За прошедшую неделю и начало новой политических новостей было немного. Следует выделить установочное заседание временной рабочей группы Общественной палаты Башкирии по мониторингу реализации избирательных прав граждан, свидетельствующее, что в Башкирии активная фаза подготовки общественных наблюдателей уже стартовала. С неподдельным интересом воспринимается перенос заседания по иску к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 131,6 млрд рублей на 3 апреля. Согласно достигнутой договоренности, АФК «Система» обязалась выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей тремя траншами до 30 марта 2018 года. Если ответчик выполнит эти обязательства, республика, вероятное всего, сможет получить дополнительные поступления в бюджет.

A.Savin Главный офис АФК «Система»

Новогодняя тематика отошла на задний план, уступив место для размышлений о безопасности туристов, посещающих природные парки зимой. Как всегда, актуальна дорожная тема — жители северной части Уфы с энтузиазмом воспринимают новость о продолжении строительства главной транспортной артерии города, которое сулит им повышение доступности центра Уфы, а тех, кто часто ездит через реку Белая, встревожило известие об аварийном состоянии старого моста через главную реку Башкирии.

Политика и законотворчество: 10 тысяч одних наблюдателей

В Уфе состоялось установочное заседание временной рабочей группы Общественной палаты Башкирии по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Во время рабочей встречи обсуждались основные планы по реализации общественного контроля в ходе выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года. В том числе: формирование и организация обучения общественных наблюдателей, создание правовых мобильных групп, организация работы общественного пресс-центра «Выборы-2018» в день голосования. Напомним, в декабре прошлого состоялось подписание соглашений между Общественной палатой республики и Центризбиркомом региона, НКО, поэтому активность общественников вполне объяснима.

launedekeg.wordpress.com Выборы

«Во многих субъектах РФ заявленная цифра общественных наблюдателей разнилась от 3 до 5 тыс., однако Общественная палата республики поставила перед собой масштабную задачу по формировании 10-тысячного корпуса, это вызвано тем, что Башкирия — электорально емкая территория с более чем 3 млн. избирателей. Если учесть, что еще с 2014 года в республике при всех муниципальных образованиях стали появляться общественные советы, а число зарегистрированных НКО в регионе сегодня превышает 5 тыс. — планы по направлению на каждый избирательный участок наблюдателей вполне реалистичны», — отметил политолог Дмитрий Казанцев.

UfaTime сообщило, что депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят вопрос о последствиях ящура. На первом в 2018 году пленарном заседании руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РБ зачитает доклад об итогах работы ведомства в 2017 году и ответит на вопросы парламентариев. Напомним, вспышка ящура была зарегистрирована в Туймазинском и Буздякском районах в октябре прошлого года. В четырех селах и одном сельхозпредприятии был введен карантин. Ущерб от ящура власти оценили в 35 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование продолжается. По мнению председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, ущерб был не только материальный, имел место «удар по имиджу республики, ее сельхозпроизводителям». Глава Госсобрания подчеркнул, что депутаты продолжат работу над законопроектами, касающимися развития и защиты сельхозпредприятий региона.

ИА «Башинформ» отметило, что депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят поправки в закон о продовольственной безопасности. Документ будет приведен в соответствие с федеральным законодательством. При этом обновленный законопроект не только гарантирует жителям Башкирии «обеспечение физической доступности жизненно важных продуктов питания в соответствии с физиологическими нормами питания», но и предусматривает механизмы такого обеспечения. В последние два года Башкирия живет в «новых экономических условиях», для которых характерно перепроизводство сырья — зерна, мяса, сахара и другой продукции. Однако доля переработанных, готовых продуктов местного производства остается низкой. Согласно подсчетам, жители республики тратят на продукты около 365 млрд рублей в год. При этом перерабатывающие предприятия и личные подсобные хозяйства производят готовых продуктов только на 160 млрд рублей, большую часть рынка занимает импорт из других регионов и стран. Чтобы исправить последствия от «недоорганизации работы» в предыдущие годы, власти собираются предпринять ряд шагов: например, помогать сельхозпроизводителям с переработкой и выходом на рынки, продвигать продукцию крупных перерабатывающих предприятий и создавать кооперативы в сёлах с экономически активным населением. Особое внимание предстоит уделить научным разработкам, которые планируют внедрять в производство.

