В Курганской области зреет прецедент, который может изменить систему оплаты труда российских учителей. Протест учителей Кетовского, Варгашинского и Звериноголовского районов выявил все болевые точки методики начисления зарплаты «базис 70%, стимулирующая часть 30%».

Советская школа

Учителя против правительства

В Курганском областном суде 15 января состоялось второе заседание суда по иску учителей из нескольких сельских школ к правительству Зауралья. В иске педагогам было отказано по причине отсутствия четких доказательств, что их материальное положение пострадало из-за действий зауральских властей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители местного отделения профсоюза «Учитель». Но курганское учительское сообщество решило, что будут биться и далее — обратятся к независимым экспертам.

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Напомним, педагоги требовали вернуть стопроцентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ, которую с 1 сентября 2017 года им заменили на ежемесячную выплату в 1200 рублей в рамках оздоровления экономики региона, а также требуют в полном объеме стимулирующие надбавки. Ни более и ни менее — 30% от оклада, которые они, считают, заслужили аж с 2016 года.

Кроме того, тридцать учителей из двух школ Звериноголовского района грозятся приостановить деятельность с 22 января. В данной ситуации уже разбирается прокуратура и СКР региона. По словам лидера курганских протестующих учителей Владимира Кочеулова, невыплатой зарплаты зауральским педагогам заинтересовались зарубежные СМИ — из США и Франции. Обрывают телефоны журналисты российских изданий. Протест курганских учителей получил широкую огласку.

Большая нагрузка и копеечная зарплата

Но в сложившейся ситуации заграница не поможет: лишь сделает горячей точкой народного возмущения перед президентскими выборами. Необходимо менять федеральное и региональное законодательство, считают сами педагоги.

Напомним, сигнал, что в Курганской области реальные доходы педагогов существенно ниже официально заявленных, пришел из федерального центра. Активисты Общероссийского народного фронта в марте 2017 года опубликовали результаты мониторинга учительских зарплат в различных уголках России. Оплата труда педагогов общего образования Курганской области оказалась одной из самых низких в стране и составила 15 тыс. 932 рубля при официально заявленных властями того же Кургана средних 25 тыс. рублей. Кроме того, нагрузка на учителей в одном из районов Зауралья составила 54 часа в неделю, оказавшись самой высокой в России — практически три учительские ставки.

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«Официальные и реальные данные очень разнятся из-за того, что при составлении отчетов чиновники берут как данность зарплаты руководителей, а не обычных учителей. К тому же в эти показатели включают, например, сумму компенсаций по коммунальным счетам. Если учитывать, что зимой люди платят за ЖКХ не менее шести тысяч, то и «статистические зарплаты» получаются довольно высокими», — поясняла разницу между реальностью и отчетностью сопредседатель регионального штаба ОНФ Мария Колчеданцева.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Были выявлены и такие язвы курганского образования, как сокращение бюджетных расходов на школы, укрупнение учебных учреждений ради экономии казенных денег, нехватка финансов на услуги ЖКХ, учебники, ремонты зданий.

Экономию на образовании не скрывают и в правительстве Зауралья. По строке «Образование» в плане оздоровления со всеми оптимизациями к уровню 2016 года она составила в 2017 году 51,1 млн рублей, в 2018 году составит 159,7 млн рублей, в 2019 году — 172,4 млн рублей.

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Так прописано в распоряжении правительства Курганской области от 31 марта 2017 года N 78-р «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017—2019 годы». Как ранее сообщало ИА REGNUM, по причине высокой закредитованности региона Минфин РФ прописал Курганской области финансовую «диету», чтобы Зауралье выползло из долговой ямы. Пострадали в первую очередь социальные строки областного бюджета.

Отметим, что средняя заработная плата курганских учителей, по данным Росстата на сентябрь 2017 года, составила 22 388 рублей. При средней заработной плате по региону 24 745 рублей. Справедливости ради, официально курганские учителя получают больше, чем в Ивановской области (20 тыс. рублей), Северо-Кавказских республиках (18—19 тыс. рублей) и Алтайском крае (19 тыс. рублей).

Но если сравнивать с реальностью, то на сегодня в Звериноголовской школе при нагрузке 25 и более часов (при ставке 18 часов — прим. ИА REGNUM ) учитель русского языка и литературы получает 19 тысяч рублей, учитель биологии — 14 тыс. рублей, учитель истории первой категории — 17 тыс. рублей, учитель начальных классов — 13 тыс. рублей.

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Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами учителя, которые 15 января практически провели селекторное совещание с журналистами России — масса звонков, одни и те же вопросы. Многим не верится, что звериноголовские учителя с 2016 года не видели стимулирующих выплат. Хотелось бы услышать комментарии бухгалтеров и директоров.

