средств его доставки на североамериканский континент отрезвили горячие головы пентагоновских стратегов, мечтавших, по словам Уинстона Черчилля, обзавестись стрелкой, которая наводится не «неугодное» государство, и кнопкой, которая нажимается после наведения стрелки. А пресловутый «план Баруха», который американцы пустили в ход в ООН, пытаясь отстоять тогда свою ядерную монополию путем фиктивной передачи своего контроля над «стрелкой и кнопкой» в полностью подконтрольное им тогда МАГАТЭ?

Ким Чен Ын что, не усвоил уроков, преподанных Саддаму Хусейну или Муамару Каддафи? Очень хорошо усвоил!

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

В-третьих, Трамп и Тиллерсон, в конце концов, могли бы и обратиться к помощи зеркала, попеняв самим себе на полное игнорирование предложений по урегулированию северокорейского ракетно-ядерного кризиса, исходивших в свое время от России и Китая. Чем, например, Вашингтону не понравился вполне себе в духе Realpolitik «чейндж»: КНДР прекращает ядерные испытания и ракетные пуски, а США сворачивают военную активность (попросту череду масштабных военных учений) у ее берегов? Разве регион или мир в целом от реализации этого предложения проиграли бы? Разумеется, проиграли бы интересы американских ястребов из Пентагона, ВПК и курирующих его бенефициаров крупнейших корпораций по управлению активами, — это да. Но если их потери — аргумент для американской государственной политики, то Трампу и Тиллерсону впору признавать отсутствие у своей страны внутреннего суверенитета, который, оказывается, принадлежит корпорациям и функционирует по известному принципу «Что хорошо для General Motors — то хорошо и для Америки».

В-четвертых, помимо внутреннего корпоративного суверенитета, президент и госсекретарь могли бы возмутиться и внешним, который принадлежит уже не корпорациям, а определенным финансовым и деликатным специфическим интересам, которые обычно отождествляются с президентским зятем Джаредом Кушнером. Во внешней политике этот принцип двойных стандартов связывается с Израилем, которому, получается, ядерное оружие, в том числе сверхмощное, иметь можно, а КНДР нет. Между тем еще экс-президент Джеймс Картер как-то признавал, что у Израиля около 150 боеголовок, несколько десятков из которых — сверхмощные, то есть от 1 мегатонны или, как минимум, от 500 килотонн тротилового эквивалента.

Вот бы Трампу призвать Израиль подать Пхеньяну впечатляющий пример, поставив интересы «мирового сообщества» вперед интересов собственного выживания во враждебном окружении! Так ведь нет, не дождетесь, как говорится. Наоборот, признавая Иерусалим столицей еврейского государства, Трамп поощряет его амбиции не только в религиозном и геополитическом, но и во всех остальных аспектах, включая ядерный.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Что? Израиль не является участником ДНЯО — Договора о нераспространении ядерного оружия? Так ведь и КНДР тоже им не является, из этого многостороннего международного договора, вступившего в силу в 1970 году, Пхеньян вышел в 2003 году. Всё по-честному! Не входят и соблюдать не должны. Почему США из договора по ПРО с Россией выходить можно, а Северной Корее из ДНЯО — нет? Двойные стандарты, однако. Оно, конечно, Трамп попенял Бушу-младшему и Обаме на недостаточность их усилий по решению этой проблемы, но обрушился почему-то на Москву. Которую к тому же постарался «развести» с Пекином, который очень хорошо знает цену таким «разводкам».

Но главный мотив, как представляется, — в том, что Ким Чен Ын на днях впервые обмолвился о перспективах корейского объединения. Прецеденты, связанные с преодолением раздела Германии или воссоединением с Китаем Гонконга и Макао, общеизвестны. Но то ведь, особенно первое, было осуществлено за счет советских, то есть российских интересов. А вот потенциальное объединение Кореи — это совсем другой разговор. Очень может статься, что проигравшим здесь окажется именно Вашингтон, так как сплаву экономической мощи Юга, помноженному на ракетно-ядерную силу Севера, американское кураторство, как и заступничество с содержанием по сути оккупационных военных сил, может и не потребоваться.

Словом, как ни крути, а прикрыть свой отдельный частный интерес большим всеобщим интересом, апеллирующим к ядерному разоружению в интересах самого Вашингтона, Трампу не удастся. Мировая политика должна стать либо честной, либо она останется беременной военными конфликтами, в том числе ядерными, особенно если их пестовать, например, по индийско-пакистанской модели. И закрывать глаза на несанкционированное международным сообществом ядерное вооружение одних, требуя от других ядерного разоружения. Так только в сказках бывает.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Ну, а нам из этой истории необходимо сделать собственные выводы. Победа Трампа над Клинтон — это не победа здравых сил в США над нездравыми. Это триумф одних нездравых над другими, совсем уж зарвавшимися. Давно следует понять, что по-настоящему здравые силы в американском истеблишменте отсутствуют как класс; они имеются только на глубоко маргинальной периферии тамошней политики. Ибо принятые правила игры любого здравомыслящего автоматически выталкивают на политическую обочину, если не в кювет. Это такая логика эволюции внутреннего суверенитета корпораций над государством, по-другому там не было, нет и не будет. Так сказать, видовые особенности позднего капитализма, подвергшегося злокачественной мутации и превратившегося в угрозу для себя самого и для человечества.