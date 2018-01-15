Политическая жизнь в Чувашии после праздников выходит из полукоматозного состояния. Если в праздники эти процессы носили тлеющий характер, то со стартом сбора подписей в пользу участников президентской гонки посыпались первые искры. В Чувашии обсуждают доверенных лиц Владимира Путина, в чиновничьих кабинетах — кандидатов на пост руководителей предвыборного штаба. В свете пересудов о возможной досрочной отставке главы региона и накануне президентских выборов особый интерес вызывает намеченное на 16 января оглашение послания главы республики Михаила Игнатьева, где будут озвучены «стратегические направления развития региона, основные векторы работы». Репетицией стал «бал» минкультуры Чувашии, где собрались «по благословению главы Чувашской Республики». Протестную часть повестки формировал Моргаушский район, где ранее за сход оштрафовали деревенских старушек — ситуация получила федеральный резонанс, решение суда опротестовывается.

В церкви, Н. П. Богданов-Бельский, 1939

В новогодние каникулы в Чувашии незамеченным осталось празднование 56-летия главы республики Михаила Игнатьева. 8 января, в день рождения, об этом молчала даже его пресс-служба, разродившись 9 января после обеда релизом с поздравлениями от федеральных руководителей. Примечательны два факта: в официальном «полотне», напичканном цитатами из телеграмм, не было традиционного поздравления от президента России Владимира Путина, а через некоторое время новость и вовсе исчезла. Поползли версии о том, что это значит и чем чревато. А 11 января публичный «подарок» главе региона преподнёс «ПолитБрокер», сообщив о том, что Михаил Игнатьев снижает позиции.

Cap.ru Вера Кузьмина, Константин Яковлев и Валерий Яковлев

Ключевым общественно-политическим событием недели в Чувашии можно назвать банкет и концерт, устроенный минультуры республики. Здесь собралась творческая элита региона, лицом которой стала 94-летняя народная артистка России Вера Кузьмина, удостоившаяся самых продолжительных оваций и поклонов. Духовный центр воплотил в себе митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, который говорил непривычно долго — его речь восприняли как духовное послание. И если не считать словесные конфузы высокопоставленных официальных лиц, которые зачем-то импровизировали, то вечер можно назвать творческим: пели не только солисты — «зажигали» поэты и даже священники. Отметим, что под занавес 2017 года в Чувашии был организован приём главы Чувашии Михаила Игнатьева, который неофициально сохраняет своё старое название — «президентский бал»

Президентские выборы: старт

На этом фоне в республике начался сбор подписей за главу государства Владимира Путина, который, как известно, будет участвовать в выборах президента в качестве самодвыдвиженца. В Чебоксарах, к примеру, развернуто пять таких площадок, в Новочебоксарске — одна. По данным «Единой России» на 14 января, собрано более полумиллиона подписей при необходимых 300 тыс. голосов.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Владимировича Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество», — пояснял ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Chuvash.er.ru Валерий Филимонов ставит подпись в поддержку

В Чувашии, по неофициальным данным, обозначенный законодательством лимит в 7,5 тыс. подписей уже исчерпан. Глава чувашского отделения «ЕР» Валерий Филимонов заявил, что в республике партия не занималась сбором подписей, не агитировала приходить на пункты сбора, пояснив, что «наши приёмные — площадка для тех, кто сделал свой выбор».

По неофициальным данным, в республике определены кандидаты в руководство регионального предвыборного штаба Владимира Путина. В частности, эти посты прочат ректору чувашского педвуза, экс-министру образования Владимиру Иванову, сопредседателю ОНФ Николаю Казакову и руководителю исполкома чувашского отделения «ЕР» Дмитрию Щепелеву. Отметим, что Иванов и Казаков стали доверенными лицами Владимира Путина. Ожидается, что первое заседание предвыборного штаба состоится 17 января, предполагается, что его возглавит Владимир Иванов.

