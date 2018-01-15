Пляски на костях

Torange.biz Постмайданная Украина

Понятие «межконфессиональный мир» и прежде было на Украине весьма условным, однако 2018 год успел привнести в него новое содержание.

Началось всё аккурат в новогоднюю ночь: в Запорожье самоубийца выбросился из окна и при падении задавил двухлетнего ребёнка. На похороны позвали священника канонической УПЦ, и каким-то образом выяснилось, что родители крестили ребёнка в т.н. «Киевском патриархате». Часто это происходит случайно, однако не в этот раз. Запорожье — немаленький город, храмов т.н. «Киевского патриархата» там всего два, оба на отшибе. Чтобы окрестить там ребёнка, нужно было специально и далеко ехать.

«Мы не имеем права молиться в Церкви за тех, кто не пребывал в Ней. Церковная молитва — это молитва о членах Церкви. Ни одна православная церковь — ни Румынская, ни Американская, ни Константинопольская — не молилась бы и не отпела бы этого ребенка. Этот батюшка и сам плакал, но ничего не мог сделать», — так прокомментировал ситуацию митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука после того, как грянул скандал.

А скандал грянул, и неслабый. Граждане, откровенно враждебно относящиеся к канонической УПЦ и готовые ради удовлетворения своей ненависти даже впадать в раскол (или даже вообще чуждые православию и христианству), вдруг возмутились тем фактом, что УПЦ не совершает таинство отпевания в отношении раскольников, а также в принципе всех, кто не принадлежит православию. Тот факт, что митрополит Лука призвал всех молиться за погибшего келейно (т.е. частным порядком), их не удовлетворил.

Ham Униатский обряд

Запустил скандал украинский блогер Юрий Гудыменко, знакомый с семьей погибшего ребёнка.

«Я знаю, что я хочу. Прямо сейчас. Я хочу, чтобы этот священник, и священник той церкви, в которую они обратились потом и где им тоже отказали в отпевании их мёртвого ребёнка, и вообще весь Московский патриархат горел в аду. Сейчас. В аду на земле. В аду в Украине.

…Я принесу под ближайшую церковь УПЦ МП куклу. Простую детскую игрушку. Они её уберут, а я принесу снова. И снова. И снова. И люди будут проходить мимо и видеть куклу у церкви. И будут понимать, ПОЧЕМУ она там лежит. Будут понимать, ЧТО она значит. Будут понимать, ЧТО сделала эта церковь», — написал он в своём facebook.

Кстати, «блогер» — это самопрезентация, так он подписывается на коммуникационных площадках, в СМИ, в комментариях для СМИ. Однако, по некоторым данным, Гудыменко — сотрудник администрации президента Порошенко, занимающийся столь востребованным сегодня на Украине делом: информационной войной против России и борьбой с Русским миром, в частности по почве религии.

Пост широко разошёлся в facebook и в медиасфере, стал топ-новостью в «мертвый» постновогодний сезон. Редакторы лент, традиционно страдающие от дефицита новостей, с готовностью ставили новость о запорожском флешмобе в ленту. Однако это стало только началом.

«Начинание» подхватили в Киеве — разного калибра радикальные группировки ухватились за возможность побузить против УПЦ. 8 января националисты с плакатами «ФСБ — прочь из лавры» заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

Multimedia.quotidiano.net Украинские неонацисты

«Страна.ua» в репортаже хорошо передала атмосферу происходящего.

«…Националисты остановили выходящего из лавры епископа Варсонофия (Столяра). Дождавшись, когда владыка подойдет поближе, один из радикалов обратился к нему через громкоговоритель. «А вот и пономарь киевского… московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?» — спросил участник акции. «Нормально всё, слава Богу, Христос родился…» — ответил владыка Варсонофий».

Перед въездом в лавру националистов встретил заслон из студентов Киевской духовной академии и семинарии. В ответ на кричалки радикалов они исполняли тропарь Рождества Христова и колядки, чем сильно испортили ожидания организаторам блокады: те явно рассчитывали и готовились к драке. Которую затем можно было бы использовать в качестве повода к дальнейшим действиям. Например, для мобилизации толпы и захвата помещений лавры.

Тем более, опыт есть. Вот, скажем, вспоминает события начала 90-х лидер организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский:

«Мы тогда захватили лавру, но потом спецподразделения милиции нас оттуда выбили… Это был замечательный эпизод настоящего средневекового штурма древних фортификаций с использованием осадных лестниц, веревок и других исторических средств. Всё, кроме катапульт… Я сожалею только о том, что нам не удалось там удержаться. Греет меня только воспоминание о том, что мы сдали Лавру «ментам» только после того, как съели все запасы продовольствия, которые были в монастырской кухне».

