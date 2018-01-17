Атака беспилотников на российские базы в Сирии, предпринятая на прошлой неделе, — это предвестник аналогичных атак в будущем. Почти с полной уверенностью можно сказать, что американские войска в Сирии также могут подвергнуться атаке с использованием беспилотных средств, пишет Дейв Маджумбар в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Использование ракет класса «земля-воздух» или истребителей-перехватчиков для противодействия беспилотным летательным аппаратам является дорогостоящим, поэтому США могли бы прибегнуть к более экономичному средству, задействовав против беспилотников легкий многоцелевой самолет A-29 Super Tucano.

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«A-29 используют для борьбы с перевозчиками наркотиков в воздухе. Данный самолет также можно было бы эффективно использовать против этого класса целей (беспилотников)», — заявил генерал ВВС США в отставке Тако Гилберт.

Гилберт отметил, что в конце Второй мировой войны истребители, оснащенные поршневыми двигателями, эффективно использовались для перехвата немецкой ракеты «Фау-1» — первой крылатой ракеты в мире. После того как цель была обнаружена, пилоты истребителей не торопились открывать огонь по немецкой ракете, они использовали крылья своих истребителей для изменения траектории полета ракеты. Пилоты самолет A-29 Super Tucano могли бы использовать тот же принцип для перехвата беспилотников, добавил Гилберт.

AiirSource A-29 Super Tucano

Более того, если у пилотов возникнет необходимость использования вооружения самолета, на этот случай A-29 Super Tucano оснащен высокоточными пулеметами 50 калибра, которые с легкостью справятся с беспилотной угрозой.

«Если вам нужно экономичное и эффективное средство, стоит обратить внимание на A-29 Super Tucano, поскольку данный самолет сочетает в себе оба этих качества», — заявил Гилберт.

По мнению военного эксперта, угроза использования беспилотных средств в качестве оружия никуда не исчезла, а в будущим число подобных атак может только увеличится.

«Учитывая случаи беспилотных атак, предпринятых неправительственными группировками в течение последних 2—3 лет, можно ожидать, что в будущем данные группировки увеличат число массированных беспилотных атак», — считает генерал ВВС США в отставке.

«Как и в случае с самодельными взрывными устройствами, которые широко использовали во время войны в Ираке, мы видим ту же игру в «кошки-мышки» между неправительственными группировками, запускающими беспилотники, и государствами, которые пытаются этому противостоять. Главная отличительная черта дня сегодняшнего заключается в том, что коммерческий сектор ведет бурное развитие технологии беспилотных летательных аппаратов. Неправительственным субъектам нужно лишь внести пару модификаций, а в большинстве случаев и этого не требуется, чтобы эффективно использовать беспилотные летательные аппараты в условиях боевых действий», — заявил Гилберт.

Ракета AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух»

Эксперт американского Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Сэмюэль Бендт, специализирующийся на исследованиях беспилотных технологий, согласился с тем, что скоординированные массированные атаки беслилотников, подобные той, которая была предпринята на российские военные базы в Сирии, в будущем станут достаточно частым явлением. По мнению Бендта, лучшим средством от массированной беспилотной угрозы является радиоэлектронная борьба.

«Только надежная система РЭБ. Военные РФ уже заявили о том, что укрепят свою систему РЭБ после нападения в Сирии», — заявил Бендт.

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Вместо использования A-29 Super Tucano против массированной беспилотной атаки в качестве истребителя-перехватчика можно было бы оснастить A-29 системой РЭБ, превратив его в более эффективное средство.

«Любая платформа может быть оснащена достаточным количеством датчиков для отслеживания и уничтожения беспилотников того или иного типа. В конце концов, российские военные уже установили систему электронного подавления на БПЛА Орлан-10», — добавил эксперт Центра военно-морского анализа.

Таким образом, ВВС США могли бы рассмотреть A-29 Super Tucano в качестве средства для противодействия массированной беспилотной атаке вместо использования управляемых ракет AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух», каждая из которых обходится военному бюджету США в $1,8 млн. Конечно, с точки зрения затрат это имело бы смысл.