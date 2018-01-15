Права России на Крым бесспорны, и вряд ли США стоит строить свою политику и стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, пишет преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, профессор Лайл Голдстайн на сайте для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ласточкино гнездо

Автор статьи напомнил, что у России на Крым исторические права: полуостров стал российским еще в 1783 году. Россия не раз защищала Крым в кровопролитных сражениях — против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне, а позже — против нацистской Германии в Великой Отечественной войне.

Причем, считает Голдстайн, Великобритания и Франция начали Крымскую войну ради той же цели, что и НАТО в наши дни: якобы сдерживая «российскую агрессию». И тогда, и в наши дни это не соответствует действительности: безопасности Евросоюза больше угрожают терроризм и мигранты, чем Москва.

Во времена Крымской войны, кстати, США поддерживали борьбу России за свои территории, напоминает автор. Соединенные Штаты отправили в Крым добровольцев, медиков, а также оружие и боеприпасы.

«Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море», — пишет профессор.

Иван Шилов ИА REGNUM Ласточкино гнездо

Что касается передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году, то, по мнению Голдстайна, это был во многом бессмысленный шаг, последствия которого генсек СССР Никита Хрущев вряд ли мог предвидеть. В целом, заключает профессор, американские политики могли остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, если бы более глубоко знали историю. В том, что этот процесс угрожает Европе, Украине и всему миру, Голдстайн не сомневается.

С таким подходом сложно не согласиться, однако стоит отметить, что американские политики прекрасно знают и историю Крыма и бесспорность его принадлежности к России. Более того, именно это и является основанием для того, чтобы атаковать Россию за Крым.

Напомним, именно после того, как Крым воссоединился с Россией, сделав выбор в пользу Москвы после профашистского госпереворота в Киеве, России была объявлена холодная война. Если отношения России с Западом до этого можно было считать в какой-то мере партнерскими и стабильными, то после Крыма речь идет о всё возрастающем накале в духе холодной войны.

И тон здесь задает Запад. Процесс санкций и ужесточения противостояния начался именно после Крыма, который, по словам президента РФ Владимира Путина, имеет для России сакральное значение. С весны 2014 года противостояние Запада России только нарастает: санкционный режим, политическое противодействие, спортивная травля России и, наконец, русофобская истерия в самих США.

Крым, который действительно полит русской кровью и является сакральной ценностью для России, стал точкой невозврата. Признать его принадлежность России Запад не может, хотя прекрасно знает, что эта принадлежность бесспорна.

И, зная это, Запад не может Крым признать — тогда придется признавать, что Россия уже не та, которая была 10 лет назад, и говорит с других позиций. С позиций собственных суверенных интересов и защищая суверенные права других стран.

С другой стороны, и Россия не может отказаться от Крыма: это означает предательство и капитуляцию. Значит, придется жить в условиях нарастающего давления, когда американские лидеры и политический истеблишмент прямо называют Россию врагом №1.

После Крыма у российской элиты начались серьезные проблемы на Западе. И после Крыма российское общество начинает понимать, что мир меняется — и вопрос теперь в том, какая Россия в этом мире выживет и что ей для этого придется поменять внутри страны.