Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в начале 2018 года встает на ремонт. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в конце декабря заявил, что ремонт будет выполняться в Мурманске, на принадлежащем ОСК филиале Центра судоремонта «Звездочка» — 35-м судоремонтном заводе (СРЗ). За этим решением в Мурманске пристально и с большим вниманием следили не только работники «Звездочки».

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжёлый авианесущий крейсер

Дело в том, что рассматривался и альтернативный вариант — ремонт в Северодвинске, и пока решение не было окончательно принято, шансы Северодвинска на размещение заказа были достаточно велики. Несмотря на наличие ремонтной базы в Мурманске, существует проблема в наличии достаточного количества квалифицированных кадров, необходимых для ремонта крейсера. А в Северодвинске специалистов достаточное количество. После постановки «Адмирала Кузнецова» в док придется командировать из Северодвинска большое количество технических специалистов для проведения всех видов работ по капитальному ремонту корабля. По разным оценкам, это количество может достигать нескольких тысяч.

Мурманск с нетерпением ждет приезда ремонтных бригад, в подобных ситуациях ранее оживал и гостиничный бизнес — командировочные занимали практически весь номерной фонд, и даже расконсервировались общежития, стоявшие безлюдными с советских времен. Предприятия общественного питания тоже получат свою добавку к обороту.

Ministry of Defence Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Также получат заказы и другие предприятия Мурманска, ведь объем работ значителен, и кроме уникального оборудования, которое подлежит замене и будет поставляться с предприятий ОСК или ее подрядчиков, большой перечень обыкновенных крепежных изделий и других комплектующих может быть поставлен предприятиями Мурманска и области.

Мурманск обладает достаточно большим количеством технического персонала, способным выполнять сложные технические работы. Обычно они заняты на рыболовецких судах текущим обслуживанием и ремонтом. Но неоднократно судовладельцы жаловались, что как только приходит в верфи корабль ВМФ для любого вида технического обслуживания — все механики переходят на военный корабль, потому что расценки у военных значительно выше, чем могут предложить рыбаки. Такая же ситуация ожидается и с постановкой на ремонт тяжелого авианесущего крейсера, только обычно текущее обслуживание занимало достаточно небольшое время, а капитальный ремонт, по разным оценкам, займет от двух до трех лет.

Взлётная палуба

Заход «Адмирала Кузнецова» на ремонт — еще один положительный знак для Мурманска наряду с развивающимся проектом по реконструкции Мурманского транспортного узла, проектами Новатэка в Белокаменке и Роснефти в Росляково. Все эти проекты оживились в конце 2017 года, в порту «Лавна» объявлен конкурс на проведение дноуглубительных работ, в Белокаменке закончены проектные работы, пройдена экспертиза и начались первые строительные работы, а «Роснефть» в конце декабря подтвердила скорый выход на стройплощадку в Росляково.

Положительно это и для морского университета МГТУ, который провел непростой прошлый год в борьбе за свое существование и вышел из борьбы окрепшим, с большими надеждами на будущее. Переход под руководство Минобрнауки дал ВУЗу больше уверенности в своих силах, и вопрос с объединением с МАГУ, который лоббировался губернатором Мариной Ковтун, уже на данный момент не стоит. Технический университет готовит в том числе и квалифицированные кадры для судостроительной промышленности, и выпускников МГТУ с удовольствием берут на «Звездочку», которой в ближайшие два года предстоит выполнить большой объем работ по ремонту авианесущего крейсера.

Кстати, объем работ до конца не понятен. Глава ОСК заявлял, что фронт выполняемых работ будет окончательно ясен после утверждения объема выделенных средств. В любом случае это не будет та глубокая модернизация, о которой говорили ранее. По первоначальным планам планировалось заменить ракетный комплекс «Гранит» на «Калибр-НК», отремонтировать всю электромеханическую часть, включая главную энергетическую установку, в том числе с заменой пришедших в негодность котлов (из-за дымной работы которых было столько много шуток в иностранной прессе), модернизировать взлетно-посадочный комплекс, прежде всего для повышения безопасности полетов палубной авиации. Также на корабле предполагалось поменять радиоэлектронные системы и корабельные аэрофинишеры. Что из этих работ останется, еще до конца не понятно, но относительно старта ремонта глава ОСК Рахманов сказал: «Что же до сроков начала работ — мы готовы будем начать их сразу же после согласования госконтракта».

Mil.ru Технические характеристики

Про тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» следует добавить, что за свою жизнь он поменял несколько имен и назывался «Советский Союз», «Рига», «Леонид Брежнев», «Тбилиси», и, наконец, «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Формально он не является авианосцем из-за наличия ракетного комплекса «Гранит», а является именно крейсером, что по доктрине Монтрё позволяет ему, единственному в мире авианесущему кораблю, проходить через Босфор и Дарданеллы. Из интересных фактов за жизнь крейсера можно отметить, что несмотря на вхождение крейсера в Северный флот при развале Советского Союза была попытка Леонида Кучмы задержать крейсер в Севастополе в ноябре 1990 года, еще до официального распада СССР, но экипаж вышел из Севастополя и прошел через черноморские проливы, даже не уведомив Турцию, которая, впрочем, не чинила препятствий проходу крейсера. «Адмирал Кузнецов» благополучно дошел до базы Северного флота, где и несет службу по сей день.

Ну и, конечно, нельзя не сказать об участии крейсера в операции в Сирии, где впервые «Адмирал Кузнецов» получил боевой опыт, поддержав группировку сил в Сирии и выполнив большой объем боевой работы и пройдя за боевой поход 18 000 морских миль.

Ну, а сейчас Мурманск ждет начала работ, крейсер должен получить новые возможности после проведения ремонта, а центр «Звездочка» — обогатиться новым опытом и новыми компетенциями.