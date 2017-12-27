В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп изложил свою внешнеполитическую доктрину, в которой было подчеркнуто, что обеспечение экономической безопасности США является ключевым направлением в сфере обеспечения национальной безопасности. Трамп призвал «торговать на основе принципов справедливости и взаимности» и предпринимать «решительные действия против недобросовестной торговой практики», пишет бывший министр транспорта США Джеймс Бёрнли IV в статье для The Washington Times.

Sierra Bravo Photographic Самолет авиакомпании Qatar Airways

На Ближнем Востоке администрация Трампа сталкивается с непрерывным торговым обманом в области гражданских авиаперевозок. Ряд ближневосточных государств нарушают соглашения, подписанные с США. Белый дом должен позаботиться о том, чтобы мошеннические действия ближневосточных стран не подвергали опасности более миллиона американских рабочих мест.

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар открыто нарушили подписанные с США соглашения, предоставив своим авиакомпаниям — Etihad Airways и Qatar Airways — государственные субсидии в размере более $50 млрд.

Соединенные Штаты подписали соглашения о свободных авиаперевозках с более чем 120 странами мира. Почти все соблюдают данные соглашения в полном объеме, только ОАЭ и Катар нарушают их, что в свою очередь представляет угрозу для американских рабочих.

Рейган принимает доклад комиссии Тауэра в кабинетной комнате Белого дома. 1987

Администрация 40-го президента США Рональда Рейгана осознавала, что экономическая и национальная безопасность Соединенных Штатов неразрывно связаны. Взгляд Трампа на внешнюю политику 2017 года похож на подход Рейгана в 1987 году. Рейган также стремился к продвижению американского бизнеса за рубежом, стремясь сохранить справедливую и открытую торговлю и защитить интересы американских рабочих.

Многомиллиардные государственные субсидии, которые получили ближневосточные авиакомпании, нарушают основные принципы торговли. Авиакомпании Ближнего Востока получили преимущества, которых нет у авиакомпаний США, поэтому им будет гораздо сложнее держаться на равных со своими ближневосточными конкурентами.

Не сталкиваясь с таким же давлением на глобальном рынке, с которым сталкиваются американские авиакомпании, авиаперевозчики Персидского залива смогли расширить количество маршрутов и увеличить частоту авиарейсов без какого-либо учета потребительского спроса. Американские авиаперевозчики изо всех сил пытались конкурировать с искусственно заниженными ценами, но в результате должны были покинуть данный рынок. Например, авиакомпании США сократили беспосадочные рейсы в Индию, потому что у них нет огромных государственных субсидий, которые получают авиаперевозчики Персидского залива.

В авиационной промышленности США работают более 1,2 млн человек. Действия ближневосточных авиакомпаний, равно как и их государственных спонсоров, представляют непосредственную угрозу для американских рабочих. Каждый раз, когда из-за действий ближневосточных конкурентов американской компании приходится закрывать тот или иной авиамаршрут, авиационная промышленность США теряет 1 тыс. 500 рабочих мест.

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Субсидии представляют собой гораздо большую угрозу для экономики США, чем несколько дополнительных авиамаршрутов, открытых иностранными авиакомпаниями в той или иной точке мира. Американское правительство должно обеспечить соблюдение соглашений в сфере гражданской авиации со стороны ОАЭ и Катара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Сотрудники американских авиакомпаний получили широкую поддержку от конгресса. Более 310 конгрессменов направили письма государственному секретарю США Рексу Тиллерсону, министру торговли Уилбуру Россу и министру транспорта Элейн Чао. Конгрессмены призвали администрацию США обеспечить соблюдение соглашений в сфере гражданской авиации со стороны ОАЭ и Катара. К призыву конгрессменов присоединились многочисленные представители бизнеса.

После долгих лет бездействия со стороны администрации предыдущего президента США Барака Обамы Трамп намерен защитить американские рабочие места. Работа администрации Трампа, направленная на устранение торговых нарушений в отношении США, созвучна политике Рейгана, который выступал за свободную, но справедливую торговлю.