



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

На Ближнем Востоке одну интригу, связанную с протестным движением в Иране, быстро сменила другая и более острая. Она имеет отношение к ситуации в северной провинции Сирии, Идлиб, где Турция грозится провести военную операцию против курдов из партии «Демократический союз» (ДС) и отрядов Сил народной самообороны (СНС). Эти группировки, как известно, пользуются серьезной военно-технической и дипломатической поддержкой со стороны США. А ДС в Турции расценивают как крыло «террористической» Рабочей партии Курдистана. По поступающим сведениям, Анкара проводит мобилизацию на турецко-сирийской границе. А накануне в район Рейханлы турецкой приграничной провинции Хатай было направлено 24 единицы техники, в том числе бронетранспортеры и машины подавления связи.

Kurdishstruggle Курды. Сирия

Напомним, что накануне появилось решение со стороны возглавляемой США международной коалиции о создании на турецко-сирийской границе 30-тысячной армии под названием «Силы безопасности границы» (СБГ). В этой связи пресс-секретарь коалиции Томас Вил заявил, что эти меры приняты в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главной обязанностью СБГ станет «защита областей Сирии, граничащих с Ираком и Турцией, а также территорий вокруг реки Евфрат». Анкара считает, что таким образом вдоль турецко-сирийской границы создается «курдский коридор», а на севере Сирии может возникнуть государство Сирийский Курдистан. Турция заявила, что не допустит реализации этого плана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американцев в том, что они не выполняют «данные обещания о выводе Сил народной самообороны из Идлиба», и пообещал начать вскоре военную операцию. При этом Эрдоган попрекнул НАТО в том, что альянс не реагирует «на угрозу» для Турции. «Какие шаги НАТО предприняло для защиты границ одной из стран — участниц альянса?» — риторически вопросил президент. Тем временем глава генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар на полях сессии Военного комитета НАТО в Брюсселе намерен встретиться с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. По оценке многих турецких СМИ, эта встреча «приобретает критическое значение на фоне роста напряженности между Турцией и США».

Накануне генерал Акар уже провел переговоры с главой Европейского командования вооруженных сил США Кёртисом Скапаротти. И ничего. Хотя турецкая газета Hürriyet ранее озвучила план военной операции в Идлибе. В область Африн, как и во время первой фазы операции «Щит Евфрата» с августа 2016 по март 2017 года, первыми должны будут войти бойцы Свободной сирийской армии (ССА), которую турецкая армия поддержит обстрелами из тяжелых орудий. Затем турецкие военные войдут на территории, контролируемые «Демократическим союзом». Главной целью назван захват аэропорта «Миннак», через который сирийские курды получают от Вашингтона помощь по воздуху. При этом Эрдоган не исключает, что может получить «удар в спину со стороны сил и стран», которые поддерживают сирийских курдов. Ну, понятно, в чей огород камень, и такого действительно нельзя исключать.

Звучат и другие заявления. Говоря о возможных контактах с президентом США Дональдом Трампом по Сирии, турецкий лидер сообщил, что пока не планирует звонить главе Белого дома. По его словам, «ранее все эти вопросы были обговорены, Трамп обещал позвонить мне. Пока президент США не сделал этого, сам я не стану ему звонить». А Трамп не звонит. Вместо него ответил сотрудник пресс-службы министерства обороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй: «Коалиция не проводит операций в Африне, потому что она сконцентрирована на военных операциях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации и сосредоточиться на разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляющей угрозу нам всем». И это очень нервирует Турцию, полагавшую после отказа США поддержать референдум о независимости Иракского Курдистана, что Вашингтон забудет и о сирийских курдах.

Однако, на наш взгляд, американцы уже определились с тактикой и стратегией. Ход событий вокруг Идлиба наводит на размышления. Во-первых, в альянсе Россия — Иран — Турция как Москва, так и Тегеран говорят, что действия США направлены на фрагментацию Сирии. Анкара ставит на первое место перспективу появления Сирийского Курдистана, что влечет для Турции угрозу ее национальной безопасности. Как пишет турецкий портал Hürriyet Daily News, «Турция может оказаться в состоянии войны из-за американской политики в отношении сирийских курдов в северной Сирии», а «появление автономного курдского государства вдоль сирийских границ будет кошмаром не только для властей Турции, но и для всего политического истеблишмента, поскольку это дестабилизирует курдские населенные районы в Турции».

Kurdistan-aktuel.org Курдистан на карте

Во-вторых, Вашингтон — как в Ираке и Сирии — пытается не допустить присутствия и закрепления на территории этих государств турецкой армии. США считают, что действия Анкары должны ограничиваться только турецкими границами.

В-третьих, Турция по ходу развития на Ближнем Востоке процессов «арабской весны» быстро утеряла ореол «единственной демократии западного типа в мусульманском мире», сорвала внутри страны мирный диалог со «своими» курдами и упустила не только шанс возглавить демократический процесс решения курдской проблемы во всем регионе, но и ухудшила отношения с западным миром, особенно с США.

В-четвертых, Турция перебарщивает в игре с Западом, заявляя о своей особенной геополитической значимости в регионе, будучи уверенной в том, что ей, как и раньше, многое простят. Но она оказалась в замкнутом кругу: отказ от диалога со «своими» курдами привел к росту национализма внутри страны. По оценке Hürriyet Daily News, курды стали подаваться официальной пропагандой в качестве «пешек в западной игре». Хотя эволюция Анкары в сторону авторитаризма сама по себе закрыла для нее путь к демократическому решению курдского вопроса. Курды Турции, и не только в одной Турции, стали демонстрировать отчуждение от государств, где они проживают, обвиняя их — часто справедливо — именно в отходе от демократической политики.

В-пятых, военная и политическая поддержка Вашингтоном сирийских курдов дает американцам возможность разыгрывать «демократическую» карту с курдами сразу на нескольких направлениях — и в Сирии, и в Ираке, и в Турции, и в Иране. На этом фоне лидеры Сирии, Турции и Ирана оказываются в одном «авторитарном ряду». Этот инструмент придает политике США в регионе заметную маневренность. Вот как, кстати, оценивает ситуацию канал «Россия в глобальной политике»: «Турецкие власти фактически загнаны в цугцванг. Что ни делай, неизбежны отрицательные последствия. Остается выбор между совсем плохим и ужасающим. Очень примечательно отношение к России. Нет ни особенного доверия, ни веры в то, что эти отношения прочны и долгосрочны. Четко осознается различие интересов по множеству вопросов. Это чувство подкрепляется острым недоверием к американцам и обидой на них, что сейчас явно мощнее, чем эмоции в отношении России. Но на перспективу — это не самая солидная база для партнерства Москвы и Анкары».

Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Увы, такой ход событий в регионе и в Турции давно прогнозировало ИА REGNUM. И проблема даже не том, что в Сирии может появиться свой Курдистан, который США и их западные партнеры, возможно, и не будут спешить признавать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя идею создания Сил безопасности границ, заявил, что Москва считает это знаком взятия Вашингтоном курса на раздел Сирии. Но если и так, если США используют эту проблематику для разрыва Сирии, то в любом случае американцы в решении курдского вопроса выступают более последовательно. И он становится для них инструментарием и на направлении альянса Ирана и ливанской «Хезболлы», и как плацдарм для атаки на сам Тегеран.

Ситуация выглядит крайне опасной, потому что ведет к новому более серьезному витку напряженности в регионе. «Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре. И как?