Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) активно продолжает реформу академического сектора российской науки. В настоящее время оно осуществляет обновление директорского корпуса. Процедура довольно болезненная, но необходимая для общего оздоровления институтов, ранее входивших в систему РАН. Вместо ушедших директоров ФАНО назначает временно исполняющих обязанности, в задачу которых входят подготовка и проведение выборов новых директоров. Тем самым врио становится ключевой фигурой, от которой зависят результаты выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

Во всех институтах кандидатов на должность временно исполняющих обязанности предлагают Ученые советы институтов, и, как правило, именно этих кандидатов утверждает ФАНО. Еще до того, как пост директора Института истории СО РАН (ИИ СО РАН) покинул член-корреспондент РАН Владимир Ламин, Ученый совет института предложил ФАНО назначить врио доктора исторических наук Александра Николаева, занимающего с 2014 года должность заместителя директора института. Но оказалось, что в ФАНО представлена непонятно откуда взявшаяся альтернативная кандидатура Виктора Козодоя.

Иван Абатуров Козодой Виктор Иванович

Она не обсуждалась и не согласовывалась ни с Ученым советом института, ни с Объединенным Ученым советом по гуманитарным наукам СО РАН. Ее появление поставило ФАНО перед необходимостью делать выбор, что затруднило и затянуло принятие важного кадрового решения. В результате деятельность ИИ СО РАН оказалась частично парализована: некому подписывать финансовые документы, отчеты грантодержателей по проектам, поддержанным научными фондами, и так далее.

Судя по информации, имеющейся в открытом доступе, кандидатура Козодоя на пост врио директора возникла не случайно. Примерно с осени 2014 года Козодой вел систематическую атаку на руководство и ведущих сотрудников института, публикуя в СМИ недостоверную информацию о состоянии дел, дискредитирующую академическое учреждение. В таком поведении Козодоя не было ничего нового: точно так же он вел себя в 2007 году, когда выдвинул свою кандидатуру на должность ректора Новосибирского государственного университета.

Он обвинял администрацию НГУ в «правовой безграмотности», руководство — в отсутствии лидера, «ни нравственного, ни духовного, ни научного, который мог бы объединить вокруг себя коллектив», а состояние университета оценивал как не имеющее «здорового климата». Совершенно закономерно, что на выборах Козодой блистательно провалился. НГУ же, как хорошо известно, находится в числе пяти лучших университетов России, которые борются за попадание в мировой ТОП-100.

Осуществляя атаку на ИИ СО РАН, Козодой и Ко сформулировали для ФАНО ряд предложений по изменению ситуации, в том числе «избрать нового руководителя не из академической среды, а, например, из среды государственных менеджеров, имеющих также научные заслуги и опыт руководства высшими учебными заведениями».

Имеющаяся в СМИ информация позволяет достаточно объективно судить о том, в какой мере сам Козодой соответствует данным критериям. Совершенно бесспорно, что Козодой отличается высокой и разнонаправленной активностью. За четверть века, прошедшие со времени окончания Новосибирского педагогического института, он сменил десятки мест работы, на которых никогда подолгу не задерживался.

В советские времена таких людей называли «летунами». Причем добавим, что Козодой неоднократно менял не только места работы, но и партийно-политическую ориентацию, пока не прибился к «Единой России». Результаты деятельности Козодоя не внушают оптимизма. Даже в созданном и руководимом им вузе — Сибирской академии управления и массовых коммуникаций — в ходе проверки в 2013 году Рособрнадзор выявил многочисленные нарушения, а в 2016 году признал его неэффективным образовательным учреждением и лишил государственной аккредитации.

Хамелеон

С мая 2012 года по апрель 2014 года Козодой был заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, снятого с должности по причине утраты доверия президента РФ и приговоренного судом к трем годам лишения свободы условно. Провалив избирательную кампанию Владимира Знаткова на выборах мэра Новосибирска, Козодой был исключен из руководства регионального отделения «Единой России» и подал в отставку с поста заместителя губернатора. С этого времени он ведет активную оппозиционную деятельность, в том числе в 2016—2017 годах участвовал в Новосибирске в организации и проведении митингов протеста против местных властей.

Козодой позиционирует себя в качестве крупного историка. На самом деле у него крайне низкие показатели научно-публикационной активности — они не соответствуют требованиям, предъявляемым ФАНО к работникам научно-образовательной сферы. Около десяти лет у него не было ни одной статьи в журналах из перечня ВАК, а индекс Хирша равен всего лишь пяти. Основные публикации В. И. Козодоя посвящены узкой проблеме — формированию многопартийности и электоральному процессу в Сибири в конце 1980-х — первой половине 1990-х годов. Но даже в данной теме, относящейся скорее к предметной области политологии, а не истории, он не входит в число ведущих специалистов.

В качестве своего важнейшего научного достижения Козодой преподносит изданную в 2015 году книгу «Александр Иванович Гучков и Великая русская революция». Это сочинение привлекло внимание нескольких авторитетных российских исследователей: ведущего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения РАН Сергея Нефедова, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Виталия Тихонова, заведующего сектором ИИ СО РАН Михаила Шиловского, которые высказали о нем существенные критические замечания.

Так, Сергей Нефедов, квалифицировав книгу как конспирологическое сочинение, заключил: «Приходится констатировать, что выдвинутая В. И. Козодоем «новая версия русской революции» основана на частичном знании либо на умышленном игнорировании важнейших исторических источников <…> книга В. И. Козодоя относится к разряду публицистики и не может считаться научной монографией».

Иван Шилов ИА REGNUM Революция

Неудивительно, что кандидатура Козодоя, не имеющего ни опыта работы в академическом институте, ни авторитета в профессиональной научной среде, вызывает возражения со стороны сотрудников ИИ СО РАН, поскольку его назначение может привести к непоправимым последствиям. В том числе под удар будет поставлено участие института в написании 20-томной «Истории России», определенном указом президента РФ в качестве приоритетной задачи отечественных историков.

По информации ИА «Красная весна», 15 января Ученый совет ИИ СО РАН повторно принял и направил в ФАНО на имя его руководителя Михаила Котюкова документ, подтверждающий решение о выборе временным руководителем института Александра Николаева и выступил против назначения на этот пост Виктора Козодоя. Коллектив института надеется, что ФАНО поддержит его позицию.