«Но когда к нам приезжали журналисты, директор школы Татьяна Аргинбаева не пускала их на порог, вызывала полицию, мне и корреспондентам приходилось давать объяснения в участке. Мало приятного», — рассказывает учитель истории Виктор Кочеулов.

Кстати, ряд СМИ, в том числе и федеральных, поведали о «теплом приеме» с закрытыми дверями. «Возмутители», «бунтовщики», «отщепенцы» и множество других «добрых» слов наслушались от районных и школьных руководителей учителя из курганских сел, вознамерившиеся требовать положенного по закону. А ведь еще в августе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что заработная плата российских учителей доведена до средней по региону. На что министр образования и науки РФ Ольга Васильева возразила, что в некоторых субъектах данные показатели еще не достигнуты. Тогда ей было поручено выяснить реальное состояние дел с зарплатами.

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Впрочем, все помнят знаменитое предложение от премьер-министра учителям: «если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше, тот же самый бизнес». Так ведь уходят. Тот же Владимир Кочеулов в летние каникулы подрабатывает укладкой крыш и ремонтом котлов. Не смотрите, что он учитель истории — бытовую технику он тоже чинит. Другие учителя, которые шить и колотить не умеют, увы, не могут в сельской местности заниматься репетиторством, да и директор школы запрещает: «двоечников» педагоги обязаны подтягивать бесплатно.

«Если кто-то из учеников не тянет программу, остаемся с ними после уроков, занимаемся бесплатно. Естественно, в ущерб семье это происходит. Потому что надо и к урокам приготовиться. Практически живем в школе. Большая нагрузка и копеечная зарплата», — жалуются учителя, чьи подопечные сдают обязательное ЕГЭ.

Светлана Иванова ИА REGNUM Сочинение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с доходами курганских учителей с марта 2017 года лишь ухудшилась. В рамках оздоровления экономики в Зауралье с 1 сентября 100% компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам сельской местности заменили на фиксированные 1 200 рублей в месяц. Учителя взбунтовались. Данная мера ухудшила материальное положение девяти тысяч сельских педагогов.

«Ежемесячно на оплату за свет и отопление в сельской местности уходит по 6—7 тысяч рублей. Зарплата же у учителей не превышает 15 тысяч рублей при средней по экономике региона 22 тысячи. Но раньше в среднюю зарплату входили и сельские льготы, которые считались доходом. Люди, которые закупают уголь и дрова для отопления, страдают больше тех, кто отапливает свои дома газом. А тарифы на дрова у нас не отрегулированы, в каждом районе разные», — поясняла председатель учительского профсоюза Курганской области Елена Охапкина.

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Машина дров в Звериноголовском районе, к примеру, стоит восемь тысяч рублей. На зиму необходимо четыре машины. Ясно, что 1 200 рублей — лишь седьмая часть необходимых в месяц денег. И увеличить компенсацию на 20% обещают лишь во втором квартале 2018 года.

Урезали на 30% по закону?

Помимо лишения важной компенсации, педагоги, по их словам, второй год не видят стимулирующих выплат, которые должны, по их мнению, составлять 30%. Стимулирующие — поощрение за успехи детей в олимпиадах, ЕГЭ, смотрах и конкурсах. Их размер и регулярность определяется внутри школы, директором или комиссией, в которую по обыкновению входят приближенные директора.

Всё зависит от локального акта школы. Ранее, до 2008 года, премии выплачивались из фонда экономии труда, сейчас так называемые «стимулирующие» выплачиваются из фонда оплаты труда. То есть школа получает деньги на зарплату. Некая комиссия или директор решают, кто заслужил, а кто не получит денежный стимул. Бывает, что в учреждении принято положение о стимулирующих (или другой нормативный акт), по которому педагог имеет право на определенную сумму выплат ежемесячно вне зависимости от успехов, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в профсоюзе «Учитель».

"Например, если нет взысканий — автоматически начисляется 3000 рублей. Педагоги рассуждают так: если стимулирующие — часть фонда оплаты труда, то их должны выплачивать», — уточняют в профсоюзе.

А по сути с 2008 года региональные власти и директора школ получили законную возможность сократить зарплату педагогам на 30%, так как базисная, обязательная часть составляет 70% от зарплаты.

