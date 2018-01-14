



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Демократический союз» готовится к созданию пограничной армии

Как сообщает CNN Turk, Пентагон и ЦРУ сделали первый шаг к созданию регулярной армии партией «Демократический союз» (Рабочая партия Курдистана в Сирии). Вашингтон объявил, что будет продолжать поддерживать «Демократический союз» даже в условиях побед над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время операций в Эр-Ракке и Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии. Вслед за объявлением командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Джозефа Вотеля о том, что они направляют «пограничные войска» в Сирию с целью предотвращения возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), последовали первые шаги. Министерство обороны США, ЦРУ и специальные структуры «Демократического союза» завершили обучение 400 членов организации. Будущие бойцы проходили тренировки в лагере «Сабахул Хайыр» на юге Хасеке вблизи плотины Тишрин на востоке Евфрата. В то время, как инструкторы ЦРУ преподавали им тонкости теоретической и технической подготовки, воздушно-десантные силы и спецподразделения Пентагона провели совместные учения по использованию оружия.

Турция и Франция подписали ракетное соглашение

Согласно сообщению Shaber3, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита во Францию подписал контракт между французско-итальянской компанией Eurosam и турецкими Roketsan и Aselsan, работающими в области оборонной промышленности. Eurosam производит ракетные комплексы, аналогичные С-400, которые Анкара не так давно приобрела у Москвы за 2,5 миллиарда долларов. В рамках соглашения Турция будет сотрудничать с обеими странами в выпуске и развитии зенитных ракетных систем большой дальности. Совместные разработки будут способствовать поддержке турецких систем ПРО, а также расширят экспортные возможности Турции и обеспечат долгосрочное сотрудничество между Анкарой, Парижем и Римом. Ранее Эрдоган во время своей поездки в США импортировал самолеты стоимостью несколько миллиардов долларов, во время визита в Хорватию — мясо, а в Тунисе — оливковое масло. Это вызвало критику и обвинения президента в том, что он использует подобные предлоги ради возможности делать официальные визиты за рубеж.

Турецкие авиалинии приобретают 25 самолетов Airbus A350

Согласно Shaber3, между авиакомпанией Turkish Airlines (THY) и Airbus было подписано соглашение о начале переговоров по покупке 20 + 5 вариантов самолетов A350−900. Договор был подписан Эрдоганом во время визита во Францию. В сентябре прошлого года Turkish Airlines подписали соглашение о поставке 40 самолетов американской компании Boeing.

Laurent ERRERA Самолёт A350-900

Скандал во время пресс-конференции Эрдогана

Как сообщает портал SonDakika.com, Эрдоган, общаясь с журналистами в Париже, сорвался на репортера, задавшего вопрос об оружии, которое Турция направляет в Сирию. Речь шла о незаконных поставках ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронту ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при посредничестве Национальной разведывательной организации Турции (MİT). «Вы говорите не как журналист, а как представитель «ФЕТО», — заявил Эрдоган, имея в виду, что журналист работает на СМИ, приближенные к движению «Хизмет». «Раз ты задаешь мне этот вопрос, почему бы тебе не спросить про 4 тысячи грузовиков, которые отправили США?» — спросил президент. Во время полемики с французским журналистом на этой пресс-конференции Эрдоган признал две важные вещи. Первая — факт отправки оружия с грузовиками Национальной разведывательной организации; вторая — то, что турецкие прокуроры после этого были сняты с должностей.

Диалог между Эрдоганом и французским журналистом

Вопрос французского журналиста: Можно ли доверять вам в вопросах борьбы с терроризмом? Разве вы не отправили оружие группировкам, сражающимся в Сирии? В январе 2014 года на границе были пойманы грузовики с оружием, что вы можете сказать по этому поводу?

Эрдоган: Кто отправил оружие в Сирию?

Журналист: Оружие было найдено в грузовиках, принадлежащих Национальной разведывательной организации.

Эрдоган: Ты говоришь словами «ФЕТО»?

