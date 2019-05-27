Отсутствие нормальной общественной дискуссии в Крыму порождает всё более ожесточённые споры и напряжение

Puppet-theatre.ru Крымский академический театр кукол

В Симферополе приступили к сносу старого здания Крымского академического театра кукол, который более полувека ютился в бывшем Доме культуры энергетиков. Нет, на его месте не построят очередной офисный или торговый центр — через два года власти обещают там представить новый пятиэтажный центр детского театрального искусства с несколькими зрительными залами, гримёрками, мастерскими и подземной парковкой, потратив на это дело почти миллиард рублей.

При этом в Крыму очень многие не согласны с такой масштабной концепцией развития данного вида искусств, несколько десятилетий пребывавшего в состоянии «клинической смерти», и главная причина общественного недовольства далеко не в спорном здании.

Сцена первая. Дубль третий

О том, что с детским театром кукол всё-таки пора что-то делать, предметно заговорили сразу после воссоединения полуострова с Россией. Главным проводником идеи масштабной реконструкции здания стала министр культуры РК Арина Новосельская, которая в своё время была директором и художественным руководителем данного театра и, соответственно, не понаслышке знакома со всеми его проблемами.

Puppet-theatre.ru Коллектив Крымского академического театра кукол

Более двух лет власти полуострова потратили на проектно-изыскательские работы. В конце 2017 года конкурс на строительство выиграла компания из Санкт-Петербурга ООО «Меандр». Согласно проекту, который одобрила Главгосэкспертиза РФ, общая площадь здания составит 8,692 тыс. кв. м, площадь фундамента — более 1,5 тысячи кв. м, два зрительных зала рассчитаны на 300 и 100 посадочных мест. Помимо этого, на подземном этаже оборудуют складские, производственные, ремонтные, репетиционные и технические помещения, гримуборные и бытовые комнаты для артистов, а также полумеханизированный паркинг, места в котором зрители смогут покупать вместе с билетами на спектакли. Финансироваться масштабный проект будет за счёт федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

За ходом выполнения оговорённых условий строительства общественная палата Крыма даже специально учредила отдельный пост контроля.

По словам заместителя главы администрации Симферополя Сергея Круцюка, с 15 января подрядная организация выходит на объект, начиная подготовительные работы.

«До 15 февраля должен быть произведён снос существующего здания и начало работ по строительству нового. До завершения строительства заезд на ул. Горького со стороны ул. Жуковского будет ограничен, а стоянка там запрещена», — заявил на днях чиновник в эфире местной радиостанции.

Что касается судьбы творческого коллектива театра, то в ближайшие два года, по информации министерства культуры РК, он сделает упор на выездные представления. Для этого местные власти приобрели передвижную автосцену со светодиодным экраном и всё необходимое световое и звуковое оборудование. Помимо этого, спектакли театра кукол будут проходить в Крымском академическом русском драматическом театре им. Горького и Доме офицеров крымской столицы.

Victor Korniyenko Пляж, Алуштский район, Крым

Конфликт

Казалось бы, всё предельно логично, прозрачно и понятно, однако многие крымские общественники, блогеры, да и просто рядовые граждане ещё до начала работ стали активно высказывать своё негодование по поводу грядущего перерождения театра.

Люди сразу поспешили обвинить «гнусных крымских чиновников» в уничтожении «души города», его архитектурной самобытности. Чуть позже во главе армии противников нового проекта стал блогер и путешественник Илья Варламов.

«Вместо театра кукол построят уродца, предложенного питерским КБ ВиПС, которое разрабатывало проектную документацию для «Лахта-центра» и «Зенит-Арены»… То обстоятельство, что новый театр будет в три раза выше окружающих его зданий, никого, значит, не смутило?» — вопрошал блогер.

Оппоненты критической позиции в ответ отмечали, что здание театра ничем толком не отличается от любого старого советского Дома культуры, и «некрымчанин» вряд ли когда-либо сможет отличить его от любого деревенского клуба.

«Я заметил, что больше всех возмущены люди, которые там давно не были. А мы пару лет назад ходили. После этого у ребёнка неделю сыпь не сходила от укусов насекомых, которые жили в ковролине в этом самом театре. Считаю, что с кукольным театром давно что-то надо было делать», — высказал в Facebook свою позицию крымский журналист Вадим Никифоров.

Minsvyaz.ru Крымские флаги

Также напомним, что в феврале 2016 года сотни крымчан подписали открытое письмо главе РК Сергею Аксёнову, составленное инициативной группой Союза архитекторов полуострова. Суть обращения заключалась в том, что на полуострове пора избавляться от засилья сооружений, построенных по вкусам барыг и лавочников, ведь общественно значимые места, где проектирование зданий должно проводиться непременно на конкурсной основе и с участием Союза архитекторов, до сих пор не определены.