skeeze Продукты питания

Цены и тарифы: подорожали услуги, фрукты и овощи, электрички

Ряд СМИ проинформировал, что цены на товары и услуги в республике выросли в декабре на 0,4%, а за весь прошедший год — на 1,6%. Наиболее значительно — на 0,6% — подорожали в декабре услуги, наименее — на 0,2% — непродовольственные товары. В целом за год услуги выросли в цене на 3,6%, непродовольственные товары — на 1,4%, продукты питания — на 0,6%. Уровень инфляции в 2017 году оказался намного ниже, чем в 2016-м — тогда он составлял 4,9%. По темпам роста цен за год Башкирия находится на седьмом месте в Приволжском округе.

Аналитики Башстата подсчитали, что больше всего цены выросли на овощи. Стоимость белокочанной капусты увеличилась на 9%, картофеля — на 6%, репчатого лука — на 5%. Также в этот перечень попали молоко, сливочное масло, сыр, соль, мука, пшено и черный чай. При этом подешевели гречневая крупа, подсолнечное масло, хлебобулочные изделия, говядина и свинина. Цена на баранину и ржаной хлеб осталась на прежнем уровне.

ИА «Башинформ» порадовало пассажиров сообщением, что теперь из Уфы в Москву можно улететь за 2,5 тыс. рублей. Перелетами займется новая авиакомпания — «Комиавиатранс». Первый вылет состоялся субботу, 13 января, уфимцы отправились в аэропорт Домодедово. Перелеты по самому популярному направлению будут осуществляться раз в неделю. Утром в субботу вылет из Уфы, вечером в воскресенье — из Москвы. Стоимость перелета в Москву на уик-энд обойдется уфимцу в пять тысяч рублей.

Deartravel.ru Билет

«Комсомольская правда в Уфе» опубликовала новость, нерадостную для пассажиров электричек. В Башкирии планируется повышение цен на билеты в пригородных поездах. Соответствующее постановление подготовил госкомтранс республики. На данный момент документ проходит процедуру согласования в региональном правительстве, повысить стоимость проезда в электричках планируется с 1 февраля 2018 года. За первые 10 км пассажиры будут платить по 20 рублей, за каждый последующий +2 рубля. В последний раз Башкортостанская пригородная пассажирская компания поднимала цены на билеты в марте 2015 года.

По сообщениям СМИ, в Башкирии средняя цена домов упала еще на 50 тыс. рублей. На начало года средняя стоимость частных домов по республике указывается в пределах 4 млн 952 тысячи рублей. В июне 2017 года показатель был 5 млн 20 тысяч рублей. За год цена домов упала на 11%. В ряде регионов стоимость домов упала еще больше: в Архангельской, Псковской, Тамбовской областях, Коми и Хакасии — на 23—27%. Эксперты отмечают, что самый востребованный товар на рынке — недорогие дачи. Капитальные строения с обширным земельным участком продаются туго.

Экономика: подождём апреля

ИА «Башинформ» отметило, что Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайства «Роснефти» и «Башнефти», просивших отложить заседание по иску к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 131,6 млрд рублей. Судебное заседание отложено до 3 апреля. Как пояснил представитель «Башнефти», перенос заседания связан с мировым соглашением между сторонами, заключенным в декабре прошлого года. Согласно достигнутой договоренности, АФК «Система», выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей тремя траншами до 30 марта 2018 года. Истцы, подав ходатайства в письменном виде, попросили суд назначить заседание именно после этой даты. Ответчики ходатайство поддержали. В свою очередь, минземимущества Башкирии по решению суда присоединилось к иску «Роснефти» и «Башнефти». Ранее министерство подавало отдельный иск к «Системе» на эту же сумму и с теми же требованиями.