Журналист: Я говорю как журналист.

Эрдоган: Ты говоришь, как представитель «ФЕТО». Те, кто выполнял эти операции, были прокурорами «ФЕТО», и они сейчас в тюрьме. У разведывательных органов есть права на такие операции. Ты задаешь мне этот вопрос, почему бы тебе не спросить о 4000 грузовиках, отправленных США в Сирию? Научитесь не разговаривать словами «ФЕТО».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Политическое, дипломатическое и медийное поражение в Париже

Рагып Дуран опубликовал материал о визите Эрдогана во Францию на новостном портале Artı Gerçek. Президент, направившийся в Париж с надеждой «снова помириться с ЕС», был осужден по многим позициям. Об Эрдогане не было написано ни одной положительной строки. Перед визитом такие организации, как «Журналисты без границ», правозащитные организации и курдские ассоциации в публикациях и на демонстрациях осуждали «фашистскую» практику Эрдогана. К акциям протеста присоединилось движение Femen. Вот с какими заголовками вышли три крупные французские газеты. Le Monde: «Эрдоган постепенно остается один на международной арене». Libération: «Гость в Елисейском дворце, который не смог достигнуть согласия». Le Figaro: «Эрдоган протянул руку ЕС в Париже». А теперь давайте посмотрим на заголовки тех же газет сразу после визита. Le Monde: «Макрон: Ситуация в Турции не позволяет сделать шаги вперед в отношении ЕС». Libération: «Эрдоган приехал в Париж, чтобы всех очаровать, но попался». Le Figaro: «Макрон закрыл дверь в ЕС для Эрдогана».

Интерпол разыскивает бывшего турецкого министра

Внимательно следящий за судом над турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом и заместителем главы государственного банка Halkbank Хаканом Атиллой заместитель председателя Народно-республиканской партии (НРП) Эрдал Аксюнгер сделал прогноз. «На самом деле существует очень важная деталь по этому делу. Как раз в те дни в 2016 году, когда был захвачен Зарраб, происходит случай с Эрдалом Куйумджу. Группа ФБР, состоящая из 100 человек, совершает набег на дом Куйумджу в США, обвиняет его в нарушении санкций против Ирана и арестовывает. Куйумджу был осужден на 20 лет тюремного заключения. Несмотря на то, что против него не было никаких доказательств, 18 ноября 2017 года он садится за решетку. Мы можем сказать, что Атилла, заместитель генерального директора Halkbank, является самым невинным из тех, кто проходит по этому делу в США. Говоря о невиновности, я имею в виду, что он совершил наименьшее количество преступлений. Атилла, судя по прослушанным мною аудиозаписям, выглядит как человек, которого вынудили совершить некоторые вещи. Поэтому я предполагаю, что он может получить более мягкое наказание. В этом случае ему придется столкнуться с огромным штрафом. Однако ведущие актеры в этой игре продолжают спокойно передвигаться по Турции, ничего не опасаясь. Да, власти не заступились за Атиллу, а главной причиной того, почему они это сделали, является их понимание того, что все концы этого дела ведут к турецким министрам, — отметил политик. — На следующем этапе министерство финансов США подключит турецкие банки. Я не буду указывать конкретных имен, скажу, что в деле упоминается Turkish Bank 1, а это означает, что там замешаны как минимум два банка. С 15 декабря 2015 судье было передано 398 файлов. Три из них до сих пор упорно не вскрываются. Что находится в этих файлах, какие лица и какие организации, неизвестно. Семь человек, в том числе бывший министр экономики Зафер Чаглаян и генеральный директор Halkbank Сулейман Аслан, проходят свидетелями, уклоняющимися от дачи показаний. До сих пор на этом не очень акцентировали внимание, но они были включены в «красный список» розыска Интерпола и Европола».