Antanana Украинские неонацисты

То, что под лавру пришли именно С14 — весьма симптоматично. Это довольно известная на Украине группировка радикалов. Известная в частности тем, что работает чётко под запросы властей. Группировку так часто уличали в сотрудничестве с СБУ, что в конце-концов её лидер Евгений Карась даже сам это признал в интервью «ЛИГА.Новости»:

"Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам».

Судя по комментарию политолога Руслана Бортника, участие во всём этом непотребстве сотрудника АП Гудыменко и ручных сбушных националистов как раз вполне объяснимо:

«Наша власть приходит к выводу, что на войну на Донбассе проблемы в стране уже не спишешь. Поэтому идет подготовка к открытию уже внутреннего фронта против недовольных. Ситуация с церковными делами — это только начало того, что может вылиться в охоту на ведьм. А распространить ее можно, при желании, на всех оппонентов под тем или иным предлогом. Вероятно, нынешний тандем Порошенко и «Народного фронта» считает, что таким образом у него увеличатся шансы сохранить власть», — заявил он в комментарии для Страна.ua.

Кроме того, эксперт считает, что ближе к выборам накал межконфессиональных конфликтов будет только расти, а нападки на УПЦ — множиться.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Уши» администрации Порошенко в этом деле не ограничиваются прикормленным блогером и националистами. В дело решила вмешаться Генпрокуратура (ГПУ возглавляет Юрий Луценко, один из ближайших соратников и кум Порошенко). Её сотрудники открыли уголовное производство в отношении того самого запорожского священника, вменяя ему «…разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями»

Когда выяснилось, что новость — не «утка», ГПУ собрала массу комментариев: от едких до вполне профильных.

«…не существует таких конституционных прав, как «быть крещённым», «быть венчанным», быть «развенчанным», «быть отпетым», «быть крещённым Богом», «быть обрезанным», право соблюдать пост или Шаббат по субботам». Поэтому это не может быть ущемлено или нарушено», — пишет в facebook адвокат Елена Лёшенко.

Даже сторонники власти признают, что судебные перспективы дела весьма сомнительны.

«Прокуроры не только нарушают права священников УПЦ, но и разжигают религиозную вражду, — комментирует адвокат Максим Могильницкий. — Никогда ранее, ни при какой власти, правоохранительные органы Украины не опускались до репрессий на религиозной почве. Поздравляю, господин Луценко! Вам удалось пробить очередное дно и опуститься еще ниже, хотя считалось, что ниже — некуда».

Boston Униатский витраж

Греко-католики

Хотя акции националистов направлены против УПЦ, ситуация медийно не могла миновать и другие конфессии. Так, скандал выявил противоречия между римо-католическим и греко-католическим пониманием христианских обрядов.

«Люди желали бы иметь таких священников на побегушках: мы вам платим — вы делайте, а не задавайте никаких вопросов… Пришел человек к причастию — не спрашивайте — готов он или нет, знает ли он, что такое причастие, или нет, он же пришёл! Почему вы ему не даёте?! Он же хочет! Тем более, если это ребенок. Украинское общество — нездоровое, больное. Украинское общество хочет иметь батюшек на побегушках: мы вам «башляем» — отправляйте службу», — так, вполне адекватно, видит ситуацию священник Римско-католической церкви Николай Мышовский, комментарий которого разместило издание «Украинские новости».

Для контраста — заявление главы УГКЦ Святослава Шевчука в эфире телеканала «Эспрессо»:

"Я полностью не понимаю тех аргументов, которые якобы опираются на какие-то богословские принципы, с помощью которых пытаются оправдать такое поведение. Мы считаем, что не только можно, но и нужно молиться за членов других Церквей Украины».

Святому Престолу стоило бы обеспокоиться. Возможно, в УГКЦ так относятся и к другим богословским принципам. Тем более, что Мышовский уверен: такая ситуация могла произойти в любой другой конфессии. Как видим, не в любой.

Віктор Заславський Униатский храм

Причём это искренний добрый совет, поскольку административно Ватикан — общий центр для украинских прихожан УГКЦ и польских католиков. Между тем в среде УГКЦ зреют какие-то уж слишком вольные трактовки Святого Писания.

«Моисей боролся за независимость своего народа, старался вывести его из-под ига египетской неволи и рабства. Его сущность была проникнута единым желанием — благо народа выше всех земных благ, выше всех земных правительств и всякой человеческой похвалы. Степан Бандера думал аналогично. Его жизнь — это самопожертвование на алтарь Божий за нацию, народ и государство», — такие слова главы Коломыйской епархии УГКЦ Василия Ивасюка приводит «Католический обозреватель».

Если так, то неудивительно, что именно в Коломые зафиксирован пока единственный на Украине случай захвата храма УПЦ греко-католиками.

Не всякая церковь на Украине отделена от государства. Скажем, УГКЦ будет на пару с МИД заниматься убеждением мирового сообщества признать т.н. «голодомор» 1932—1933 гг актом геноцида. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Захват и грабёж храмов

19 случаев ограбления храмов насчитали в одной только Одесской области Украины в прошлом году. Ни один из них не раскрыт, а последний зафиксирован 29 декабря, практически в канун Нового Года.