Anton Starikov Деньги

Ряд СМИ сообщил, что в 2017 году в Башкирии благодаря вмешательству прокуратуры республики ликвидировано более 580 млн рублей долгов по зарплате. Было выявлено почти 300 работодателей, имевших задолженность по заработной плате на сумму свыше 780 млн рублей. Удалось добиться ликвидации имеющихся долгов на сумму свыше 580 млн рублей. Между тем минимальная зарплата с 1 января нового года составила в республике 10 тыс. 912 рублей, в то время как в среднем по России «минималка» установлена в размере 9 тыс. 489 рублей. Ранее она равнялась 7 тыс. 800 рублям, рост составил 21,7%. В республике сумма выше благодаря районному коэффициенту на 15%.

Также сообщалось, что Башкирии выделено более 533 млн рублей федеральных субвенций на выплаты за рождение первенца. Правительство России утвердило прилагаемое распределение федеральных средств на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Напомним, 28 декабря 2017 года президент России Владимир Путин федеральным указом установил ежемесячную выплату семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Право на получение выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином России, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Полномочия по назначению и осуществлению выплаты передаются органам государственной власти субъектов Федерации. Подписанным распоряжением распределены субвенции из федерального бюджета в объеме 21,4 млрд рублей, предоставляемые в 2018 году.

Ряд СМИ отметил, что жители Башкирии за год потратили на ярмарках более миллиарда рублей. Более 46 тысяч торговых мест для аграриев было организовано за прошлый год на сельхозярмарках выходного дня в городах и райцентрах республики. На ярмарках за год было реализовано 6,7 тыс. тонн картофеля, 4,4 тыс. тонн овощей (в том числе 2,3 тыс. тонн лука, 1,3 тыс. тонн капусты, 503 тонны моркови, 285 тонн свеклы). А также свыше 700 тонн меда, 1,6 тыс. тонн мяса (в том числе 978 тонн говядины, 511 тонн свинины, 115 тонн конины, 94 тонны баранины), около 300 тонн мяса птицы.

Pixabay Мясная продукция

Криминал: бездушие медиков и коньяк из стиралки

Газета «Республика Башкиртостан» поведала о том, что в Уфе подпольный водочный магнат остался без автомобиля BMW Х6. Арестованная иномарка принадлежала основному фигуранту уголовного дела, которое было открыто в отношении четырех уфимцев, обвиняемых в сбыте товаров, «не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере». Спиртные напитки они изготавливали в кустарных условиях в арендованных гаражах. Этиловый спирт смешивался с водой в активаторных стиральных машинах. После разоблачения шайки в 2016 году у них изъяли свыше 1,1 тыс. пятилитровых баллонов с готовой продукцией, продававшейся под видом водки и коньяка по цене 550—650 рублей за баллон. Экспертиза оценила стоимость контрафакта более чем в 2,2 млн рублей.

Одной из самых шокирующих трагедий начала года стала смерть 39-летнего ишимбайца, госпитализированного в местную ЦРБ после попытки суицида на центральной площади города. Как сообщает «Коммерсантъ в Уфе», свой поступок он объяснил тем, что длительное время страдал подагрой, терял сознание от боли, но не мог получить медицинской помощи и установления инвалидности. СКР расследует уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Следствие сегодня сообщило, что будет добиваться назначения посмертной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Ранее мужчина был уволен из «Газпромнефтехим Салават», где работал инженером. В первый раз ему удалось восстановиться через суд с помощью прокуратуры, во второй раз, не получив положенных выплат за незаконное увольнение, он был уволен повторно за прогулы.

Дороги и транспорт

Ряд СМИ сообщил, что Башкирия получит миллиард рублей федеральных средств на приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Распоряжение о распределении средств опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Приоритетный проект реализуется в 36 субъектах страны, включающих 38 крупнейших городских агломераций. Финансирование проекта запланировано в том же объеме, что и в 2017 году: 31 млрд 250 млн рублей. Субъекты Федерации предоставят из консолидированного бюджета средства не меньше, чем объем федерального трансферта. Таким образом, на улучшение дорог в Уфимской агломерации в этом году направят не менее двух млрд рублей. В 2017 году на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфимской агломерации также были выделены один млрд рублей из федерального бюджета, 951,31 млн рублей — из республиканского бюджета, 51,87 млн рублей — из местного бюджета.

