Бывший президент США Барак Обама никогда не был англофилом. В молодости Обама имел несчастье оказаться на британской холостяцкой вечеринке, на которой граждане Великобритании предстали перед будущим президентом в весьма невыгодном свете. Сын гражданина Кении, Обама слыл антиколониалистом и, кажется, с подозрением относился к британскому высокомерию. Вскоре после своей инаугурации Обама обескуражил многих сторонников «особых отношений», когда из Овального кабинета был удален бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. До сих пор не ясно, какое именно отношение имел Обама к данному решению. Это спорный вопрос. Однако этого было достаточно, чтобы ранить нежные британские чувства, пишет Фредди Грей в статье для The National Interest.

White House Тереза Мэй и Дональд Трамп

На исходе своего президентства Обама в очередной раз преподнес сюрприз британским патриотам, прокомментировав референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Обама заявил, что Великобритания окажется «в конце очереди» для проведения торговых переговоров, если граждане Соединенного королевства проголосуют за выход их состава ЕС.

Флаги США и Великобритании

Читайте также: National Interest: Какое будущее ждет «секретный» антииранский альянс?

Несмотря на перечисленные обстоятельства, бывший глава Белого дома всегда поддерживал очень сердечные отношения с британским правительством. Обама присоединился к катастрофическому вмешательству в Ливии в значительной степени из-за давления, которое на него оказал бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Обама мог быть настроен против действий Великобритании, однако его администрация никогда не выказывала своего неодобрения публично.

С президентом США Дональдом Трампом все совсем наоборот. Через несколько часов после инаугурации 20 января 2017 года в Овальном кабинете вновь появился бюст Черчилля, который стал символом благоденствия «особых отношений». Трамп также выступил с поддержкой референдума о выходе Великобритании из ЕС, назвав решение британцев великим поворотным моментом в истории. В отличие от Обамы Трамп выразил готовность к активным торговым переговорам с Лондоном.

В саду «особых отношений» настали радужные дни. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала одним из первых иностранных лидеров, встретивших Трампа. Она пригласила его в Великобританию.

Однако американо-британские отношения столкнулись с одной проблемой. Огромное количество британцев, равно как и граждан США, так и не смогли смириться с мыслью, что Трамп стал лидером свободного мира. Более двух миллионов человек подписали петицию с требованием отменить государственный прием, предусматривающий встречу Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II, и заменить его на обычный «официальный» визит главы Белого дома. Со временем британская информационная кампания против Трампа становилась все громче и пронзительней.

Carfax2 Елизавета II

Отношения между Трампом и Лондоном выстраивались по траектории не от хорошего к плохому, а от плохого к худшему. В ноябре 2017 года глава Белого дома нанес Великобритании оскорбление, опубликовав на своей странице три антимусульманских видео «Британия прежде всего». Считается, что первоначально Трамп увидел эти ролики на странице американской общественной обозревательницы Энн Коултер, которая разместила данные видеоролики в Твиттере. Вероятно, Трамп решил разместить видео на своей странице, потому что слоган был созвучен его собственному лозунгу «Америка прежде всего». Это событие вызвало большой резонанс в Великобритании. Мэй была вынуждена упрекнуть Трампа. Группа «Остановите Трампа» пригрозила провести акции гражданского неповиновения, если визит президента США в Великобританию все же состоится.

Читайте также: American Conservative: США становятся «мальчиком на побегушках» у Эр-Рияда?

На прошлой неделе визит Трампа в Соединенное Королевство был отменен. В Белом доме заявили, что причиной отмены послужила неблагоприятная ситуация с перемещением посольства США в Лондоне. Конечно, нельзя было придумать более глупого оправдания. По словам источников, реальной причиной отмены визита послужило негативное отношение граждан Великобритании к главе Белого дома.

Британские противники официального визита Трампа в свою очередь объявили об «огромной победе». Мэр Лондона мусульманин Садик Хан приветствовал отмену официального визита Трампа, что повлекло за собой язвительный комментарий со стороны главы британского МИД, который назвал мэра Лондона «самодовольным и напыщенным попугаем».

U.S. Embassy London Садик Хан

Американо-британские «особые отношения» внезапно оказались в худших условиях, чем при администрации Обамы, и это плохая новость для Соединенного Королевства, особенно в период выхода из состава Европейского союза.