В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года, которые будут проходить в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, официальные представители Пхеньяна и Сеула неожиданно возобновили прямые переговоры, приостановленные два года назад. Северокорейское руководство выразило готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры. Ожидается, что руководство Южной Кореи предложит северокорейским спортсменам провести церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр совместно с южнокорейскими спортсменами под флагом «Объединенной Кореи», пишет Дэвид Клей Лардж в статье для The Foreign Policy.

Traveltoolympics.co.uk Олимпийский флаг

Подобная учтивость полностью соответствовала бы современному идеалу Олимпийских игр. Инициатор организации современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен предполагал, что его проект послужит средством для достижения международного мира, глобального взаимопонимания и доброй воли.

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Однако если рассмотреть реальную историю Олимпийских игр и не брать в расчет высокие требования, изложенные Кубертеном и его преемниками, нынешние шаги на пути улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей могут привести к обострению ситуации. Страны-участницы всегда рассматривали Олимпийские игры в качестве прекрасной возможности для утверждения собственного суверенитета на международной арене.

Пьер де Кубертен

Еще на самых первых Олимпийских играх 1896 года в Афинах стало понятно, что между грандиозными олимпийскими идеалами и реальностью лежит пропасть. На фоне греко-турецких противоречий в Олимпийских играх не участвовали спортсмены из Турции (они бойкотировали бы игры, даже если бы их пригласили). Венгерские спортсмены отказались участвовать в составе австро-венгерской имперской команды, в то время как ирландцам пришлось соревноваться отдельно от команды Британской империи, в состав которой вошли только англичане. Франция попыталась отстранить Германию от участия в играх. Напряженность в франко-германских отношениях дала о себе знать и на летних Олимпийских играх 1900 года в Париже. Когда немецкая команда прибыла в столицу Франции, она столкнулась с граффити «Свиньи, убирайтесь обратно в Пруссию!».

На Олимпийских играх 1908 года в Лондоне проявилось противостояние между США и Великобританией. В то время США бросили вызов политическому и экономическому лидерству Британии в мире, что не могло не отразиться и на Олимпийских играх. Во время церемонии открытия американская команда демонстративно отказалась приспустить звездно-полосатый флаг во время шествия королевской семьи. Английские болельщики были глубоко оскорблены.

Однако в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане стоит обратить особое внимание на Летние игры в Мюнхене, проходившие в 1972 году. Тогда Германия была разделена на две части. Игры проходили в прозападной части страны. Западногерманский канцлер Вилли Брандт надеялся, что игры будут содействовать диалогу с Восточной Германией и коммунистическим блоком. В итоге «спортивный праздник жизни» не привел к положительному результату. Баскетбольный матч между США и СССР закончился победой Советского Союза со счетом 50:51. Американские баскетболисты отказались от серебряных медалей.

Конечно, мюнхенские Олимпийские игры выделяются среди прочих не противостоянием в разделенной Германии, а террористическим нападением палестинской организации «Черный сентябрь» на делегацию из Израиля, в результате которого погибли 11 израильских спортсменов. Палестинские боевики совершили нападение в ходе Олимпийских игр, чтобы привлечь внимание международной общественности к бедственному положению Палестины. Однако «Мюнхенская резня» только усугубила израильско-палестинскую вражду и привела к новому витку насилия, которое продолжается по сей день.

Bundesarchiv Президент ФРГ Хейнеманн выступает на траурном митинге, посвящённом памяти израильских спортсменов

К счастью, на летних Олимпийских играх в Южной Корее, проходивших в 1988 году, не было террористического нападения, однако теракт в Мюнхене должен послужить в качестве предостережения для руководства Южной Кореи.

Власти КНДР выразили готовность оправить свою делегацию на зимние Олимпийские игры 2018 года, чтобы продемонстрировать миру свою миролюбивую позицию. Однако в то же самое время в Пхеньяне предупредили, что в случае, если предложение КНДР будет отвергнуто, могут произойти некоторые «военные инциденты».

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Существует вероятность того, что Пхеньян не только бойкотирует зимние Олимпийские игры 2018 года, но и попытается саботировать их. В 1987 году северокорейские агенты установили взрывное устройство на борту пассажирского самолета, принадлежащего южнокорейской авиакомпании. В результате взрыва погибли все 115 пассажиров. Олимпийские игры в Сеуле все же состоялись, так же как и мюнхенские игры, несмотря на нападение организации «Черный сентябрь».

Учитывая предыдущую историю Олимпийских игр, не стоит ожидать, что игры в Пхёнчхане приведут к подлинному перемирию на Корейском полуострове. Маловероятно, что зимние Олимпийские игры приведут к отказу Северной Кореи от расширения своего ядерного арсенала.