Происходящее в настоящее время в Сирии в полной мере можно квалифицировать как начало новой необъявленной войны, и вновь — всех против всех. Ее начало было положено вовсе не атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе, и даже не попытками наступательных действий на юге Сирии или из «турецкой зоны деэскалации» в провинции Идлиб, давно уже ставшей местом концентрации террористов всех мастей и национальностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как бы ни показалось странным, решение о начале новой войны в Сирии, по всей вероятности, было достигнуто еще в ноябре 2017-го, когда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил НАТО в том, что Анкара по-прежнему с Альянсом. «Турция не сближается с Россией. Дела обстоят не так», — дезавуировав прежние угрозы Анкары «пересмотреть отношения с НАТО», заявил Чавушоглу.

«Тема» возникла не случайно. 20 ноября помощник турецкого президента Ялчын Топчу призвал «пересмотреть вопрос членства в НАТО», которое, «к большому сожалению, враждебно настроено к Турции» (скандальный эпизод с использованием фото Реджепа Тайипа Эрдогана и Ататюрка в качестве изображения врага на натовских учениях). Потом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выступил с противоположным заявлением, сообщив, что Анкара не планирует «развода» с НАТО.

Партия справедливости и развития (Турция)

И вот, выступая 28 ноября перед руководством правящей Партии справедливости и развития (AKP), Эрдоган отметил, что впервые за последнее время Турция и США находятся «на одной волне», и диалог двух стран продолжится. Турецкий президент комментировал состоявшийся 24 ноября (т.е. уже после саммита президентов России, Ирана и Турции в Сочи) его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщало агентство Reuters.

Что это может означать, помимо тех тем, на которые указал сам Эрдоган (поставки оружия курдам Сирии, выдача Фетхуллаха Гюлена, сотрудничество Вашингтона и Анкары в военно-технической сфере и др.), — можно только догадываться. Но трудно представить, что Трамп не выставил некие антииранские и — почему нет — антироссийские условия перед Турцией. Белый дом, правда, скорректировал тогда «надежды» Эрдогана и утверждал, что речь о сокращении, а не прекращении поставок оружия «группам, борющимся с террористической организацией ИГ». Эрдоган обещал, что планирует еще раз пообщаться с Трампом: «Трамп сказал, что может позвонить на следующей неделе. Если не позвонит он, то позвоню я».

Можно не сомневаться, что союзники по Сирии — а США и Турция начинали эту войну именно как союзники — еще не раз и не два общались вплоть до сегодняшних дней. И поэтому нет оснований верить заявлению Эрдогана от 16 января в турецком парламенте, что, мол, он не собирается на данный момент звонить главе Белого дома. Эрдоган отметил: «Ранее все эти вопросы были обговорены, и Трамп обещал позвонить мне по этому поводу. Пока президент США не сделал этого, я не стану ему звонить».

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Верить в это, как и в то, что между Анкарой и Вашингтоном вновь обостряются отношения из-за сирийских курдов и последних решений США, сверхтрудно. Дело в том, что при расследовании атак против российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе было выяснено не только то, что эти запуски БПЛА, как и минометный обстрел Хмеймима, шли именно из «турецкой зоны деэскалации» в провинции Идлиб, но и то, что незадолго до атак на российские базы неподалеку от них барражировали американский БПЛА-разведчик «Посейдон» и турецкие БПЛА. А затем, уже в январе текущего года, Турция поддержала контрнаступление боевиков на правительственные войска на юге провинции Идлиб вооружениями и даже бронетехникой. Об этом на своей странице в Twitter 11 января написал ведущий аналитик Института Ближнего Востока в Вашингтоне Чарльз Листер: «Источники сообщают, что Турция обеспечила поставки бронемашин, противотанковых гранатометов, минометов, ракет «Град» и систем их запуска, снаряды для танков, легкое вооружение и многое другое. Все это получили группировки, не связанные с ХТШ, чтобы начать сегодня наступление против Асада, Ирана и России на юге Идлиба и севере Хамы. В наступлении участвуют «Ахрар аш-Шам», «Легион Шама» («Файлак аш-Шам»), «Нур аль-Дин аль-Зинки», «Свободная армия Идлиба», «Джейш аль-Наср», «Вторая армия», «Джейш аль-Изза» и другие».

