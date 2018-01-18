Зачем американские СМИ «вооружают» украинскую армию, задается вопросом «Таймер» (Одесса). 9 января известный исследовательский проект BellingCat анонсировал статью о наличии в полку «Азов» оружия американского производства. Речь идет о гранатометах PSRL-1 производства компании AirTronic USA. Сообщение удачно «легло» на предновогодний скандал со слухами о якобы принятом Белым домом решением все-таки начать поставки в Украину летального оружия, в частности, пресловутых противотанковых комплексов FGM-148 Jawelin. Почему BellingCat решили использовать в общем-то достаточно заурядный факт для очередного раскручивания «оружейного скандала» и почему решили сделать это именно сейчас? Возможно, причина заключается в том, что российско-американский план по урегулированию кризиса в Донбассе продолжает вполне успешно реализовываться, и, по мнению многих, даже слишком успешно. Напомним, суть плана, в целом сформулированного на переговорах Курта Волкера и Владислава Суркова, состоит в следующем: деэскалация конфликта, обмен пленными, ввод миротворцев, проведение местных выборов, а затем начало прямых переговоров между новоизбранными «представителями Донбасса» с Киевом. Что и будет трактовано и Россией, и США как завершение кризиса и превращение его в чисто внутриукраинскую проблему, вмешательства в которую внешних сил уже не требуется. Подобный сценарий развития событий, в принципе, согласован и с президентом Украины Петром Порошенко, для которого предусмотрены свои «плюшки», например, возможность предстать перед народом Украины в тоге миротворца на следующих президентских выборах. Однако у «плана Суркова — Волкера» есть и оппоненты как на Украине, так и за ее пределами. «Естественными» противниками разрешения донбасского кризиса являются «ястребы» украинской политики, включая «Народный фронт», для которого военная карта является едва ли не единственной, которую «фронтовики» могут попробовать разыграть на выборах. Да и с самим Порошенко не всё так однозначно. Реализация «плана Суркова — Волкера» будет ему выгодна, но лишь в том случае, если «пакетом» будет идти «благословение» Порошенко на следующий президентский срок от всех основных политических игроков. А вот, к примеру, в США далеко не уверены в том, что Порошенко — тот человек, которого они хотят видеть во главе Украины. Но самое главное, что у планов Вашингтона имеется оппозиция в… самом Вашингтоне, где вовсе не все рады дать Трампу возможность устроить дипломатический триумф в связи с Донбассом. Тому, кто задумал сорвать реализацию «плана Суркова — Волкера», трудно придумать лучшей повод сделать это, чем использовать тему с поставками на Украину американского оружия.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

Torange.biz Постмайданная Украина

В Харькове открывается всеукраинский проект «Военно-полевой арт», сообщает «Вечерний Харьков» (Харьков). Его цель — превратить военные предметы из зоны «АТО» в арт-объекты с национальной символикой. 18 января состоится торжественная церемония проекта. Выставка будет освещать события зоны «АТО» сквозь призму искусства украинских художников. Среди мастеров есть участники «АТО», которые проходят службу непосредственно в зоне боевых действий. Суть заключается в том, чтобы наложить проявления украинского народного искусства на предметы, которые имеют сугубо военное происхождение — амуницию, оборудование и средства, привезенные из зоны «АТО». На выставке представлены более 200 экспонатов: ящики от боеприпасов, гранатометы, гильзы, технические средства, флаги батальонов, фотографии бойцов с передовой — все это привезли из зоны «АТО», а мастера со всей Украины превратили в уникальные художественные произведения. Например, гранатомет, разрисованный яркими цветами, или защитная каска бойца с украинским орнаментом. Ящики, в которых еще недавно был смертоносный груз, украшены украинской народной резьбой, другие — разрисованы цветами, геометрическими орнаментами, которые напоминают украинский рушник, кто-то нарисовал на таком ящике портрет девушки. В рамках выставки будут проводиться разнообразные мастер-классы.

Оригинальную народоведческую горницу создали тернопольские артиллеристы в зоне боевых действий, передает «За Збручем» (Тернополь). В композиции показаны все этапы истории украинского войска. Работали над экспозицией офицеры Михаил Филиппов и Александр Бородайко. В горнице расположена выставка детских рисунков, а также уголок для молитвы. «Делали горницу не один день. На стенах аккуратно разместили государственные символы Украины, текст военной присяги на верность украинскому народу, портреты государственных руководителей и военного командования вооруженных сил Украины. В фотографиях отражены этапы исторического развития украинского войска, есть большая подборка книг. Народоведческая горница воспитывает в военнослужащих высокую ответственность перед украинским народом, является предметом изучения военных традиций и укрепление воинской дисциплины. А изюминкой этого помещения является флаг города Тернополя — места постоянной дислокации артиллеристов и, конечно, детские рисунки, которые являются ежедневным оберегом для защитников Украины и моральной поддержкой», — рассказал пресс-офицер Тернопольской отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа.