Учителя Звериноголовского района марку держат: дети успешны в ЕГЭ, олимпиадах, состязаниях. С данным вопросом департамент образования и науки Зауралья уже разобрался. Как выяснилось, деньги, предназначенные на стимулирование звериноголовских учителей, перечислялись, но пошли на оплату труда технических работников школы. После проверки уволили экономиста районного отдела образования. С вопросом нецелевого использования бюджетных средств сейчас разбираются СКР и прокуратура, причем по просьбе губернатора Курганской области Алексея Кокорина. После того, как курганские учителя подали иск на правительство региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

Глава региона был удивлен на декабрьской встрече, что технический персонал в сельских школах до сих пор не выведен за штат. И дал разъяснения.

«Все стимулирующие выплаты педагогам должны распределяться абсолютно прозрачно, а технический персонал должен получать зарплату из местного бюджета», — пояснил учителям и районным властям губернатор Зауралья.

И признал, что ранее коммунальные платежи входили в фонд заработной платы, поэтому выходила средняя зарплата учителей в регионе выше, чем сейчас.

«На компенсации в 1200 рублей настаивал Минфин. Мы согласились. Взамен область получит практически беспроцентный кредит, чтобы мы могли рассчитаться по коммерческим кредитам, взятым под 15—20%», — оправдал глава региона урезанную коммунальную составляющую доходов сельских учителей.

Алексей Кокорин пообещал 2,7 млн рублей стимулирующих выплат и уехал. А учителя со своими руководителями остались.

«Правительство утверждает, что выплатило нам стимулирующие в полном объеме и ранее, и сейчас. Мы этих денег не видим даже после того, как к нам в декабре приезжал губернатор. Мы решились на приостановление деятельности с 22 января. К нам 12 января приезжал заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов, и 16 января обещал навестить. Он прописаться у нас может, но денег нет, они не начислены нам в платежках. Вроде была договоренность, что придет миллион рублей, и мы после новогодних каникул получим часть. Нам заявили, что пришло 400 тысяч рублей. Мы получили, кто пять, кто чуть больше тысяч рублей — подачка за два года невыплат. С зарплатой тоже не ясно. Директор школы до сих пор утверждает, что коммунальные деньги начисляются нам в зарплату. Замгубернатора, губернатор говорят, что компенсация 1 200 рублей в оплату труда педагога не входит», — сообщил учитель истории звериноголовской школы Владимир Кочеулов.

Кто в данной ситуации проявляет упрямство или некомпетентность? Ясно, что без тотальной проверки надзорных органов здесь не обойтись, и районные власти, вкупе с руководством школы, либо действительно что-то не понимают в начислении зарплаты педагогам, либо пытаются «замести следы», чтобы не нести наказание за самоуправство.

Директор школы Татьяна Аргинбаева, по словам учителей, после внимания областных и федеральных властей к проблемам с заработной платой пошла вразнос. Зашел педагог во время урока в учительскую за журналом — пиши объяснительную. Во время больничного пришел на встречу с замгубернатора — пиши объяснительную за нарушение режима. Подписываешь воззвания и иски? А не пора ли тебе, милочка, на пенсию? Учитывая, что возраст педагогов в основном пенсионный — угрозы действуют. На пенсию в восемь тысяч не выжить. Если кто-то посмеет 22 января не выйти на работу — будет прогул и автоматическое увольнение, пригрозила она совместно с участковым, который утверждает, что учителя бастовать не имеют права.

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Владислав Осипов ИА REGNUM Учебник

До 18 января будет принято обновленное общее положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования Звериноголовского района, в которых устранят допущенные ранее нарушения.

«Идет согласование проектов положений об оплате труда педагогов во всех четырех школах района. Сегодня проходит экспертиза документов, все педагоги принимают участие в обсуждении. 18 января эти положения должны быть приняты в коллективах при участии инспекции по труду», — утверждает Александр Карпов.

Напомним, новая оплата «базис — 70%, стимул — 30%» существует десять лет. Не поздно ли спохватились?

Революционная ситуация назрела

И тут впору вспомнить об областном учительском профсоюзе, которому ряд педагогов выразил недоверие, и люди ушли под крыло межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». С сентября 2017 года курганские профработники гасили бунташные настроения, организовывали встречи с депутатами регионального парламента, с представителями правительства региона. Уговаривали, стыдили, но порывы забастовочные пресекались. Переход части педагогов из одного профсоюза в другой в областной организации восприняли болезненно.

