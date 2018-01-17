Во вторник, 16 января, президент Украины Петр Порошенко встретился с главами дипломатических представительств зарубежных стран и рассказал им, кто виноват во всем плохом, что происходит на Украине. Как нетрудно догадаться, он считает, что виновата Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Майдан

Небольшую часть своего выступления Порошенко посвятил мифотворчеству, рассказав, что Россия не только сейчас хочет «уничтожить украинское государство», но что она хотела этого всегда, ведь украинское государство, согласно мнению майданных ученых и вопреки учебникам истории, где-то существовало и до 1991 года.

Рецепт борьбы с этим злом, по словам Порошенко, состоит в том, чтобы «поддерживать независимое развитие собственного государства» и построить «демократическую, успешную и независимую Украину».

Ввласенко Горящие покрышки на майдане

Что ж, это достойная цель, только вот майдан за четыре года у власти ускорил движение Украины в прямо противоположном направлении, и сделал он это совершенно самостоятельно, без всякого влияния России.

Государство, в котором власть и финансовые потоки распределены среди независимой от народа кучки феодалов, в котором у власти нет монополии на насилие, в котором вместо социального развития — социальный геноцид, вместо экономического развития — кредиты с офшорами и распродажа сырья, а вместо народа и истории — активисты и мифы, — такое государство, действительно, обречено на деградацию. Но эта заслуга целиком и полностью принадлежит майдану.

Не Россия виновата в том, что украинские вузы закрываются на зиму из-за отсутствия денег на отопление, а президент страны отдыхает на Мальдивах. Не Россия виновата в том, что майдан закупает газ с политическими наценками и повышает на него тарифы в десять раз. Не Россия виновата в том, что проценты по кредитам стали первой статьей украинского бюджета, а Порошенко за время президентства превратился из миллионера в миллиардера.

Это майдан, без всякого влияния России, принял помощь западных стран, чтобы свергнуть законно избранную власть и избрать вместо нее другую, еще более вороватую и несравненно более успешную в деле разрушения экономики и социальной сферы.

Майдан, без всякого вмешательства России, упразднил монополию государства на насилие, когда приходил к власти с помощью нацистов, когда не препятствовал созданию незаконных вооруженных формирований, когда использовал эти формирования для подавления политических протестов.

Майдан, без всякого влияния России, добровольно отказался от независимости собственной страны, когда сажал в президентское кресло американского чиновника, когда по указке назначал министров и прокуроров, когда подписывал соглашения о превращении своей экономики в сырьевой придаток Запада.

Майдан, без всякого вмешательства России, предпочел не договариваться с собственными согражданами (без чего развитие невозможно), а ломать их через колено, устраивая политический террор против инакомыслящих, вводя прямую цензуру, развязывая гражданскую войну ради денег и рейтингов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

Майдан, без всякого вмешательства России, загоняет свою экономику в ловушку, когда берет и разворовывает кредиты, когда распределяет финансовые потоки между офшорными олигархами, когда соглашается поставлять на Запад необработанное сырье и рвет жизненно важные экономические контакты с Россией.

Майдан, без всякого влияния России, поставил целью своей социальной политики не благосостояние граждан, а выдавливание из них последних соков — и достигает этой цели с помощью повышения пенсионного возраста, кратного роста коммунальных платежей, введения платной медицины.

Майдан, без всякого влияния России, укрепляет в стране атмосферу ненависти, поиска врагов и охоты на ведьм, когда списывает все беды на «агрессора», когда заставляет граждан переходить с родного языка на государственный, когда делит граждан на настоящих и не очень, когда подменяет своих героев нацистскими выродками.

Единственным сценарием, который допускал приход к власти в 40-миллионной стране группы бессовестных и бездарных жуликов, был сценарий олигархического переворота, поддержанного внутренними нацистами и западными посольствами.

Эти же три группы являются и благополучателями: нацисты упиваются своей безнаказанностью, западные политики ведут геополитические сражения, а офшорные олигархи выводят с Украины кредитные и бюджетные миллиарды, чтобы потом воссоединиться с ними за пределами управляемой страны.

Батальон «Азов»

Единственное движение, которое может придать Украине такая власть, — это движение вниз по наклонной, с кредитной петлей, распродажей необработанного сырья, превращением народа в нацию гастарбайтеров, спиралью этнических и языковых конфликтов.

И офшорные олигархи, и внутренние нацисты, и западные посольства — все они достигли своих целей, по крайней мере — временно; только вот их успех превращает государство в территорию. Территория может существовать в указанных границах довольно долго, но она будет именно существовать, а не развиваться, деградировать, а не расти.

Потом послы вернутся на Запад, олигархи — по месту офшорной прописки, нацисты — в старые схроны. Наверху останется выжженная, измученная и обезлюдевшая земля.