Pxhere.com В храме

В этом году также уже успели. И не только ограбить.

«В алтарной части храма у самых Царских Ворот было испражнение, если сказать грубо, то люди сходили в туалет по-большому прямо у Престола. Царские Врата сняты, всё перевернуто, и всё было залито огнетушителем», — сообщил журналистам настоятель Свято-Покровского храма в городе Черноморск.

Прихватили и деньги (1—1,5 тыс. грн.), так что даже сложно сказать, какая из целей в данном случае была первичной.

В храме честь иконы Божией Матери Казанской (Святошинский район Киева) одними только деньгами не удовлетворились: открутили конвекторы, сняли газовую колонку, прихватили обогреватели. Указанный храм ещё только строится и будет открыт при Национальном научном центре радиационной медицины, где наблюдаются в основном неизлечимо больные раком. Однако даже это грабителей не остановило.

Все эти храмы, как и Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира, ограбили сразу же после Рождества — очевидно, в расчёте на то, что в храмах после большого церковного праздника останутся пожертвования.

Также вскоре после Рождества грабители наведались ещё в два храма — в Кривом Роге и на Волыни.

Украинская каноническая православная церковь

УПЦ продолжает принимать активное участие в освобождении украинских военных (в конце 2017 года Украина и республики ДНР и ЛНР провели обмен военнопленными). Освобождённые и их родственники выразили благодарность митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, отметив, что в плену у них оставалась надежда «…только на церковь и Господа».

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Перерегистрация религиозных учреждений в новый реестр неприбыльных организаций пройдёт автоматически, а перерегистрировать уставы им не придётся. Такой неожиданный новогодний подарок православные общины получили от правительства и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Напомним, противостояние с перерегистрацией уставов продолжалось больше года: органы власти, курирующие религиозные организации, пытались создать прецедент утверждения уставов, получив тем самым рычаг давления как на религиозные общины, так и на церкви в целом.

Интернет-аудитория ресурсов, которые созданы и развиваются усилиями Отдела УПЦ по делам молодежи, достигает 200 тыс. человек, сообщает руководитель отдела архиепископ Обуховский Иона в итоговом отчете за 2017 год. Всего сотрудники отдела и волонтёры создали и ведут шесть сайтов: официальный сайт отдела, сайт всеукраинского молодёжного движения «Молодость неравнодушна», сайт Апологетического центра, порталы журналов «Отрок.ua» и «Фамилия», Международного кинофестиваля «Покров».

Рождество-2018 на Украине

Пресс-служба МВД Украины сообщает, что рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января прошли в почти 14 тыс. храмов Украины, а посетили их примерно 5 млн граждан. Обошлось без столкновений и чрезвычайных ситуаций.

Молодёжные хоровые коллективы Одесской епархии подошли к празднованию Рождества с выдумкой: поздравили горожан на празднично украшенных трамваях. Во время рейсов хоровые коллективы исполняли колядки и Рождественский тропарь. Трамваи с колядниками вышли на маршруты вечером с таким расчётом, чтобы встретиться в центре города.

Stroyobzor.ua Рождественский трамвай

Похожая акция проходила и в Харькове — «Рождественский трамвай» там уже успел стать традицией.

Не все в эти дни ходили в храмы, пели и наряжали трамваи. Лидер праворадикальной организации ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Стемпицкий почему-то решил, что Рождество — прекрасный повод поговорить о насилии. Вернее — изложить в рождественском поздравлении своё видение желаемого будущего:

«Призыв к насилию. Самый действенный вариант, который предлагаю я — если известно о сепаре или об их структуре, или пророссийской сволочи, надо сообщить официально СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы… местные подразделения самообороны, которые мы инициируем, должны решить кардинально вопрос после бездействия Национальной Полиции. Эти уроды несут опасность всем нам. Если с ними не могут справиться те, кто обязаны это сделать по конституции, это сделают граждане Украины. Да, я призываю к насилию и нетерпимости. Ради спокойной жизни наших жен, детей и будущего нации. Христос рождается!».

В Днепре (бывший Днепропетровск) последователи Гудыменко 6 января умудрились сорвать богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Молодые люди, назвавшиеся «Лига Востока», подошли к мероприятию с выдумкой: прервали службу чтением «Евангелия от Матфея» (изгнание торговцев из храма). После чего в отчётном посте на facebook признались, что не исповедуют христианство.

Однако всех перещеголял президент Украины Пётр Порошенко, который упорно продолжает ходить на рождественскую службу в храм т.н. «Киевского патриархата», который не признаётся всем православным миром, а его т.н. патриарх Филарет и вовсе предан анафеме. В этот раз Порошенко даже записал оттуда праздничное обращение ко всем православным Украины.