В Тюмени разразился скандал по поводу строительства 25-этажного здания многофункционального делового центра по ул. Орджоникидзе — Ленина, рядом с ЦУМом. Общественные слушания об отклонении от предельных параметров строительства делового центра, которые состоялись 15 января, вызвали резонанс, споры в сети и протестные настроения. Интерес к слушаниям подогревался до их проведения, дискуссия не утихает и после. Естественно, все понимают, что общественные слушания носят рекомендательный характер, но некоторые тюменцы надеются, что городские власти их услышали. Не питающие надежд готовятся вывести противников строительства небоскреба в историческом центре Тюмени на улицы — митинговать.

Tyumen-city.ru Тюмень

Артподготовка

Из документации к слушаниям следует, что здание делового центра, которое, кстати, возводится уже два года, размещается на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0216005:6804 площадью 1788 кв. м. На слушания заявился владелец участка — ООО «Тюменский ЦУМ».

За две недели до мероприятия на сайте горадминистрации появилось сообщение об общественных слушаниях по 11 градостроительным вопросам. Но новогоднее настроение не возобладало над бдительными тюменскими общественниками, узревшими последний пункт — увеличение этажности недостроя, бельмом стоящего возле ЦУМа. Некая инициативная группа моментально мобилизовалась и расклеила листовки.

«Они хотят изуродовать наш город! 25-этажное офисное здание в самом центре Тюмени! Мы получим транспортный коллапс в центре города и последний гвоздь в крышку гроба архитектурного облика столицы Западной Сибири! Пока еще можно повлиять на это решение, но после 15.01.2018 будет уже поздно!» — таково было содержание воззвания, расклеенного по подъездам центра Тюмени.

Социальные сети Тюмени наполнились гневными комментариями, в основе своей связанными с грядущими транспортными проблемами.

«Что за бред, на самом деле, строить бандуру в 25 этажей в таком месте, как возле ЦУМа, где и без того не протолкнуться от машин? Не лишайте людей последнего клочка земли в центре города. Во время праздничных выступлений там и без высотки-то протолкнуться негде. Что мешает освоить другие районы города под небоскребы? У нас есть отличное свободное место земли на месте старого фанерного завода, возле моста влюблённых, почему бы там не сделать район Тюмень-Сити по аналогии с Москвой? Одним словом, недальновидная администрация Тюмени», — одно из характерных возражений пользователей сети.

Депутаты Тюменской городской думы тоже оказались не в восторге от возведения объекта. Местный парламентарий Александр Чепик выступает против небоскреба в историческом центре Тюмени, причем он признался агентству «Вслух.ру», что о самих слушаниях он узнал из телеграмм-канала. Депутат Юрий Безбородов напоминает, что в зоне ОД-2, где планируется строительство центра, максимально разрешенная высота зданий — 10 метров.

По словам парламентария тюменской гордумы Юрия Безбородова, глава Тюмени лично заинтересован в строительстве башни имени себя. Ему вторят общественники, узревшие его родственные связи с совладелицей ООО «Тюменский ЦУМ». Владельцами данного ООО, согласно открытым источникам, являются в разных долях Юлия Глазунова, Николай и Наталья Осинцевы. Последняя якобы является тётей главы Тюмени Александра Моора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM шепнули собственные источники среди активистов. То же самое говорится и в публикации издания Ura.Ru.Также общественники предлагают вспомнить биографию Александра Моора, который до работы в горадминистрации в 2003—2005 годах был генеральным директором ОАО «Тюменский ЦУМ». Поэтому не удивительно, что будущую тюменскую высотку в народе прозвали «башней Моора».

Однако сама Наталья Осинцева опровергает информацию о родстве с главой Тюмени и называет её домыслами, пишет издание 72.ru.

Брусника Строитель

Небоскреб как символ успешности

Слушания прошли в малом зале администрации Тюмени. Власти города не ожидали, что в понедельник, будний день, придет масса людей — более ста человек. Из 11 вопросов всех интересовал последний — разрешение на строительство 25-этажного здания.

Презентация гласила, что помимо площадей для коммерческой деятельности, в бизнес-центре запланированы бассейн, фитнес-центр, ресторан, кафе и обзорная площадка. Защитники проекта заявили, что в перспективе «башня Моора» сможет привлечь туристов и спортсменов. О необходимости смотровой площадки для обозрения исторического центра Тюмени говорили иные защитники небоскреба.

«Тюмени нужен такой небоскреб, как символ успешного города», — считает член общественной палаты Станислав Кушнаренко.

«Этот объект будет доминантой — ориентиром на данной территории. Пешеходная улица должна заканчиваться вертикальной осью. Профессиональная общественность выступает за», — уверен член регионального союза архитекторов Рифат Мийнуллин.

