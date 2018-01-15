В наступившем, 2018 году власти Польши намерены начать реализацию прожекта, грозящего экологической катастрофой Вислинскому (на территории России — Калининградскому) заливу. Речь идет о намерении перекопать Вислинскую косу в военно-политических целях. Когда такие цели, то, конечно, об экологии никто не вспоминает, и те же российские СМИ камня на камне не оставили от польских горе-стратегов, додумавшихся изничтожить балтийскую лагуну.

Иван Шилов ИА REGNUM Залив

Но, положа руку на сердце, надо признать, что Калининградскому заливу уготовано еще одно экологическое бедствие, по масштабу не менее опасное. И о нем не трубят СМИ.

Калининградский залив

Дело в том, что Калининградский залив — это уникальный рыбопромысловый объект на западе России, где обитает до 50 видов рыб. Основные нерестилища судака, леща, корюшки и салаки находятся именно здесь. К ценным и редким рыбам относится и угорь — один из традиционных сувениров из Калининграда, которого добывают в Калининградском заливе. Иногда сюда заходит и лосось.

Однако в этом нерестилище убивает всё живое химическая отрава. Речь идёт о промышленных стоках от нескольких предприятий в поселке Прибрежный, расположенном в пригороде Калининграда прямо на берегу Калининградского залива.

Стоп, скажет внимательный читатель. Вот только летом 2017 года чиновники отрапортовали, что очистные сооружения, строительство которых шло десятилетия на европейские гранты, запущены в полную силу. Так-то оно так. Только эти современные очистные находятся как раз напротив (через залив) старых очистных в Прибрежном, не справляющихся с бытовыми и промышленными стоками. Получается, что в один Калининградский залив с двух сторон вливаем живую и мертвую воду…

«К сожалению, судьба поселков Прибрежный, Космодемьянского и Чкаловск во многом схожа и объясняется их территориальным разрывом с территорией города Калининграда. Причем, в случае Прибрежного, этот разрыв ощутим наиболее остро. В первую очередь — инфраструктурно», — сообщил ИА REGNUM председатель общественной организации «Зеленый фронт» и член регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Иванов.

По словам эколога, фактически неработающие очистные сооружения в Прибрежном стоят на балансе «Водоканала», но средств на их полноценную модернизацию и запуск сейчас нет.

Piotr Kowalski Залив в польском Фромборке

В настоящее время в Прибрежке в одной промзоне работают четыре завода с вредным производством — «ЖБИ-1», «Метупак», «Балттекстиль», «Балткерамика». Работа плавильных печей пятого предприятия «Браво БВР» остановлена решением суда за вредные выбросы в атмосферу. Остальные предприятия как работали на полную мощность, так и работают. И все стоки работающих заводов из промзоны напрямую текут через одну канализационно-насосную станцию на предельно устаревшие очистные, которые, естественно, не справляются.

«К этим очистными временами подойти невозможно, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM информированный источник. — Когда-то им хватало фильтров на хозяйственно-бытовые стоки, а сейчас и с ними не справляются. Из предприятий промышленные сточные воды льются и льются. Причем такая химия! То зеленая жижа, то красная, то газом пахнет, то лаком».

По словам собеседника ИА REGNUM, некоторые канализационно-насосные станции, из которых несет химическим амбре, располагаются в непосредственной близости от детского сада и прямо на территории школы поселка Прибрежный.

«Что касается предприятий промышленной зоны в Прибрежном, их деятельность однозначно более вредит поселку, чем служит его развитию. Многолетняя печальная история с загрязнением атмосферного воздуха делает эту территорию непривлекательной и неперспективной с точки зрения жилищного строительства. Потенциально рекреационная территория превратилась в зону экологического бедствия», — констатирует представитель ОНФ Олег Иванов.

Нельзя сказать, что власть бездействует. В новый Генплан Калининграда внесен целый ряд мероприятий по очистным в Прибрежном. Сюда входят и строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях, и прокладка нового канализационного коллектора, и создание сети канализационно-насосных станций, и создание сетей канализации для новых районов застройки. Вот только сроки всей этой реконструкции запредельные — до 2035 (!) года.

Загрязнение воды

Столь далёкая перспектива идет вразрез с целым рядом документов. В частности, с постановлением главного государственного санитарного врача РФ и СанПиН 2.1.5.2582−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных морей от загрязнения в местах водопользования населения», где написано, что Калининградский залив относится к категории прибрежных вод морей, и здесь же указаны четкие требования к качеству воды в таких зонах.

Стоит отметить, что законодательство в России развивается прогрессивно, и к таким водоемам, как Калининградский залив, требования по очистке воды очень серьезные. Очистные в Прибрежном должны быть уже не просто новыми, а очень современными, соответствующими, согласно Федеральному закону от 03.12.2008 № 250, «требованиям о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной деятельности».

Становится очевидным, что без вмешательства в ситуацию региональных властей перспективы у Калининградского залива, извините за каламбур, слишком мутные. По всей видимости, только амбициозная команда калининградского губернатора Антона Алиханова способна объединить частно-государственное партнерство с фондами, чтобы сдвинуть с места такую махину.