«Данный проект выполнен в формах и стиле, сочетающих бастион с фрагментами поп-арта, пропагандирующий детям идеологию и эстетику прагматизма и потребительства, — отмечали специалисты по поводу одного из тогдашних вариантов проекта театра кукол. — Также данное проектное решение грубо нарушает масштаб и облик исторической застройки центральной части Симферополя. Театр кукол, расположенный в центре столицы, требует ответственного и профессионального подхода к проектированию. Это возможно только в результате выбора проектного решения на конкурсной основе с привлечением авторитетного профессионального жюри и участников. Проведение открытых архитектурных конкурсов является общемировой практикой для получения наивысшего качества проектов. Так сейчас создаются лучшие объекты на территории Москвы».

Люди — это главное

По мнению крымского политического эксперта Владимира Джараллы, само решение о строительстве нового здания театра является абсолютно верным и логичным, ведь на полуострове давно «просел» целый культурный пласт, связанный с настоящим детским развитием и творчеством.

«Старое здание в буквальном смысле слова являлось старым и ветхим сараем. Поэтому решение многих целей и задач для коллектива театра было просто невозможно. Тут сомнений никаких нет. Что же касается нового здания, то вокруг него изначально было много споров, причём на самых разных уровнях. Среди власть предержащих долго не было единого мнения по целому ряду моментов», — отметил эксперт.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По его словам, любой театр — это, прежде всего, люди, которые и создают атмосферу, а коллектив Крымского академического театра кукол под руководством Бориса Азарова (худрук театра с 1978 по 2013 гг.) с успехом в своё время выступал на различных международных площадках. При том, что в украинские годы театр практически не финансировался, это достижение можно приравнять к профессиональному подвигу.

«После воссоединения с Россией эти проблемы были сняты, но коллективу театра: актёрам, гримёрам, костюмерам сейчас тоже нелегко, потому что они на большой срок потеряли свою площадку для регулярных выступлений и место для творческого взаимодействия. Если строительство нового большого здания будет, как обещано, реализовано, это поможет возродить театр и вернуть к жизни множество полезных и интересных для детей проектов, которые раньше было просто невозможно реализовать», — отметил Владимир Джаралла.

Он также подчеркнул, что история с театром кукол показывает ещё одну очень любопытную тенденцию. Крымские управленцы уловили важную деталь, связанную со спецификой российской системы управления: чтобы быть на хорошем счету у руководства, необходимо осуществлять масштабные проекты, требующие серьёзных капиталовложений.

«Чтобы привлечь к себе внимание федерального центра и его деньги, нужны большие и серьёзные проекты. Строительство нового крымского кукольного театра следует рассматривать именно с этой точки зрения. Но ещё раз повторюсь, главное здесь — та начинка, внутреннее содержание, ради которого всё затевается. Тем более у нас уже есть подобные положительные примеры, взять хотя бы реконструкцию «Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького в Симферополе», когда в своё время фактически заново был построен великолепный как с технической, так и с эстетической точки зрения театральный комплекс», — сказал Владимир Джаралла.

Prosto_DEN Крым Море Закат

Скрытые формы кризиса

По мнению эксперта, на сегодняшний день в крымском обществе накопилась масса вопросов, которая не находит выхода в политической и социальной повестке, поскольку стараниями местных властей общественная дискуссия, возможность открытого обсуждения накопившихся проблем практически полностью отсутствуют. И история с театром кукол это прекрасно иллюстрирует.

«Всё чаще «горячие дискуссии» и недовольство возникают по любым неожиданным поводам, даже когда речь идёт о позитивных проектах, когда весь положительный эффект сразу отбрасывается людьми в сторону просто потому, что они не доверяют власти. Что же говорить об отношении к сугубо коммерческим проектам? Вне всякого сомнения, это следствие неэффективности тех, кто заведует внутренней политикой в Крыму. Исполнительная власть на полуострове до сих пор отказывается замечать, что уже достаточно давно потеряла общественную поддержку. У неё отсутствуют конкуренты, она вроде бы полностью контролирует все процессы, поэтому в основном занимается защитой своих интересов и усилением собственных позиций на уровне федерального центра, ошибочно полагая, что внутри проблем нет», — подчеркнул Владимир Джаралла.

По его мнению, так всегда бывает, когда власть действует сама по себе, игнорируя мнение собственных сограждан. И если на определённом этапе критически настроенные люди не способны к самоорганизации, что сегодня является безусловным фактом для Крыма, это ещё не значит, что они не смогут этого сделать завтра. И тогда всем мало не покажется.