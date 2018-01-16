Антиправительственные демонстрации в Иране предоставляют США уникальную возможность для реализации одной из самых жизненно важных целей национальной безопасности: свержение иранской теократии. Почему необходимо добиться свержения власти в Иране? Потому что Тегеран сражался против США более 38 лет. В результате действий иранской теократии погибли тысячи граждан США, как гражданских лиц, так и военных, пишет Джеймс Лайонс в статье для The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Поддержка мятежа в Иране

Все началось с захвата американского посольства в Тегеране 3 ноября 1979 года. Затем последовали взрывы в американском посольстве в Ливане в апреле 1983 года, а в октябре 1983 года были взорваны казармы морской пехоты США в Бейруте. В результате нападения на казармы погибли более 240 американских военнослужащих. В руках Вашингтона оказались доказательства того, что заказчиком нападения на американские казармы выступил Тегеран.

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В Ливане произошли многочисленные случаи убийства и похищения граждан США, включая начальника станции ЦРУ Уильяма Ф. Бакли и военного атташе посольства, полковника Ричарда Хиггинса. В 1996 году Иран организовал нападение на комплекс «Хобар Тауэрс» в Саудовской Аравии, а в 2000 году — на эскадренный миноносец USS Cole, зашедший в порт Йемена.

Более того, граждане США не должны забывать о причастности Ирана к поддержке террористов, совершивших нападения 11 сентября в Нью-Йорке и штате Вирджиния, в результате которых погибли около 3 тыс. человек.

The U.S. Army ВС США

После вторжения американских войск в Ирак в 2003 году и свержения бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, смертельного врага Ирана, Тегеран начал оказывать радикальным группам материально-техническую поддержку, включая поставку взрывных устройств, которые унесли жизни более 2 тыс. военнослужащих, ранив еще тысячи солдат.

Однако, несмотря на все перечисленные случаи военных действий Ирана и его сторонников против США, ни демократы, ни республиканцы не предприняли ответных действий. Теперь США столкнулись с распространением иранского влияния на Ближнем Востоке, которое практически невозможно остановить.

Внезапные антиправительственные демонстрации начались в воскресенье, 24 декабря 2017 года, в городе Мешхед. Акции протеста быстро охватили Исфахан и священный город Кум. Организаторы протестов заявили, что акции вызваны плохими экономическими условиями. Протестующие нападали на сотрудников правоохранительных органов, предпринимали попытки захвата правительственных зданий и банков. Протестующие призывали к смене политического руководства и свержению иранской теократии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку иранскому народу. Несмотря на то, что государственные СМИ Ирана утверждают, что беспорядки были подавлены, внутренняя ситуация еще не стабилизировалась. Соответственно, администрация Трампа должна извлечь свою выгоду. Белому дому необходимо предпринять следующие шаги:

Необходимо организовать массовую информационную кампанию, в которой иранские должностные лица должны быть выставлены коррупционерами, единственным занятием которых является отмывание денег. В соответствии с законом о прозрачности активов иранского руководства, принятым палатой представителей США в декабре 2017 года, министерство финансов должно опубликовать информацию об активах иранского руководства и операциях по отмыванию денег;

Администрация США должна переформатировать передачи радиокомпании «Голос Америки» на арабском и английском языках, сконцентрировав внимание общественности на коррумпированности иранских должностных лиц;

США должны создать санкционный список в отношении иракских должностных лиц, включая руководство Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), военного подразделения специального назначения «Кудс» и военизированного формирования Басидж;

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Необходимо организовать военные поставки курдам и поддержать стремление Курдистана к независимости. Это позволило бы помешать созданию иранского наземного моста, соединяющего Тегеран с побережьем Средиземного моря;

Вашингтону нужно возродить «Проект Кассандра», запущенный администрацией бывшего президента США Барака Обамы в 2008 году. Данный проект предусматривал борьбу с наркобизнесом и торговлей оружием, которые ежегодно приносят шиитской группировке «Хезболла» до $1 млрд;

в 2008 году. Данный проект предусматривал борьбу с наркобизнесом и торговлей оружием, которые ежегодно приносят шиитской группировке «Хезболла» до $1 млрд; США должны объявить, что ядерное соглашение с Ираном является недействительным.

Эти решительные меры должны продемонстрировать иранскому народу, что США готовы поддержать его в борьбе за свободу.