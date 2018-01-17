Ежегодно в России пропадает без вести более 40 тысяч человек. Часть обязанностей по поиску выполняют полиция, МЧС, уголовный розыск и т.п. Также в розыске пропавших участвуют волонтерские отряды, которые порой оказываются мобильнее и гибче госструктур. Подобное волонтерское объединение есть и в Костромской области.

В. Фролов LIZAALERT Автомобиль поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в области в феврале 2016 года. Организация существует исключительно на добровольных началах. Костяк команды составляют 20 опытных волонтеров, которые выезжают на поиски пропавших без вести людей в любое время дня и ночи. За всю историю существования отряда удалось найти живыми 109 пропавших без вести людей, 40 из них — дети.

О специфике поиска пропавших людей в Костромской области ИА REGNUM рассказала Юлия Шильдяева, поисковик «Лиза Алерт».

Есть бесплатная круглосуточная линия, единая на всей территории РФ. Если человек пропал — позвоните на 8 800 700 5452, и мы примем заявку. Как только заявка поступает, она передается координатору отряда. Он моментально ставит задачу перед всеми участниками, и начинается сбор к поиску. Картографы делают карты местности, где пропал человек. Ответственные за оборудование проверяют его и загружают в автомобили. Отвечающие за сбор информации обзванивают родственников и знакомых пропавшего, чтобы детально узнать, что случилось и при каких обстоятельствах человек пропал. Без прозвона поиск не начинаем, потому что именно благодаря ему мы понимаем, где и как искать.

Когда собрана информация, собираемся на месте поиска, организовываем штаб. Все приехавшие делятся на малые группы, мы называем их «лисы». В каждой «лисе» назначается старший группы, он получает задачу от координатора, и начинается поиск. В зависимости от географии поиска и личности пропавшего методики поиска сильно отличаются.

В. Фролов LIZAALERT Поиски вертолета

Всего в отряде числится 77 человек. Большинство из них выезжают периодически, когда могут. Есть основной костяк из 15−20 человек, на которых держится весь отряд. Они выезжают на каждый поиск, на них вся основная работа.

На этот вопрос все отвечают по-разному. В основном ответ примерно такой: «чтобы помогать людям». Лично я всегда мечтала быть нужной людям. Когда в детстве было стандартное для всех детей сочинение про счастье, я писала: «Счастье для меня — быть кому то нужной». Так я чувствую себя не зря живущей. Это мой ответ.

Как бы цинично и страшно это ни звучало, со временем мы привыкаем. Большинство из нас — люди достаточно сентиментальные, с добрыми сердцами. Долго помнишь переживания родных и близких пропавшего. Первые поиски для всех, особенно если человек был не найден или найден погибшим, очень тяжелый удар по нервам. Со временем вынуждаешь себя привыкнуть. Если принимать близко к сердцу каждого пропавшего, надолго не хватит. Сгоришь эмоционально.

Наша цель и задача — помогать людям за свой счет, своими силами. Это принципиальная позиция и отряда в целом, и каждого из нас. Мы сразу объясняем всем, даже тем, кто желает оказать нам помощь, что мы пришли не ради денег. Не хотим, чтобы наше имя связывали с материальной помощью, потому что потом сложно будет кому-то что-то доказывать. Обычно мы не отказываемся от помощи оборудованием, топливом, но никогда не примем денег ни в наличной, ни в безналичной форме.

На самом деле не хотелось бы ничего плохого говорить про работу полиции. Мы постоянно взаимодействуем с ними. Они проводят титаническую работу, которая просто не слышна, не видна на поверхности.

Когда мы принимаем заявку, настаиваем, чтобы родственники обратились в полицию. Это из-за того, что мало ли кто может искать человека. Может, это коллекторы ищут, чтобы долги выбить. Сотрудники полиции опрашивают всех свидетелей, которые видели этого человека, родственников. Ездят на места возможного обнаружения этого человека.

В. Фролов LIZAALERT

В последнее время ситуация с этим стала лучше. Потому что информирование идет всюду, в интернете есть статьи, разъясняющие права людей. Ссылаясь на конкретные статьи закона, мы объясняем людям, что никто не имеет права отказать в подаче заявления. Не нужно ждать ни трое, не пять, ни даже одни сутки. Заявление обязаны принимать моментально.

Благодаря нашим координаторам у нас хорошо налажено взаимодействие с государственными структурами. Мы работаем с УМВД, передаем друг другу необходимую информацию до и во время поиска. Неоднократно были совместные поиски с МЧС, как на суше, так и на воде. Еще сотрудничаем с управлением региональной безопасности, областной службой спасения. На данный момент в планах — подписать соглашение со Следственным комитетом.

Иногда добровольцы выезжают на помощь в соседние Ивановскую и Ярославскую области, недавно были в Нижегородской. Статистика с учетом этих регионов. Если считать со дня основания отряда до декабря 2017 года, к нам поступило 152 заявки, живыми найдено 109 человек, погибшими — 25, поиски 18 человек продолжаются. Конкретно из Костромы поступило 67 заявок, из Костромской области — 70 человек.

Оговорюсь: дети учтены в общем числе заявок. По ним — приняли 39 заявок, но 43 человека, потому что в ряде случаев из одной семьи пропадало по двое детей. Из них найдено живыми 40 детей, погибшими — трое. Один из них — в Костроме, двое в соседних областях.

Детей и стариков. Когда ты понимаешь, что в лесу пропал беспомощный пожилой человек или ребенок, это эмоционально сложнее, но сил прибавляется в несколько раз. Еще одна сложность — практически невозможно понять что придет им в голову и какие действия они будут совершать. Если ты ищешь человека средних лет, здорового психически и физически, ты примерно понимаешь, что им может двигать, куда он может направиться. Пожилые и дети непредсказуемы.

В. Фролов LIZAALERT Поиски вертолета

Не сказала бы.

Самый пик заявок начинает я с августа и примерно до конца октября. Основная причина потери — поход по грибы и ягоды, прогулки в лес. В этом году в сентябре — октябре был просто завал, иногда по несколько заявок в сутки.

Причины можно разделить на две группы: лес или город. В лесу чаще всего люди пропадают случайно — не могут найти выход. Что касается городских пропавших, это могут быть люди, которые получили травму и не могут вернуться в нужное место. За последние три недели шесть человек ушли из дома и просто не вернулись. В зимнее время года есть подростки, которые уходят из дома. Так называемые бегунки. Причины разные: непонимание дома, в школе. Убегают из дома и возвращаться либо боятся, либо стесняются.

Самый распространенный фактор — когда родственники слишком поздно сообщают о пропаже. Когда речь идет о детях или пожилых в плохом физическом и психическом состоянии, счет идет не то что на часы, на минуты. А родственники начинают искать их своими силами, просят друзей и знакомых. В этом случае сделать что-то по горячим следам мы уже не можем.

Иногда бывают неправильные свидетельства. Пример из недавней ситуации — мы искали женщину в селе Парфеньево, она ушла гулять в лес с собакой и пропала. Мы искали ее до утра, затем всем пора было разъезжаться по работам. Спустя сутки после получения заявки обнаружилось, что она заходила в лес в другом месте, а не в том, что нам сказали. Такие повторные правильные свидетельства помогают направить поиск, но время уже потеряно. Женщина, кстати, до сих пор не найдена.