World Economic Forum Зафер Чаглаян

Режим чрезвычайного положения снова будет продлен

По сообщению канала NTV, пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг сделал заявление о том, что «режим чрезвычайного положения будет продлен еще на один срок». Он отметил, что для продления режима Совет национальной безопасности должен принять решение о его необходимости, а затем вопрос будет обсуждаться в Совете министров. «Правительство примет решение о продлении режима чрезвычайного положения, которое вступит в силу после обсуждения в парламенте», — добавил Боздаг.

Кылычдароглу обратился к судьям и прокурорам

Газета Cumhuriyet информирует, что лидер НРП Кемаль Кылычдароглу обратился к судьям и прокурорам: «Если вы собираетесь следовать указаниям Дворца, лучше оставьте свои должности». Кылычдароглу выступил на партийном собрании. На повестке дня значились указы, приравниваемые к законам, которые в последнее время очень часто используются правящей Партией справедливости и развития (ПСР), присваивание Грецией турецких островов в Эгейском море и молчание ПСР по этому поводу, экономическое положение и независимость судебных органов.

Послы Ирана и России были приглашены в МИД Турции

Как сообщает CNN Turk, послы России и Ирана были вызваны в министерство иностранных дел Турции после недавних событий в Идлибе. МИД выразил свое беспокойство российскими и иранскими коллегам. Источники в дипломатическом ведомстве обратили внимание на обстановку в зоне деэскалации в Идлибе, отметив, что правительство президента Сирии Башара Асада в рамках наземной операции нарушает границы зоны деэслакации и устанавливает контроль над поселениями в этом регионе на юго-востоке Сирии. В МИД Турции подчеркивают, что правительственные войска также нарушают режим прекращения огня.

Генералы и адмиралы освобождены из-под стражи

18 генералов и адмиралов, арестованные на основании того, что они якобы занимали ключевые позиции во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, признаны невиновными и выпущены на свободу. Однако за решеткой все еще остаются тысячи офицеров. По данным журналиста газеты Sözcü Асумана Аранджа, генералы были арестованы за то, что их имена значились в списке «Мирного совета Турции — Мехмета Партигеча».

На свободу

Выросло число арестованных с матерями детей

Стало известно, что число детей, осужденных вместе с матерями в Турции, выросло на 20%. Отвечая на вопрос депутата НРП Гамзе Аккуш Ильгезди, представитель министерства юстиции Турции отметил, что по состоянию на 14 ноября 2017 года в тюрьмах содержится 668 детей. Ильгезди в своем докладе в апреле 2017 года под названием «Заключенные с матерью: 560 детей!» рассказала о проблемах и нарушениях прав детей, живущих с матерями в тюрьмах, и предложила дать право посещать детские сады за пределами тюрем, а также представила свои наметки о том, как следует провести обустройство тюрем в соответствии с нуждами матерей с детьми.

Коротко, но важно

Reuters объявило о том, что поверенный посольства США в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за событий в Сирии.

Сотрудники канала CNN Turk получили информацию о группе сирийцев, которые, спасаясь от конфликтов в Идлибе, достигли турецкой границы. Корреспондент Исмаил Умут Арабаджи отметил, что число беженцев из Идлиба достигло 200 тысяч человек.

Согласно информации Главного управления по делам иммиграции, число зарегистрированных в Турции сирийцев достигло 3,4 миллионов человек. 228 588 беженцев проживают в развернутых в десяти провинциях Турции палаточных городках и контейнерах.

Эндемичное растение «адонис летний», обнаруженное в турецких городах Гиресун и Гюмюшхане в 1867 году (известное в народе как «уголек в огне»), спустя 150 лет было снова найдено в Гиресуне. Для растения, входящего в мировой список медицинских ароматических растений, подготовлен план действий по сохранению вида. Адонис в Турции открыл русский ученый, географ, геолог и путешественник Петр Александрович Чихачев. Растение вошло в историю как эндемичный вид, по-турецки — «капля крови» («kandamlası»).

Еще один депутат оппозиции снят с должности. Представитель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) в городе Агры Лейла Зана отправлена в отставку из-за «плохой посещаемости».