То есть США и Турция при атаках на российские военные базы выступали именно, как сказал в ноябре Эрдоган, «на одной волне». И не только против самой Сирии и ее президента, но и против конкретно России и ее военных (как известно, при обстрелах погибло двое военнослужащих, а также погибли два пилота вертолета Ми-24. Плюс к этому именно ведь с конца ноября, т. е. после удачного телефонного разговора с Трампом, Эрдоган внезапно возобновил «разговоры» о том, что «Асад террорист, и с ним не будут вестись переговоры» и что цель турецкой операции «Щит Евфрата» — «положить конец господству жестокого тирана Асада», т. е. свержение. Помнится, тогда МИД Сирии оперативно отреагировал — «Эрдоган сам разоблачил цели, которые преследует турецкая агрессия против Сирии. Экстремистская идеология правящей в Анкаре верхушки превратила Турцию в базу для бандформирований, которые подрывают стабильность в Сирии и Ираке», сообщало агентство SANA.

Отреагировал и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию для СМИ: «Это очень серьезное заявление, которое диссонирует с предыдущими и с нашим пониманием ситуации, как государства, вооруженные силы которого находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской Республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей». «Разъяснения» поступили довольно быстро. Правда, от некоего неназванного источника из администрации президента Эрдогана, по словам которого, заявление президента Турции имело «образный характер». «Это заявление президента вчера прозвучало, но оно не должно восприниматься буквально. Надеюсь, что возникшее в связи с этим недопонимание будет быстро преодолено», — отметил турецкий собеседник РИА «Новостей».

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

Прямое или косвенное участие турецких военных в атаках на российские военные базы, думается, нивелирует эти просьбы Анкары «преодолеть недопонимание». Более того, когда вооруженные силы Сирии, в том числе спецназ «Силы Тигра», шиитские ополченцы и иранские военсоветники, и явно по согласованию с российским военным командованием, начали свои контртеррористические операции именно в провинции Идлиб, стало ясно, что Турция стояла и стоит за действиями всех террористических банд, оперирующих в Северной Сирии. И, видимо, совсем не всё так обстоит, как сообщают СМИ Турции и протеррористические блогеры и сайты — атаки Турции и ее сателлитов провалились.

Проправительственный сирийский блогер The Nimr Tiger 11 января, подчеркнув, что атака террористов провалилась, писал: «Сегодня Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и повстанцы контратаковали в южном Идлибе и на севере Хамы. Их остановила правительственная армия и Хезболла, чья ответная атака привела к тому, что они вернули себе 80% потерянных территорий и движутся дальше». Затем это подтвердил уже редактор международного отдела кувейтской газеты Al Rai Эллия Магньер. Сообщения блогеров подтверждались даже первыми трофеями вооружений, которые боевикам предоставила Турция. Сторонники сирийского спецназа «Силы Тигра» разместили фотографии захваченной бронемашины Panthera F9. Их опубликовал сирийский военный блогер Qalaat al Mudiq. В итоге контрмер, предпринятых Сирией, Хезболлой и другими шиитскими ополчениями, Россией и Ираном, все попытки террористов и «умеренной сирийской оппозиции» и на севере, и на юге Сирии (Восточная Гута, Хараста и др.) были отбиты. А в Идлибе сирийская армия и союзники фактически освободили населенный пункт Абу-ад-Духур и одноименную бывшую авиабазу ВС Сирии, которая с 2015 г. удерживалась боевиками-исламистами.

Onedio.com Сирийская армия

Помнится, что в середине декабря МИД Турции выразил «сомнения» по поводу того, что президент России Владимир Путин официально на авиабазе Хмеймим заявил о начале вывода из Сирии части войск. Сопоставляя всю игру слов в заявлениях Эрдогана с фактами, имевшими место после «сомнений» МИД Турции, приходишь к выводу, что под науськивание США Анкара решила подорвать не только смысл и формат «Астанинского процесса» (т.е. подготовки к мирному процессу в Сирии), но и итоги Сочинского саммита президентов России, Ирана и Турции. Ну, чем не «одна волна» Турции и США?

Обратим также внимание — усиленно демонстрируя на протяжении январских дней «недовольство политикой США в Сирии» и обвиняя Вашингтон в «проявлении вражды» к Турции, Эрдоган и другие чиновники Анкары молчат в связи с тем, что, используя ряд озвученных мер американцев по созданию некой «Новой сирийской армии» и т.д., вооруженные силы подтянули технику и выдвинулись вплотную к Сирии. И уже неоднократно обстреливали позиции сирийских курдов в Рожаве — с Африном сложней, ибо там размещен «военный лагерь» российских военных, по соглашению с командирами отрядов Курдской народной самообороны (YPG). Например, Эрдоган 16 января заявил — американцы пытаются создать в Сирии армию, которую называют «защитницей границы»: «Чьи границы вы собрались защищать? Даже режим Асада считает угрозой подобное вооруженное формирование». Он также напомнил, что на днях провел телефонный разговор с Путиным. Президент Турции призвал руководство НАТО выполнить свои обязательства по защите границ альянса от возможных угроз: «Какие шаги НАТО предприняло для защиты границ одной из стран-участниц альянса?».