«Архитектурный облик — это тоже спорный вопрос. Если исходить из того, что мы нарушим историческую застройку центра Тюмени, нам тогда надо землянки что ли строить? И загонять самих себя на обочину? И становиться каким-то затрапезным уездным городом», — цитирует защитника бизнес-центра гендиректора компании «Тюменьстальмост» Станислава Кушнаренко «ТюменьPRO».

Протестующим против застройки исторического центра привели в пример строительства 54-этажного небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге, когда были разрушены архитектурные памятники XIX века. Митинги, уголовное дело… В Тюмени никто ничего сносить не собирается, да и здание бизнес-центра строится не первый год.

Брусника Тюменские новостройки

«Пока построили — модель устарела»

Однако большинство жителей Тюмени на слушаниях 15 января высказалось против возведения высотного бизнес-центра. Даже предложили провести референдум, чтобы выяснить мнение всех тюменцев.

Противники предстоящего строительства говорят о неизбежном узком месте — пробках в центре города. Объект находится на пересечении основных магистралей Тюмени. Там на сегодня скопление автомобилей — обычное дело. Со строительством небоскреба — делового центра — центру города грозит транспортный коллапс. Кроме того, грядет загруженность коммунальных сетей, которая появится с вводом «башни Моора». И если нужна обзорная площадка, то в Тюмени есть колесо обозрения. Чтобы город был привлекателен для туристов, надо восстановить и отреставрировать все исторические здания и объекты города, а не лепить башню в центре Тюмени.

«Наши дома в центре страдают — ещё немного, и люди будут парковаться у нас в подъезде. Нужно всё продумать, поскольку легко построить. Подумайте, когда вот эта каланча будет стоять среди площади Единства и Согласия, то как будут выглядеть соседние здания», — просила опомниться тюменка Наталья Ершова.

«Живу через дорогу от объекта. В 2004 году делали проект, сегодня 2018-й. Если провести аналогию, то будет как с заводом АВТОВАЗ, когда он купил лицензию на FIAT. Пока завод построили, модель устарела. Примерно то же самое с этим строением. Тогда не было арбитражного суда и многоэтажного рынка. За парковочные места у домов уже были драки во дворах, шлагбаумы ломали. А платные стоянки пустуют. Второе — на этапе исполненного нулевого цикла идёт вопрос об изменении этажности в семь раз, но результаты экспертизы нам не озвучили. Я не доверяю тюменским архитекторам. Почему центр города в таком ужасном состоянии? А причина проста — миром правят деньги. Там что, медом намазано? Стройте в «Ямальском-2», на Тобольском тракте», — возмутился тюменец Виктор Нестерук.

И еще один немаловажный вопрос — по проекту будущего делового центра. Здание строится два года, напомнил присутствующим общественник Александр Шемякин, и было изначально рассчитано на меньшую этажность. А не упадет ли «башня Моора» на тех же туристов и спортсменов? И сразу же нашлись эксперты, которые «развеяли миф» утверждением, что прежде проект здания пройдет строительную и экологическую экспертизы. Но разрешение на строительство почему-то требуется уже в ближайшие дни.

Tyumen-city.ru Александр Моор

По одну сторону баррикад

Участники слушаний прекрасно понимали, что участвуют в мероприятии обязательном, но не имеющем юридической силы. Окончательное решение будет за главой города, и озвучат его не ранее 25 января.

«Если мне не изменяет память, по Уставу города, даже если на слушаниях все выскажутся против, все равно решение может быть принято положительное. Я считаю, остался только один шанс — устраивать скандал силами общественников», — сообщил «ТюменьPRO» депутат гордумы Юрий Безбородов.

И пообещал поднять вопрос о неуместности «башни Моора» в историческом центре на комиссии по градостроительной политике Тюменской городской думы, а также на заседании парламента. Как отмечают общественники, положительное решение о строительстве бизнес-центра будет настоящим подарком оппозиционным силам накануне выборов президента РФ, которые запланированы на 18 марта 2018 года. Стоит ли подписывать протестный документ сейчас, накануне выборов? И кому в голову пришло решать острый дискуссионный вопрос до, а не после волеизъявления о главе государства?

В котле с кипятком нет холодного места, говорили древние китайцы. Зачем превращать Тюмень в горячую точку Урала? Совсем скоро, через десять дней, станет известно, на чьей стороне глава Тюмени Александр Моор. И от его решения зависит спокойствие города, если не региона в целом. Общественники Тюмени заметили, что на общественных слушаниях относительно этажности бизнес-центра, наверное, впервые оппозиционные и продержавные силы оказались по одну сторону баррикад.