(сс) Shadowzpaev Мост через реку Белая

Ряд СМИ посвятил многочисленные публикации движению по мосту через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе (по так называемому «старому» мосту). Из-за технического состояния мост был закрыт на время холодов — решение было принято, чтобы уменьшить нагрузки. При температуре выше — 25 градусов движение обещали восстановить. Однако новое обследование, которое провела специализированная проектная организация, принесло неутешительные известия — из-за морозов было нарушено бетонное крепление деформационного шва. В соцсетях появились фотографии трещин на дорожном покрытии моста. Ранее специалисты установили, что мост, построенный еще в 1956 году, находится в предаварийном состоянии. Мост закрыт. По мнению мэра Уфы Ирека Ялалова, проблема сложнее, чем кажется. В ближайшие 10 лет будет такая ситуация и на мосту в Шакше, а через 15 лет и на старом Затонском мосту. Возникшие транспортные пробки планируется ликвидировать, увеличив число полос движения с пяти до шести.

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что мэрия Уфы готовится к отчуждению участков для строительства новой очереди проспекта Юлаева, для этого в бессрочное пользование предоставят четыре земельных участка общей площадью 152,89 тыс. кв. метров на участке от улицы Жукова до Сельской Богородской. Затраты на завершение строительства проспекта Салавата Юлаева в Уфе оценивались весной прошлого года в 10 млрд рублей. Первая очередь проспекта с беспрерывным движением протяженностью около 7 км была введена в 2007 году. Проектирование второй (согласно генплану Уфы, улица должна дойти через Черниковку до Бирского тракта в северной части города) возобновилось в 2013 году. В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры уфимской агломерации завершение строительства второй очереди проспекта запланировано на 2021 год.

Социум: сиротская доля, вездесущий «Кущтанащ», дело о четырех квадратах

Ряд СМИ сообщил, что в 2017 году в Уфе 491 ребенка-сироту удалось устроить в семьи. В прошлом году цифра была меньше — 412 детей. В кровные семьи было возвращено 110 детей, в том числе 92 ребенка вернулись к родным родителям из учреждений, 18 — из-под опеки. 160 детей устроены в приемные семьи и переданы на усыновление. В настоящее время на учете и сопровождении органов опеки находятся 2 тыс. 236 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сопровождении после возврата в кровную семью находятся 213 семей, в них воспитываются 367 детей.

По сообщениям СМИ, жаркие филологические баталии разгорелись вокруг недавно зарегистрированного товарного знака «Кущтанащ», под которым будут выпускать продукты питания. Некоторые представители общественности республики отмечают, что название «кущтанащ» не отвечает нормам литературного башкирского языка, звучит по-татарски, а по-башкирски должно быть «кустэнэс». Им возражают — это название, которое можно перевести как «гостинец», не принадлежит ни одному языку, а является «стилизованной транслитерацией». Лингвисты отмечают, что «кущтанащ» отражает представление русскоязычных жителей республики, то есть большинства населения Башкирии, о том, как звучит это слово на тюркских языках, и соотносится к оригиналу примерно так же, как «щас» к «сейчас». Как ответили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), при регистрации товарных знаков специальной проверки слов не проводится, так как это может быть не существующее ни в одном языке фантазийное слово. Пользователи соцсетей отмечают, что новое слово уже активно используется в торговле и акциях: «Кущтанащ уже давно шагает по планете».

Pxhere.com Снос

Но самые горячие отклики вызвало сообщение ряда СМИ, в том числе и ИА «Башинформ», о том, что дом одного из уфимцев снесли неизвестные в то время, когда он уезжал в командировку. Здание по улице Гафури, 68а сравняли с землей вместе с мебелью, техникой и другими личными вещами горожан, семья ютится у родственников. Следственный комитет Башкирии заинтересовался историей сноса частной постройки в Уфе, по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой предполагалось установить, кто лишил уфимца и его семью крыши над головой. Как выяснил телеканал «Вся Уфа», все жители аварийного дома получили новое жилье, кроме одной квартиры, в которой якобы жила семья. Также установлено, что мужчина не является ее владельцем, по словам соседей, никогда в этой квартире не проживал. Квартира принадлежит или принадлежала его брату, жалобщик же владеет 4 кв. метрами в квартире. При этом у семьи есть собственная квартира в Уфе и коттедж в поселке Нагаево. Директор компании «Стройинвест», которая ведет строительство на соседнем участке, пояснил, что мужчина обращался к нему с просьбой выплатить за 4 кв. м в снесенном доме 4—5 млн рублей, а потом просил дать однокомнатную квартиру.