OpenClipart-Vectors Паранойя

В Виннице суд отправил в психушку горожанина с манией российского преследования, информирует «Реал» (Винница). На принудительное лечение передан мужчина, ставший настоящим стихийным бедствием для домочадцев. Поскольку, по мнению винничанина, в газовом котле сжигается российский газ, он разобрал и его, и все электроприборы в жилье. Теперь его пожилым родителям приходится мерзнуть в морозы. Как указывается в решении суда, мужчина всех уверял, что вокруг него сепаратисты, за ним следят, а с отца красную рубашку он сорвал, поскольку она «от дьявола». Кроме того, во дворе он пытался сжечь документы, чтобы они не достались врагам. Причем этими и другими деталями поделилась на судебном заседании мать винничанина. Комиссия врачей-психиатров Винницкая областной психоневрологической больницы им. А. И. Ющенко осмотрела мужчину и приняла решение, что его в принудительном порядке следует госпитализировать. Специалисты признали, что человек не осознает свои действия, его состояние связано с нарушениями, поэтому и обратились в суд за «санкцией». На основании решения суда мужчину задержали и поместили в «закрытое» отделение.

В туристическом центре «Буковель» поймали белорусов с георгиевскими лентами, пишет «Курс» (Ивано-Франковск). «10 января белорусских туристов с «колорадской» символикой задержал депутат областного совета Андрей Марийчин с ветеранами «АТО», — говорится в сообщении. — Туристы прикрепили «колорадскую» ленту на лобовое стекло автомобиля и снять ее отказывались. В машине были три мужчины и две женщины. Марийчин снял номера с автомобиля, чтобы нарушители не убежали, и вызвал полицию и друзей-ветеранов «АТО». Причем полицейским пришлось объяснять, что георгиевская лента на Украине законодательно запрещена с июня 2017 года и за ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов. Судья Яремчанского городского суда Андрей Иванов принял решение о наложении максимального размера штрафа — 2550 грн. «До приезда полиции минут за пять приехали наши «атошники», человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать. А суд и полиция — это для них уже как милость. И судья очень хорошо им все разъяснил, хотя я сначала переживал, потому что судья из Луганска», — отметил Марийчин».

Карта распространения румынского языка и других балкано-романских языков

Министр образования Украины Лилия Гриневич дала понять, что Украина пойдет на уступки Румынии по вопросу изучения украинского языка детьми этнических румын, рассказывает BukNews (Черновцы). Это будет сделано путём изменений в законе о среднем образовании, которые внесут ясность относительно модели обучения в школах с языком национальных меньшинств — в частности тех меньшинств, язык которых не относится к языковой группе, куда входит украинский. Это значит, что таким детям сложнее изучать государственный язык, и эту специфику нужно обязательно учитывать. Об этом Гриневич заявила в Черновицком университете имени Юрия Федьковича, где с ее участием состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра иностранных дел Румынии Теодора-Виорела Мелешкану, министра национального воспитания Румынии Ливиу-Марианны Поп, председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука и других с представителями актива румынской общины Черновицкой области, директорами и преподавателями областных румыноязычных учебных заведений.

Венгерские правоохранители задержали одиннадцать нелегальных иммигрантов, которые прилетели небольшим самолетом с Украины, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Самолет заметил полицейский, который проживает в венгерском селе Каллошемьен. Небольшое воздушное судно приземлилось на территории одного из фермерских хозяйств. Когда полицейские прибыли, то в самолете уже никого не было. С помощью служебных собак правоохранители вышли на след «пассажиров». Были задержаны нелегальные мигранты. Трое из них являются гражданами Афганистана, остальные прибыли из Вьетнама. Сейчас правоохранители разыскивают пилота и организаторов перелета. По информации венгерских СМИ, ими могли быть жители Закарпатья.

Венгерская социалистическая партия «Демократическая коалиция» (ДК) во главе с бывшим премьером Ференцем Дюрчанем объявила о начале сбора подписей за отмену начисления пенсий для украинцев и россиян, которые массово прописываются в венгерских пограничных селах, передает Mukachevo.net (Мукачево). Выступая на партийном съезде, экс-премьер спросил однопартийцев: «Вы согласны, чтобы граждане России и Украины, которые никогда не работали и не платили пенсионные взносы в Венгрии, могли бы получать венгерские пенсии?». По его словам, немало украинцев и россиян получают в Венгрии пенсию, предъявляя порой весьма сомнительные документы. Лидер социалистов также привел примеры откровенных махинаций. Так, в одном из разрушенных домом в приграничном венгерском селе прописано более 200 человек. Дюрчань считает, что за «пенсионными деньгами» стоит политическая выгода правящей партии Fidesz. Таким образом действующий премьер-министр Виктор Орбан увеличивает свой электорат. При этом Дюрчань подчеркнул, что он совсем не против заграничных венгров. Напомним, что почти 10 тысяч украинцев, преимущественно из Закарпатья, получают пенсию от Венгрии.

