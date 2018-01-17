Ослабление и близкое поражение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ожидаемо не принесло мира в Сирию. Разногласия между внешними игроками, за которыми стоят мировые и региональные державы (Россия, США, Турция, ближневосточные монархии, Иран), только усиливаются. Это неудивительно, учитывая то, что общего врага теперь нет — пришло время бороться за зоны влияния в Сирии. Катализатором для нового обострения стал план США по созданию «Сил безопасности границы» на севере Сирии, основой для которых станут Сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces, SDF). Они включают в себя как арабские оппозиционные группировки, так и курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ). К чему может привести новое обострение и кто в Сирии может оказаться «у обочины»?

Иван Шилов ИА REGNUM Мышеловка. Турция

Kurdishstruggle Курдские повстанцы

Все против всех: война в Сирии может затянуться?

Последние заявления руководства Турции, США и официального сирийского правительства (Башара Асада) отличаются повышенными тонами. Каждая из сторон обвиняет две остальные во всех грехах. Тот же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозится продолжить операцию «Щит Евфрата», очевидно, направив турецкую армию против сил курдов, при этом не допуская даже мысли о легитимности Башара Асада, называя его режим террористическим (а значит, вступает в конфликт и с Россией, и с США). В таком же духе были и заявления официального сирийского правительства — оно также не приемлет действий SDF и Турции. Очевидно, что в таких условиях достичь какого-то консенсуса и добиться мира в Сирии практически невозможно. Более того, война может затянуться надолго, а сама страна окажется ещё больше разрушена.

Турция — «слабое звено» в Сирии?

Интересная информация была распространена изданием Al-Masdar — согласно ей, США передали курдским силам переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Понятно, что говорить об абсолютной достоверности этой новости нельзя, но в случае реальности этих слухов становится очевидно, что это оружие должно послужить щитом против турецкой авиации (в первую очередь вертолётов). Также будет неудивительно, если часть вооружения перекочует на территорию Турции и будет использоваться Рабочей партией Курдистана (РПК). В любом случае никто не даст Анкаре устроить «лёгкую прогулку» в Сирии, проведя операцию против YPG и YPJ — последние действия Эрдогана не вызовут у него поддержки и из Москвы, так что Турция может быть «изгнана» из игры за счёт одновременного противостояния и с Россией, и с США. При попытке реального проведения сухопутной операции Анкарой в глубине территории Сирии сирийские курды, вероятно, будут получать поддержку как из России, так и из США. Турецким же войскам придётся «завязнуть» в боях за каждый населённый пункт и нести серьёзные потери. Достаточно вспомнить десять потерянных танков Leopard 2 во время кровопролитных боёв за небольшой населённый пункт Эль-Баб.

Запуск ракеты FIM-92 Stinger

Ещё одним козырем в руках как США, так и России, остаётся РПК. Поставка крупных партий противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ПЗРК может привести к серьёзной эскалации гражданской войны на территории Турции. Очевидно, что в сегодняшнем раскладе Анкара оказалась в очень сложном положении, а амбиции Эрдогана по возвращению влияния Османской империи на Ближнем Востоке уже практически потерпели фиаско. Да и политическая игра в «пинг-понг» — от России к США, не даёт реальных результатов.