«Альтернативный» профсоюз, как правило, активизирует свою деятельность в предвыборный период для проведения политики некоторых оппозиционных сил в своих интересах и затихает в последующие периоды. «Учитель», ввиду своей малочисленности, не имеет региональной структуры и фактически не нацелен на постоянную защиту социально-трудовых прав педагогических работников. Основная деятельность «альтернативного» профсоюза — имитация защиты учителей в электронных СМИ. «Учитель» на всех уровнях социального партнерства в нашей области не имеет ни одного соглашения и коллективного договора, то есть, у него нет реальной основы для правозащитной деятельности, что подтверждает его видимость защиты прав работников», — говорится в официальном заявлении Курганской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Единственный вопрос после официальной публикации возникает, почему поздравления различных властных деятелей на сайте Курганской областной организации профсоюзов за декабрь есть, и нет ни слова о встрече губернатора с сельскими учителями? Зато критика конкурентов присутствует. И нелицеприятная, кстати, критика. Сайт же профсоюза «Учитель» наполняется с завидной регулярностью новостями о деятельности. Возможно, «происки врагов» имеют место быть. Но кто мешает ударить по проискам хотя бы аналогичной «видимостью работы»?

Светлана Иванова ИА REGNUM Сочинение

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий не стал распространяться о нападках в адрес организации. Разговор был о другом — о прозрачности системы оплаты труда педагогов. В частности, что единая отраслевая система оплаты труда позволит нормировать учительский труд, определить верхний предел часовой нагрузки, а также установить порядок начисления стимулирующих выплат. В идеале — отменить обязательное деление заработной платы на базовую и стимулирующую части. Оставить базовую часть, а премии начислять из фонда экономии, из внебюджетных фондов школы и прочих источников. Ранее данный вопрос поднимала депутат Госдумы РФ Любовь Духанина, заявляя, что объем стимулирующих надбавок нередко снижается без объяснения причин либо вообще сводится к нулю.

«Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3 тыс. 145 рублей, а в среднем получает 14 тыс. рублей в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и так далее», — поясняла несправедливость существующей системы оплаты труда учителя Любовь Духанина.

Всеволод Луховицкий отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что курганские учителя хоть и довели ситуацию до революционной, но не уникальны в своих проблемах. В первые четыре месяца 2017—2018 учебного года уменьшили за счет стимулирующей части от четырех до десяти тысяч рублей зарплату педагогам школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Причина — некий дефицит бюджетных средств.

«К сожалению, непрозрачность стимулирующих выплат порождает манипуляции с ними. Учителя, как правило, вместо обещанных 30% получают 3—5%, а в Белгородской области возникла ситуация, когда учителям сообщили, что стимулирующая выплата — это премия за отличную работу. Так как власти посчитали, что учителя недоработали с ЕГЭ, олимпиадами и прочими баллами, то им и не положена эта «премия». Но все учителя одного региона не могут плохо сработать. В Курганской области уникальность ситуации состоит в том, что правительство региона стабильно перечисляло деньги на стимулирующие выплаты, но бюджетные деньги до учителей не доходили и не доходят. Кроме того, педагоги не поленились вникнуть в документацию, которая оказалась не на высоте, выразили протест законными методами, стали требовать положенное не с завтрашнего дня, а пересчитать и вернуть за прошлые годы. В большинстве своем российское учительское сообщество привыкло молча сносить низкую оплату труда», — пояснил Всеволод Луховицкий.

Советская сельская школа. 1964

Советскую систему формирования учительской зарплаты сопредседатель профсоюза «Учитель» считает неидеальной, но в чем-то базовой. В СССР была единая тарифная сетка по всей стране. Очевидный плюс — прозрачность. Учитель знал точно, сколько он получит, все надбавки были четко прописаны. Сейчас надбавки вошли в стимулирующую часть, а работа учителя осталась прежней — ответственность за походы, слеты, олимпиады. Заплатят за успехи учеников и старания учителю или нет — зачастую данный аспект остается на совести школьной дирекции.

«Наш профсоюз предлагает в свете сегодняшних реалий увеличение стабильно начисляемой базовой части зарплаты вместо непредсказуемых стимулирующих, которые так же легко отменить, как и назначить. Мы считаем, что существующая система оплаты труда должна быть кардинально изменена. Как именно — вопрос открытый, например, путем передачи финансирования образования на федеральный уровень и установления единой минимальной ставки оплаты труда педагога для всей страны, за 18 урочных часов. Педагог должен получать в базовой части 100% среднюю зарплату по региону, работая на одну ставку, а все остальные работы в стимулирующей части должны оплачиваться дополнительно. Тогда прекратится навязывание учителям огромной нагрузки (до 40 урочных часов в неделю) ради выполнения «майских указов», что приводит к колоссальным физическим нагрузкам и падению качества образования», — считает лидер профсоюза «Учитель».

Также Всеволод Луховицкий отмечает, что вопрос по оплате труда учителей дискуссионный. Но существующая система оплаты учительского труда приводит к злоупотреблениям и социальному взрыву, который мы наблюдаем в Курганской области.