Здравоохранение: до эпидемии далеко, а туристы беспечны

По сообщениям ряда СМИ, с 1 января в регионе организована новая медицинская организация — Республиканский клинический перинатальный центр. Она создана путем реорганизации уфимского родильного дома № 4 и Республиканского перинатального центра. Главным врачом РКПЦ назначен Назир Мингазов, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения республики.

ГТРК «Башкортостан» сообщила, что в республике зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставлен более 12 тыс. человек. На сегодня уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога, а диагноз «грипп» не поставили ещё ни одному пациенту. Почти 42% жителей Башкирии в прошедшем году сделали прививки против гриппа. Из них более 90% — за счёт средств федерального бюджета. Для сравнения, в 2016 году было привито 39,7% жителей республики. Более 100 тысяч человек ввели вакцину за счет средств работодателей или по личной инициативе.

Газета «Республика Башкотростан» рассказала о случаях обморожения туристов. В начале января при восхождении на вершину горы Иремель спасатели обнаружили группу жителей Уфы с двухлетним ребенком. У мальчика было диагностировано обморожение ног первой степени. Там же житель Уфы катал своего 9-летнего сына на снегоходе. Ребенок получил обморожение 1—2 степени. Еще двое детей были спасены в парке «Таганай». Спасателям позвонили очевидцы, сообщившие, что в районе реки Тесьма замерзает семья с бабушкой и детьми 6 и 9 лет. Взять с собой мобильный телефон дама не посчитала нужным. В числе спасенных в новогодние каникулы также оказались 35-летняя жительница Ижевска и даже 65-летняя гражданка Сербии.

burs70 Мороз

Культура и история: гуляем в Голландии, но сидим без интернета

Ряд СМИ сообщил, что в Королевстве Нидерланды прошёл фестиваль «Башкортостан — Нидерланды 2018». Выставка «Культурное наследие Башкортостана» открылась в провинции Гелдерланд. Одним из первых экспозицию осмотрел Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Александр Шульгин. Познакомила участников фестиваля с представленными работами министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Также состоялся концерт мастеров искусств, дегустация блюд и другие мероприятия.

Пока министр культуры находилась в Нидерландах, на одном из заседаний депутатов Госсобрания Башкирии стало известно, что меньше половины учреждений культуры в Башкирии оснащены интернетом. По подсчетам специалистов, выход во всемирную сеть имеют лишь 45% учреждений культуры.

«АиФ — Уфа» рассказало, что в Башкирии на месте крушения французского самолёта, упавшего 12 сентября 1931 года, планируют установить памятную стелу. Обломки самолёта были найдены осенью прошлого года поисковой экспедицией, организованной региональным отделением РГО. Конкурс на лучший эскизный проект стелы проводится с 15 января по 15 февраля текущего года. Стела должна символизировать дружбу народов России и Франции, служить дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. 12 сентября 1931 года французские летчики совершали беспосадочный перелет по маршруту «Париж — Москва — Токио». Самолет «Девуатин-Д33» упал рядом с устьем реки Танып, недалеко от деревни Старый Буртюк на территории нынешнего Краснокамского района. Лётчики посмертно были объявлены национальными героями Франции.

Телеканал БСТ отметил, с какими трудностями в селе Кага Белорецкого района восстанавливают памятник культуры — Никольский храм. На службу сюда съезжаются жители и соседних деревень. В течение восьми лет храм возводился усилиями местных жителей, в строительстве приняла участие каждая семья. Храм строили всем селом. Но больше средств на реставрацию нет. Только составление проекта может обойтись в 3—4 млн рублей. Церковь построили 120 лет назад, в 1933 году Никольский храм закрыли. Здание храма использовалось как читальня, сельский клуб, сарай и конюшня. В 70-е годы здание храма стало Домом культуры. В начале 2000-х храм вернули верующим, но вот когда вернут прежний облик — вопрос, который до сих пор беспокоит прихожан и священнослужителей.