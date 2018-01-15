Ирония заключается в том, что недавние изменения во внешней политике США в отношении Китая могут привести к последствиям, которые не устроят Вашингтон, пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Во-первых, США ранее уже сталкивались с негативными последствиями своей политики в отношении КНР. Так, действия Конгресса привели к тому, что в 2017 году китайские инвестиции в экономику США сократились более чем в два раза по сравнению с 2016 годом, когда Пекин инвестировал почти $50 млрд. Инвестиционные убытки в размере $25 млрд должны негативно сказаться на экономическом росте США и уровне занятости населения. В первую очередь под ударом окажутся финансовый сектор и сфера высоких технологий.

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Недавние изменения во внешней политике США могут привести к еще большему сокращению китайских инвестиций и поставят под угрозу и без того сложные китайско-американские отношения. Это может иметь свои последствия для сделок, заключенных американскими компаниями с КНР. Общая стоимость этих сделок составляет более $250 млрд.

Белый дом

Введенный США запрет на китайские инвестиции в собственный сектор высоких технологий ускорил процесс разработки технологических инноваций в Китае. В качестве ответных действий китайское правительство увеличило расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В начале 2000-х годов данные расходы составляли примерно 1% от ВВП, сегодня они превысили 2%.

Кроме того, руководство Китая вложило огромные средства в науку, информационные технологии, инженерию и управление (STEM). Эти инвестиции позволят КНР ускорить процесс сокращения технологического разрыва и впоследствии превзойти США в области разработки искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, автопилотируемых автомобилей, высокоскоростных железных дорог и финансовых технологий.

Во-вторых, США ничего не выиграли от операций по обеспечению свободной морской навигации. Единственное, чего добился Вашингтон — это повреждение пяти эсминцев и расходы на топливо. Эти операции не повлияли на действия КНР по «милитаризации» Южно-Китайского моря. Можно сказать, что усилия США имели обратный эффект, они побудили Пекин развернуть дополнительные военные базы в пределах линии «девяти пунктиров». В действительности операции Вашингтона и его союзников по обеспечению свободной навигации в Южно-Китайском море не только не остановят процесс «милитаризации», но лишь усилят напряженность в регионе.

Логотип компании Huawei

Еще одним ударом по американо-китайским отношениям стало решение комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) о блокировании покупки американской финансовой компании MoneyGram китайской компанией Ant Financial. В CFIUS заявили, что данная сделка угрожает «национальной безопасности» США. В Белом доме также постарались, чтобы американская компания AT&T расторгла соглашение с Huawei, предусматривающее продажу последней модели китайского смартфона на американском рынке.

Препятствование экономической деятельности крупных китайских компаний, таких как Ant Financial и Huawei, а также возобновление операций по обеспечению свободной навигации в Южно-Китайском море нанесут ущерб экономике и безопасности как США, так и Китая.

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Для реализации политики «сдерживания» Китая бывшая администрация США во главе с Бараком Обамой выделила $1,3 трлн на модернизацию своего ядерного арсенала в течение следующих 30 лет. Эти действия побудили КНР на увеличение и укрепление собственного ядерного арсенала. Стратегия национальной безопасности Трампа, предусматривающая выделение $1 трлн на производство атомных бомб малой мощности, лишь подтолкнет Китай к наращиванию собственных возможностей сдерживания.

Деньги на сдерживание КНР можно получить только за счет сокращения бюджетов различных правительственных ведомств США или за счет увеличения государственного долга. В обоих случаях это связано с негативными последствиями, как для американской экономики, так и для американского общества.

В условиях, когда КНР и США могут направить друг на друга баллистические ракеты, каждая из которых оснащена несколькими ядерными боеголовками, никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности. Эти страны обладают достаточным количеством ядерного оружия, чтобы несколько раз уничтожить мир и все семь миллиардов человек.