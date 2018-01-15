Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху особо не скрывает якобы секретные связи, выстраиваемые с арабскими государствами, с которыми Израиль не имеет формальных отношений. «Наше плодотворное сотрудничество с арабскими государствами — это тайное сотрудничество… Я считаю, что [эти связи] принесут свои плоды и расширят круг мира», — заявил Нетаньяху в ноябре 2017 года. Тем не менее существует ряд ограничений, налагаемых на публичные заявления относительно связей с арабскими государствами. Например, не принято указывать на связи между Иерусалимом и Эр-Риядом. Данное обстоятельство создает некоторые препятствия для израильско-арабских отношений и влияет на региональную стратегию Израиля в отношении Ирана. Данный вопрос особенно актуален, поскольку, как сообщается, США намерены обнародовать новую израильско-палестинскую мирную инициативу в сочетании со всеобъемлющей региональной стратегией, предусматривающей устранение опасностей, создаваемых осью государств, возглавляемых Ираном, пишут Йоэль Кузански, Кадер Савед и Ари Хайштайн в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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Согласно многочисленным сообщениям прессы, освещающим израильско-саудовское сотрудничество, взаимодействие между разведывательными службами двух стран достигло небывалых высот. Саудовская Аравия выразила готовность к неофициальным публичным встречам с представителями Израиля. Так, «неофициальным должностным лицам» Саудовской Аравии, включая бывших высокопоставленных должностных лиц и членов королевской семьи, разрешается проводить встречи с представителями израильской стороны. О росте взаимодействия между двумя странами может свидетельствовать реакция жестко контролируемой саудовской прессы, которая теперь изображает Израиль в более позитивном ключе. Недавно официальным лицам Израиля был предоставлен доступ к СМИ Саудовской Аравии. В своем интервью саудовской газете Elaph израильский генерал-лейтенант Гади Айзенкот открыто выразил готовность поделиться информацией с арабскими партнерами, стремящимися сдержать Иран.

Приоритеты двух стран в области обороны совпадают. Однако напрашивается следующий вопрос: готова ли Саудовская Аравия согласиться с некоторыми требованиями, выдвигаемыми Израилем в отношении жителей Палестины?

Этот вопрос представляет большой интерес для правительства Израиля. Например, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сделал следующее заявление: с одной стороны, он отрицал возможность выстраивания отношений с Израилем до разрешения палестинского вопроса, но отметил, что принятие Иерусалимом Арабской мирной инициативы (API), одобренной Лигой арабских государств в 2002 году, является предпосылкой для (открытых) отношений между Израилем и Саудовской Аравией. С другой стороны, глава МИД Саудовской Аравии признал, что условия API являются гибкими и базируются на готовности палестинцев принять те или иные условия.

Житель Палестины

Сейчас в Саудовской Аравии происходят внутренние экономические и политические преобразования, за счет которых Эр-Рияд стремится занять лидирующие позиции на Ближнем Востоке. К настоящему моменту Саудовская Аравия предприняла в регионе ряд решительных мер, чтобы сдвинуть региональный баланс в свою пользу и остановить рост экономики Ирана. Однако стоит отметить, что Эр-Рияд не проявил аналогичной решительности в израильско-палестинском политическом процессе, который может сыграть важную роль в выстраивании единого фронта против Ирана.

В настоящий момент наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман осуществляет процесс консолидации власти, поэтому внутриполитическая ситуация в стране особенно чувствительна к критике, которая неминуемо последует в случае, если наследный принц пойдет на решительное сближение с Израилем. Есть основания полагать, что наследный принц не готов к такому риску.

Настроения в Саудовской Аравии могли бы измениться, если со стороны Израиля будут предприняты конкретные шаги по продвижению мирного процесса, а США пообещают усилить давления на Иран и подкрепят свои слова действиями. Все три страны только выиграют от активного сотрудничества, необходимого для противодействия региональным амбициям Ирана.

Тем не менее важно оценить реальную возможность выстраивания израильско-саудовских отношений. В Израиле многие склонны видеть активную политику Саудовской Аравии в позитивном ключе, однако внешнеполитические шаги, предпринятые Эр-Риядом в последние годы, включая затяжную военную кампанию в Йемене и безуспешное давление на Катар, раскрыли реальные пределы возможностей Саудовской Аравии. В этой связи Израилю не следует переоценивать силу и влияние Эр-Рияда. Необходимо учитывать реальный вклад, который Саудовская Аравия может внести в противодействие региональной политике Ирана.

Kremlin.ru Мухаммад бен Сальман

В прошлом влияние и сила Саудовской Аравии базировались на трех столпах: роль саудовского короля в арабском мире как «хранителя двух святынь»; экономическая мощь, вытекающая из господства на энергетическом рынке; политическая и военная поддержка со стороны США. Сейчас столпы саудовской мощи покрылись трещинами.

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Руководство Саудовской Аравии ослабило позиции собственного религиозного истеблишмента, что в свою очередь серьезно ослабляет влияние Эр-Рияда в мусульманском мире. Кроме того, финансирование распространения радикальной формы ислама во всем мире становится экономически и политически нецелесообразным. Фактически может оказаться, что ваххабитский огонь, который Эр-Рияд подпитывал в течение последних десятилетий, может выйти из повиновения монархии и ополчиться против саудовского режима, подобная ситуация произошла с группами джихажистов, такими как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С другой стороны, эра баснословного богатства Саудовской Аравии закончилась. Теперь королевская семья должна задуматься о диверсификации экономики, либо страна столкнется с банкротством уже в течение следующего десятилетия или двух.

Al Jazeera English Хадж

Наконец, популярность Садовской Аравии в США существенно сократилась. Об этом свидетельствует американский закон «О правосудии против спонсоров терроризма» (JASTA). В свою очередь, Саудовская Аравия также пришла к выводу, что Вашингтон более не является надежным партнером. До тех пор, пока страны не смогут найти адекватную замену друг другу, вполне вероятно, что между ними сохранятся неудовлетворительные отношения.

У Израиля и Саудовской Аравии есть много общих интересов, но есть также случаи, когда их интересы расходятся. Саудовская Аравия могла бы предоставить Израилю широкий спектр возможностей, включая финансовые ресурсы, географическую близость к Ирану (с учетом широкого спектра разведывательных и оперативных возможностей) и влияние среди меньшинств в Иране.

Однако важно учитывать пределы возможностей Эр-Рияда. С другой стороны, Иерусалиму следует заблаговременно подготовиться к последствиям потенциального упадка мощи и влияния Саудовской Аравии и учесть то, что большая часть борьбы с Ираном может лечь на плечи Израиля.