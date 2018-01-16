Аграриев хлебных регионов нашей необъятной родины, несмотря на очевидный кризис зернового рынка, продолжают кормить обещаниями о начале интервенционных торгов. Вот и сегодня, 16 января, отвечая на вопрос ИА REGNUM, заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) — председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов заявил:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

«В настоящий момент ожидаем решения Минсельхоза России и начала интервенций. Есть основания полагать, что Алтайский край будет определен в числе первых регионов, где они пройдут».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Поле с зерновыми

Действительно, хороший урожай пшеницы, полученный не только в Алтайском крае (более 5 миллионов тонн), но и по всей стране (порядка 140 миллионов тонн), напрямую повлиял на ценовую ситуацию. Перенасыщение сырьем не могло не провоцировать снижение закупочных цен. Но почему настолько сильно? И что сделано для стабилизации рынка? Слов было много, вопросов — еще больше, но на практике — ничего.

«В августе в краевое УФАС России было направлено ходатайство о нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» на товарном рынке зерна. Мы обсуждали эту тему на совместном заседании комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию и совета по вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий при Законодательном собрании. В сентябре прошлого года правительство Алтайского края подготовило и направило письмо в федеральный центр с просьбой запуска государственных закупочных интервенционных торгов», — пояснил Сергей Серов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обед хлебороба

Напомним, что федеральный центр тогда весьма странно реагировал на эти просьбы из регионов: что в Минсельхозе, что в правительстве заявляли, что приоритетом должны стать не государственные закупки, а экспорт зерновых. Но каким должен быть тариф на их перевозку из Сибири, учитывая удаленность территории?

На проблему ценообразования 27 декабря обратил внимание президент Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета РФ, поручив правительству подготовить эффективные предложения, — проинформировал сегодня Сергей Серов.

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Как следует из недавнего интервью губернатора Алтайского края Александра Карлина, опубликованного на официальном сайте региона, не только крестьянам, но и зернопереработчикам сейчас туго приходится.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

«Несколько лет назад зернопереработка была исключена из госпрограммы развития сельского хозяйства и лишилась льготного кредитования. Из-за этого был приостановлен процесс обновления основных фондов. Кроме того, некоторые зернопереработчики брали льготные кредиты для закупки сырья — так они пытались пополнить свои оборотные средства и могли по справедливым ценам закупить зерно у крестьян. В свою очередь аграрии не стали реализовывать урожай по невыгодным для них ценам. Все это в совокупности усложнило экономическую ситуацию», — пояснил Александр Карлин.

Актуальным он считает также распространение преференционных режимов транспортировки зерна на продукцию зернопереработки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно на элеваторе

«Мы вынуждены лоббировать эту тему. Хотя сейчас со мной и Александр Ткачев согласен, что экспортировать нужно не зерно, а продукцию переработки», — подчеркнул глава края.

Кстати, процесс самостоятельного включения региона в решение проблемы перепроизводства уже принёс определённые результаты.

По итогам 2017 года компания «Алтайские мельницы» совместно с местными зерноперерабатывающими предприятиями отгрузили более 3,5 тысячи тонн муки в КНР. Её произвели на предприятиях объединения «Грана» (Табунском и Коротоякском элеваторах) и расфасовали в бумажные пакеты объемом 1 и 2 килограмма. В сравнении с 2016 годом прирост составил около 20%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зернохранилище

«Продукцию отправили в Китай железнодорожным транспортом. Последнюю партию отгрузили в конце декабря», — пояснили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

О том, что интервенции все-таки будут проведены, свидетельствует официальная информация Объединённой зерновой компании. Соответствующее уведомление 30 декабря, под конец 2017 года появилось на официальном сайте ОЗК.

Тем не менее государственные интервенции — это только один из возможных инструментов регулирования зернового рынка. И то, что интервенции будут точечными, не изменит особенно ситуацию.

Как уже неоднократно писало ИА REGNUM, речь идет о системном кризисе аграрной отрасли, а также несвоевременно принимаемых мерах людьми государевыми.

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О кризисе перепроизводства в России было известно еще в 2016 году, равно как и о том, что закрома родины полны под завязку урожаями прошлых лет. Только в Алтайском крае, по словам губернатора Александра Карлина, хранится 217 тыс. тонн интервенционного зерна.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайское поле

«Это подушка безопасности для наших зернопереработчиков. В случае неурожая государство через АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) реализует это зерно в местах хранения, и первыми, кто на него будет претендовать, — местные компании. Мы уже подписали соглашение с ОЗК», — отмечал недавно глава Алтайского края.

Но ведь очевидно, что помимо кризиса перепроизводства на падение цены зерновых влияют и субъективные факторы. Не стоит, к примеру, забывать о хартии, провозглашённой налоговыми органами, подписав которую, переработчики обязуются не использовать схемы с НДС при работе с аграриями.

Однако то, что, по мнению налоговиков, призвано предотвратить махинации и серые схемы в расчётах, разрушило годами существовавшую схему с посредниками при закупках зерна. По мнению экспертов, эта ситуация тоже в среднем на 1 тысячу рублей удешевила тонну пшеницы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха

Негативную роль в ценообразовании сыграло и то, что государство заранее не позаботилось о разгрузке закромов родины. Парадокс происходящего в том, что при продаже килограмма хлеба за более чем 50 рублей алтайским аграриям достаётся всего 3,5 рубля! Остальное при всех расходах на производство муки и прочее уходит тем, кто не имеет отношения к производству хлеба, — перекупщикам, посредникам, банкирам, нефтяникам, производителям топлива.

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И это при том, что цена зерна по-прежнему ниже себестоимости, и только алтайские аграрии за взятые под урожай кредиты до конца января 2018 года должны вернуть банкам порядка 2 миллиардов рублей кредитов.

Недовольство такой политикой растёт, а последствия опасны для всей российской экономики. Для социальной политики — тоже. Особенно в год президентских выборов: кто-то явно стремится «расшатать» общество проблемой, которая вполне решаема, если бы ею занимались. Как тут не вспомнить слова древнегреческого «отца комедии» Аристофана, еще в 427 г. до н. э. предупреждавшего: «Не корми словами вместо хлеба».