Исход новых переговоров между КНДР и Южной Кореей почти предопределен: как и прежде, Сеул вознаградит вопиющее поведение Пхеньяна существенными финансовыми вливаниями, тем самым сведя на нет введенные недавно Советом Безопасности ООН санкции. Между тем северокорейское руководство продолжит следовать курсом на обладание несколькими мобильными установками, вооруженными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

Взрыв атомной бомбы

Каждое ядерное испытание — в октябре 2006, мае 2009, феврале 2013, январе 2016 года и сентябре 2016 и 2017 годов — было прекрасной возможностью наконец решить северокорейскую проблему так же, как подобная проблема в Ираке была решена Израилем в 1981 году и в Сирии в 2007 году — а именно нанести целенаправленный удар по ядерным объектам режима, у которого не то что оружия массового поражения быть не должно, им и простое оружие давать нельзя, пишет Эдвард Луттвак в статье для американского издания The Foreign Policy.

Автор подчеркивает, что по-прежнему есть время для уничтожения ядерного потенциала, и возможность такого шага не стоит сразу же отвергать. Безусловно, есть аргументы, согласно которым удар по КНДР наносить не стоит, но те, на которые чаще всего ссылаются, не столь обоснованы. Так, одним из таких ложных аргументов в пользу отказа от удара по КНДР являются опасения возможного ответного удара.

Обычно ссылаются на то, что у Пхеньяна имеются баллистические ракеты, которые оснащены ядерными боеголовками и способны достать до континентальной территории США. Однако, отмечает автор, утверждающие это либо преувеличивают, либо предвосхищают будущие события, для предотвращения которых необходимо предпринять незамедлительные шаги.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Безусловно, Северная Корея может ответить на удар с помощью своих неядерных сил, целью которых будет Сеул и прилегающие к нему территории, где проживает почти 20 млн человек. Военные США ссылаются на «море огня», оправдывая свое бездействие. Вероятность такого развития событий, убежден автор, не должна приводить к параличу политики США по одной причине: в нём они сами виноваты.

Когда президент США Джимми Картер принял решение вывести все американские войска с Корейского полуострова, после чего там осталась лишь одна дивизия, советники Сеула по вопросам безопасности призывали южнокорейское правительство перенести свои министерства и ведомства на отдаление от северной границы страны, а также поспособствовать такому переезду и частные компании. Сеул также призвали построить убежища и приобрести системы «Железный купол», которые бы смогли перехватить до 95% северокорейских ракет.

Но за четыре прошедших десятилетия почти ничего в этом направлении сделано не было. 3 тыс. 257 официальных убежищ в Сеуле являются не чем иным, как подземными торговыми центрами, станциями метро и парковками при гостиницах. В них нет ни запасов продовольствия или воды, ни медикаментов, ни противогазов. Вместо систем «Железный купол» Сеул предпочел потратить деньги на многоцелевой истребитель-бомбардировщик, нацеленный на Японию.

Ввиду многолетнего и сознательного бездействия Сеула угроза его разрушения не может стать причиной паралича США перед лицом огромной опасности для своих национальных интересов и интересов других союзников Вашингтона в регионе. КНДР уже, уверен автор, продает баллистические ракеты, в частности Ирану, поэтому несложно представить себе, что она будет продавать и ядерное оружие.

Еще менее убедительно звучит причина, по которой США должны воздержаться от нападения на КНДР — что сложно будет выйти из конфликта. Утверждается, что для уничтожения всех ядерных объектов КНДР потребуется много тысяч боевых вылетов, однако все такие центры — известные, вероятные и возможные — почти точно не превышают трех десятков, большая часть которых малого размера. Ни при каком разумном военном плане уничтожение этих объектов не потребует тысячи авиаударов.

Сброс бомб Mk 82 во время учений в Тихом Океане

Возможно, единственным достойным аргументом против начала кампании против КНДР является Китай, но не потому, что Пекин вмешается в конфликт для защиты Северной Кореи от США. Представление о том, что КНР в любой ситуации будет защищать Пхеньян, устарело. Безусловно, в Китае не хотят, чтобы КНДР исчезла, а американские войска приблизились к реке Ялу. Однако поддержка председателя КНР Си Цзиньпиня санкций против КНДР, в том числе блокада поставок нефти, демонстрирует изменение политики Китая в связи с ядерными амбициями Пхеньяна.

Таким образом, китайский фактор важен в ином смысле: хотя получения КНДР ядерного оружия — очень опасное событие, оно гарантирует независимость страны от китайского влияния. После удара есть вероятность развала северокорейского режима и превращения страны в сателлит Пекина, в результате чего у КНР появится возможность влиять и на Южную Корею. Это особенно опасно, если учесть, что часть граждан Республики Корея, в том числе ее президент Мун Чжэ Ин, предпочитают Китай больше, чем США. Из-за укрепления позиций Пекина на Корейском полуострове Япония окажется в менее защищенном положении, тогда как США лишатся частично статуса тихоокеанской державы.

Теоретически после нападения на КНДР из хаоса на полуострове выйдет политическое объединение Кореи, а также гарантии США относительно того, что их войска будут отведены далее на юг. Вероятность этого невелика, поскольку правительство и население Южной Кореи в целом не готово делиться своим процветанием с бедным Севером.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

На данный момент кажется очевидным, что военные чины США на время решили судьбу варианта решения северокорейской проблемы с помощью превентивного удара, однако США по-прежнему может избавить мир от угрозы, связанной с вооруженной ядерным оружием и баллистическими ракетами большой дальности КНДР, если Вашингтон будет действовать в оставшиеся месяцы до того, как это оружие будет достаточно развитым для применения.

Безусловно, Индия, Израиль и Пакистан обладают подобным оружием, и это не приводит к катастрофическим последствиям. Однако они доказали свою надежность, чего нельзя сказать о КНДР. Они прошли через ряд кризисов, в том числе несколько войн, не упомянув применение ядерного оружия ни разу. КНДР — особый случай, и США должны признать это, пока не стало слишком поздно.