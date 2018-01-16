Все страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония — вступили в Евросоюз одновременно. И все они имели равные возможности в получении европейских дотаций с целью подтянуть общий уровень жизни до среднеевропейского. Для этого было отведено 16 лет плюс два года (с 2004 года до, максимум, 2022 года). Кто не успеет, сам виноват. То есть — совершеннолетие. Младенца бережно приняли, обласкали, дали всё. Дальше — сам (а). Младенцы, даже на стартовых позициях в 2004 году, были в разной весовой категории, с разной степенью прожорливости и с разной капризностью. Под капризностью следует понимать банальную коррупцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окно в Европу

Масштабы воровства дотаций ЕС в трёх странах Прибалтики оценивают по-разному. На «неэффективное освоение» ушло 80% или даже 90% поступлений. И даже если всё это злые языки, а на самом деле «неэффективно израсходовалось» 50%, то это миллиарды евро ежегодно в регион, который по сумме населения равен Санкт-Петербургу. Только представьте, если бы треть бюджета Северной столицы была бы от марсиан. Ну, пусть не марсиан, а некоего центра, который декларирует, что не вмешивается в дела суверена, но при этом даёт ему очень много денег и просто так.

Конечно, не просто так. Но в этом вся суть брюссельской бюрократии. Денег тратят много, но порой не знают ради чего. И наглядный пример — борьба с теми же эмигрантами из стран Северной Африки и Ближнего Востока, со всей этой двуличной политкорректностью и так далее. Но сегодня — не об этом.

Окончательного решения, что будет после последнего периода финансирования стран Прибалтики (до 2020 года), сегодня ещё нет. Но точно известно только то, что Брюссель будет считать по сухим цифрам статистики регионов. А по ним уже выясняется, что как минимум столицы Прибалтики уже сегодня, в 2018 году, живут как обычные среднеевропейцы. Правда, всё это на бумаге.

В том же Вильнюсе, прямо у здания мэрии, есть район Шнипишкес, где у жильцов столетних деревянных домов удобства на улице. И водопровода нет. Но по документам — как канализация, так и водопровод по району подведены. Просто жильцы не подключились. Им предложили сделать ответвления в собственные дома самостоятельно. Наше дело, за европейские деньги — сказали власти — дать возможность. А вы там дальше как-нибудь сами. За N тысяч евро каждый. Конечно, никто не подключился ни к канализации, ни к водопроводу. Все по-прежнему бегают во двор, а за водой — к ближайшей колонке. Но по документам — всё сделано. И не поспоришь!

И так едва ли не со всем и везде. Но, главное, если в столицах стран Прибалтики подобные истории как смех среди местных жителей, то в провинции никто не скрывает: деньги едва ли дошли.

А дальше жесткая оценка Еврокомиссии — все страны ЕС делятся на три группы: малоразвитые страны, страны переходного периода, развитые государства. Страны Прибалтики раньше относились к малоразвитым регионам. Но это — пока вкачивали деньги. И пусть очевидцу на месте не всё так однозначно, но официальные Вильнюс, Рига и Таллин вынуждены были отчитываться об успехах. Мы, писали они, малоразвитые, но к 2020−2022 году будем среди крепкого среднего звена. И на бумагах — как доказательство — замечательный прогресс.

И это было удобно 14 лет. В Литве, Латвии и Эстонии сменились правительства, масса чиновников, и те, кто 10 лет назад говорил о гарантированном светлом будущем, сегодня уже не у дел. А на часах дотаций — 2−4 года. И потом всё… Не просто конец финансовым вливаниям, а ещё и требования к странам Прибалтики дотировать новых членов ЕС!

И, конечно, уже сейчас за 2−4 года проецируются всевозможные варианты дальнейшей жизни стран Прибалтики без дотаций ЕС. И уже сегодня брюссельские бюрократы считают: страны Прибалтики — это официальная статистика Еврокомиссии — должны перейти в категорию стран переходного периода.

Официальные власти стран Прибалтики заранее отчитались перед Брюсселем, что всё освоено. Вернее, всё потрачено не зря. Так что жители Прибалтики через два года станут полноценными среднестатистическими жителями Евросоюза! Ну, а тем, кто недоволен, тому выход один — рейс бюджетной авиалинии. Этим и занимается сегодня самая прогрессивная часть населения стран Прибалтики — эмигрируют.