Яндекс-карты Карта Северной Сирии

Однако активность турецкой армии на границах Сирии говорит о том, что за внешней «помощью» США проамериканскому конгломерату «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которого составляет ряд отрядов курдской YPG, вполне может скрываться не только тот факт, что США не хотят сохранения территориальной целостности Сирии, но и «слив» американцами своих подопечных из числа сирийских курдов. Ведь США никак не одергивают турок и не препятствуют их армейской концентрации в Сирии и на границах Сирии, не выражают протестов в связи с обстрелами турками позиций сирийских курдов.

На ум приходит версия: инициируя якобы «помощь» отрядам СДС, т. е. курдам, на деле США подготавливают почву для фактической аннексии Турцией ряда регионов Северной Сирии. Цель может быть вполне тривиальной — и США, и Израиль хотели бы прямого столкновения Турции и Ирана, ведь именно Иран еще до конца 2017 г. объявлял, что «защита Ливана, Сирии и Ирака равнозначна защите ислама и Ирана». И все понимают, что при любом развитии событий, которые приведут к увеличению турецкого военного присутствия в Сирии, Иран не будет молчать. В конце концов, в МИД Турции вызывались послы именно России и Ирана после боев в провинции Идлиб и установления контроля над авиабазой Абу-ад-Духур. И в ответ российские военные предъявили и Турции, и США встречные упреки.

Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции Хулуси Акару и шефу национальной разведывательной организации (MIT) Хакану Фидану, в которых указано на необходимость выполнения обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации. А 10 января в ходе встречи в Москве с иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом глава МИД РФ Лавров отметил необходимость того, чтобы «радикальная оппозиция, которая постоянно выдвигает предварительные условия, включая смену режима, будет воспитана теми, кто ее контролирует».

Lt Col Leslie Pratt Беспилотный летательный аппарат армии США

Американцы откровенно «отбрехались», голословно отрицая какую бы то ни было причастность к атакам дронов на Хмеймим и минометным обстрелам российской базы. А вот что и как «аргументировал» Эрдоган лично, когда разговаривал с Путиным, естественно, не известно. Хотя и сообщалось, что атаки на российские базы в Сирии и были предметом телефонного обмена мнениями между российским и турецким президентами. Турки продолжают молчать. А президент РФ на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ заявил, что России известны организаторы провокации с атакой дронов: «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию», подчеркнув, что провокация с беспилотниками направлена на подрыв отношений с партнерами РФ по сирийскому урегулированию — Турцией и Ираном.

Относятся ли слова российского президента и к инциденту с минометным обстрелом Хмеймима — осталось непонятным. Но судя по тому, что российские ВКС сровняли с землей некий приграничный населенный пункт, в котором базировались именно протурецкие боевики «сирийской оппозиции», и что силы спецопераций уничтожили «террористов, которые 31 декабря обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии», мы вправе предположить, что российские военные уничтожали на границе с Турцией именно турок или протурецких сирийцев.

Таким образом, промежуточный «итог» января 2018-го по Сирии малоутешителен. «Конкурирующие фирмы», по сути, проверяют выдержку друг друга, но видны и «сливы» — ведь согласившись с американцами на использование территории провинции Идлиб для провокаций против российских военных баз, турки подвели под удар Сирии, России и проиранских сил всю свою «зону деэскалации». С другой стороны, провозгласив курс на фактически «обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком», как подчеркнул 15 января Лавров, США в реалии «сливают» своих курдских союзников Анкаре.

Christiaan Triebert Сожженные сирийские танки

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми 16 января призвал США прекратить интервенционистскую политику в Сирии, заявив, что формирование «пограничных сил безопасности» усугубит кризис в раздираемой войной стране. Он назвал план США по созданию «пограничных сил безопасности» «вопиющим вмешательством в дела других стран», добавив, что «это вызовет большую нестабильность и разожжет пожар в стране». Завершил г-н Кассеми в том же духе, что и озвучивал в Сочи президент ИРИ Хасан Роухани: «Пусть хотя и с опозданием, США должны как можно скорее вывести свои войска из страны, чтобы позволить народу Сирии решить свою судьбу и будущее, основываясь на мнении большинства своих граждан».

Чем не «чейндж» — американцы, допустим, уйдут из Сирии, но вместо них оккупацией займется Турция? Проблема в том, что это в очень скором времени категорически не устроит ни Сирию, ни Иран — дело «защиты ислама» потребует вышвырнуть из страны и турок.