Чествование знаменитых и послание митрополита

Под конец рабочей недели в Чувашии прошло чествование деятелей культуры и искусства. Местом действия был выбран театр оперы и балета. Отчасти формат мероприятия напоминал бал: столы были накрыты, хотя пир явно уступал президентскому. Обошлись без роскошных нарядов, стараясь придать обстановке одновременно и деловой, и творческо-праздничный характер. И надо отдать должное организаторам: начало — многообещающее. Вместе с артистами на сцене запел даже неназванный ведущими священник, а за ним, а капелла исполнил песню народный поэт Анатолий Кибеч.

Cap.ru Выступает митрополит Варнава

Но в целом было, как сказал один из участников, «грустительно», чего добавляли своеобразные обороты высоких чинов, подчёркивавшие особую роль Михаила Игнатьева в развитии всего в Чувашии — хотя глава региона отсутствовал. Сначала удивлял спикер Госсовета Валерий Филимонов.

«Мы здесь по благословению главы Чувашской Республики, Михаила Васильевича Игнатьева, а сегодня и владыки Варнавы по благословению отмечаем итоги прошедшего, 2017 года. Буквально несколько дней прошло с нового года», — отметил парламентарий.

В зале удивлялись, как своеобразно у спикера течёт время: позади — полмесяца. Между тем Филимонов напомнил о том, что 16 января Михаил Игнатьев огласит послание, в котором расскажет, «как будем развиваться в 2018 году». Пытаясь подчеркнуть роль деятелей культуры, он заявил, что «вы буквально с пелёнок», «каким бы видом искусство ни занимались», «направлены на будущее, направлены на то, чтобы мы любили семью, Родину, Чувашию». И поблагодарил за то, что «вы вкладываете душу нам, нашим детям».

Продолжил удивлять министр культуры Константин Яковлев, запутав всех про хорошо и плохо.

«От души хочу поблагодарить главу Михаила Васильевича Игнатьева за ту работу, за то понимание, которым он нас сегодня поддерживает. Хорошо или плохо, мы с вами сегодня идём вперёд, двигаемся».

«Задачи, цели глава республики нам поставил чётко — только вперёд. Будем строить, будем ремонтировать, будем развивать сферу культуры. Потому что я ещё раз хочу сказать: это наша идеология. Без будущего, без поддержки сферы культуры ни один народ, я думаю, в мире жить не сможет.

Мы живём для того, чтобы то, что сегодня имеем, сохранить и передать будущему поколению. Это, наверное, самое святое», — заключил Яковлев, подчеркнув, что надо с «гордо поднятой головой идти дальше».

Отметим, что накануне ведомство Константина Яковлева публично распекал премьер-министр Иван Моторин за провалы при реализации проекта «Амазония», включённого в федеральную программу по развитию туризма (входит в кластер «Этническая Чувашия»). В частности, Чувашия будет вынуждена заплатить 24 млн рублей штрафа из-за двух незавершённых участков дорог.

Героиней вечера стала народная артистка СССР, актриса чувашского драмтеатра Вера Кузьмина, которую зал встречал стоя и овациями. 94-летняя актриса в этом году удостоена престижной «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В Чувашии она стала первой, кто удостоен вновь учреждённой награды — грудного знака «За достижения в культуре». Ведомственную награду также вручили народному артисту СССР, художественному руководителю чувашского драмтеатра Валерию Яковлеву и митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве — «за выдающийся вклад в развитие духовных и культурных традиций».

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С благоговением присутствовавшие внимали словам митрополита, заверившего, что «будем стараться поддерживать культуру, строить новые объекты». Свою речь он подводил к тому, что «трудиться надо»:

«Я после войны поступил в монастырь Троице-Сергиевой лавры, это был 55-й год, храм был разрушен, на сводах — трещины, думали, что невозможно восстановить. И с тех пор я старался трудиться и помогал восстанавливать храмы. Слава Богу, в Чувашии храмы восстановлены, везде есть храмы с золотыми куполами. Без храма город теряет смысл».

Митрополит Варнава заверил, что «будем трудиться по возможности для города», высказав уверенность в том, что в Чувашии «всё будет хорошо, потому что чувашский народ — трудолюбивый, трудится, не покладая рук»:

«Так что спасибо вам, дорогие мои. Бог в помощь в ваших трудах».