Жаворонок Катерина Закарпатье

«Восточные «ворота» страны заблокированы агрессором, который оккупировал часть территории Украины и почти каждый день обстреливает позиции украинских защитников. — гремит Zaxid.net (Львов). — В это время заблокировать западные «ворота» обещают сами украинцы, требуя оставить без изменений законодательство, позволяющее им избегать налогообложения собственных торговых операций. Жители приграничных территорий вышли на акцию протеста, перекрыв пункты пропуска на границе Украины во Львовской и Волынской областях. Их требование — отменить новые правила беспошлинного ввоза товаров для собственного потребления, которые начали действовать с января 2018 года. Оправдывает возмущение жителей приграничных территорий Андрей Болюбаш, председатель общественного совета при Львовской областной государственной администрации: «Если бы я был на этом месте, то я бы сказал — простите, у меня шаблон поведения такой, для чего мне 5000 грн., когда мой шаблон поведения приносит мне значительно больше. И я людей поддерживаю». Из-за нарушения таможенных правил, контрабанды и «серого импорта» Украина, которая находится фактически в состоянии войны, ежегодно теряет от 25 до 70 млрд грн. в год (исследование Института социально-экономической трансформации). А бюджет на оборону в 2017 году составил всего 64 млрд грн.

ОБСЕ обеспокоена религиозными конфликтами в Прикарпатье, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). 16 января состоялась рабочая встреча председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Олега Гончарука с руководителем Ивано-Франковского отделения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Давидом Пиге и его заместителем Дорином Фазли. Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА. Стороны обсудили общую ситуацию с безопасностью, связанной с религиозными общинами области. Пиге рассказал, что СММ ОБСЕ, которая работает в Ивано-Франковске, готова всесторонне содействовать урегулированию ситуации и помогать организовывать обсуждения вопросов. В итоге достигнута договоренность о начале организационной работы для подготовки проведения широкого заседания с участием представителей органов власти и различных религиозных конфессий области. Отметим, что в октябре 2017 года в Коломые возникла конфликтная ситуация вокруг храма Украинской православной церкви Московского патриархата.

George Chernilevsky Сторожевой корабль Николаев

История с сухогрузом Whisper, задержанным накануне Нового года катерами украинских ВМС якобы за контрабанду сигарет, получила неожиданное продолжение, рассказывает «Думская» (Одесса). Еще 9 января следственный судья Приморского районного суда Одессы Анатолий Дерус отказал Службе безопасности Украины в удовлетворении двух ходатайств, касающихся судна. В одном из них спецслужба просила арестовать Whisper, во втором — санкционировать временный доступ к вещам и документам, находящимся на его борту. Следователь на заседание суда не явился и материалы уголовного производства не предоставил. Более того, в ходатайствах даже не указывается, что противоправного совершили моряки. Кстати, производство было открыто в 2015 году по признакам преступлений, предусмотренных статьями 199 и 364 УК («изготовление и сбыт поддельных денежных знаков» и «злоупотребление властью»). Никакого отношения к Whisper'у оно не имеет. Судя по данным Единого государственного реестра судебных решений, правоохранители используют производство 2015 года, чтобы получить основания для обысков самых разных и не связанных между собой коммерческих структур. Сухогруз так и не отпустили. На нем по-прежнему находятся украинские спецназовцы, только уже не пограничные, а СБУ. Но и на внешнем рейде Одесского порта Whisper держать не стали: стыдно и дорого, тем более что до сих пор непонятно, кто будет оплачивать стоянку. Напомним, экипаж Whisper'а утверждает, что шел себе, никому не мешая, из Абхазии в болгарскую Варну с грузом сигарет. Потом разразился шторм, во время которого судно получило повреждение. Они приблизились к поселку Курортное Белгород-Днестровского района, где встали на якорь, чтобы устранить неисправность. При этом сухогруз оставался в нейтральных водах — 16,5 миль от берега. Там на него и «напали» украинские военные. По версии государственных структур, «купец» вторгся в территориальное море, намереваясь переправить левые сигареты в Украину на маломерных судах. Схема, действительно, давно отработана контрабандистами, вот только доказательств причастности Whisper'а к такой деятельности у силовиков как не было, так нет до сих пор. «Вся эта история чревата грандиозным скандалом», — заключает издание.