Сход на лавочке как митинг

Своеобразный разворот получил скандал в деревне Юнга Моргаушского района, где жители выступают против внезапно появившейся базовой вышки сотовой связи и против местной администрации. Их обсуждение, которое прошло стихийно «на лавочке», где они критиковали глав администрации района и поселения, чиновники решили представить как незаконное публичное мероприятие — то есть митинг. И бабушек отдали под суд.

«Ко мне обратились жители села по поводу вышки сотовой связи. В ходе разбирательств выяснилось, что она построена на землях сельхозназначения, что незаконно. В ответ администрация решила, грубо говоря, «наехать» на жителей с другой стороны: инкриминировать им, что они провели на лавочке незаконное публичное мероприятие, подали на них в суд. Если говорить современным языком, то это был сход граждан. Но это же обычная сельская традиция общинного проживания: собираться возле дома у самого уважаемого жителя. Сам рос в деревне и прекрасно помню, как мой отец участвовал в таких встречах, где обсуждали проблемы и строили планы. И теперь кто-то там самый умный решил, что это митинг», — говорит депутат Госдумы Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»).

(сс) succo Суд

Тем не менее суд оштрафовал на 5 тыс. рублей 10 человек, расценив это как незаконное публичное мероприятий. По словам депутата, это решение обжалуется. Кроме того, на 19 января назначено судебное заседание по поводу незаконного строительства вышки сотовой связи. Если сельчане выиграют суд, то вышку придётся снести.

«Администрация попыталась узаконить «задним числом», для чего сначала надо было провести публичные слушания, а затем перевести участок в земли промышленного назначения. Жители единогласно выступили против. Сложилась патовая ситуация», — отметил Николаев.

Моногороду срезают поддержку

Моногороду Канаш, который в прошлом году оказался в центре скандала в связи с приостановлением финансирования из «Фонда развития моногородов», средства будут выделены в гораздо меньшем объёме. В связи с уходом самого крупного инвестора (холдинга «КиПиАй) «Фонд развития моногородов» принял решение сократить объем федеральной поддержки Канаша с 700 млн до 459 млн рублей. В результате образовавшуюся финансовую «дыру» придётся закрывать за счёт средств республиканского бюджета.

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Мусор опять подорожает?

В Чувашии планируют пересчитать тарифы на захоронение твёрдых бытовых отходов для новочебоксарского филиала ЗАО «Управление отходами», принятые в конце декабря 2016 года. Согласно проекту постановления, разработанному госслужбой по тарифам и конкурентной политике республики, предельный размер тарифа планируется увеличить. Удорожание планируется с 1 июля текущего года: ожидается, что тариф вырастет на 0,77%, составив для населения 1181,66 руб/т (с учётом НДС), для остальных потребителей — 1001,41 рубля. Очередное повышение планируется во втором полугодии 2019 года, тариф планируют поднять на 0,5%, с 1 июля 2020 — ещё на 2,37%, составив соответственно 1215,75 руб/т (для населения) и 1030,3 руб/т (для остальных потребителей).

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Отметим, что с ценами на мусор в Чувашии продолжаются разбираться в УФАС. 19 января состоятся открытые заседания по делам, возбужденным в отношении АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство», где будет оглашена резолютивная часть решения по данным антимонопольным делам. Напоминаем, по мнению заявителей (ОАО «Чувашметалл», ТСЖ «Коммунальник-2», физического лица и Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам), общества необоснованно включили затраты при определении цены на услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов.

Уборка урожая под снегом

В Шемуршинском районе возобновили уборку подсолнечника. Как заявляют в минсельхозе республики, «погодные условия осенью не дали возможность фермерам убрать урожай, комбайны не могли зайти в поля». «И вот в первые морозные дни января комбайны снова вышли на уборку подсолнечника». По данным министерства, неубранными на полях остается более 1 тыс. га подсолнечника, «в денежном выражении больше 55 млн рублей ещё остается на полях».

Cap.ru Уборка подсолнечника в Шемуршинском районе

«По словам фермеров, в морозные дни влажность снижается и облегчается процесс обмолота корзинок. При этом качество собираемого зимой подсолнечника ничуть не хуже осеннего обмолота», — заявляют в министерстве.