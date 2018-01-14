



Николай Ге. Что есть истина? 1890

Украинские греко-католики вступились за коллег из Украинской православной церкви Московского патриархата. Поводом для этого послужила трагическая история, произошедшая под Новый год. Как сообщал портал Релігія в Україні, в воскресенье, 31 декабря, в городе Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажного дома и упал на маленького ребенка, стоящего с мамой под подъездом. Мужчина и ребенок погибли. Ребенка хоронили накануне Рождества Христова. Священник УПЦ МП, приглашенный ритуальной службой, отказался отпевать 2-летнего младенца, так как выяснилось, что ребенок был крещен в храме непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко), представляющий УПЦ МП, оправдал действия своих клириков.

Hram.zp.ua Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука

Сразу заметим, что, на наш взгляд, запорожские священник и владыка поступили некрасиво, не в том месте и не по тому поводу следовало бы проявлять принципиальность. Однако их спорное решение относится к сфере морально-этических отношений и подлежит оценке исключительно общества. А вот то, что произошло дальше, является опаснейшим прецедентом, и не только для Украины. 11 января на сайте прокуратуры Запорожской области появилось сообщение об открытии дела против «отдельных представителей» УПЦ МП по подозрению в совершении «умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями». Более того:

«Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Указанные лица осуждают общение представителей Церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины. Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания в пользу единства славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви. Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение «антитеррористической» операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине».

Эмблема прокуратуры Украины

Преследования на уровне правоохранительных органов за мыслепреступления (вторая часть сообщения прокуратуры) на Украине уже не удивляют. Однако столь откровенная попытка вмешательства в то, кого Церковь считает своим членом, а кого нет (первая часть) — что-то новенькое. Именно на это обращает внимание униатский портал Католицький Оглядач. По его мнению, действия прокуратуры создают опасный прецедент, когда государство берет на себя право определять, в отношении кого и какие обряды должна совершать та или иная религиозная организация. Между тем обвинения в том, что определенная христианская конфессия отказывается совершать обряды для представителей другой конфессии — это прямое посягательство прокуратуры на фундаментальную ценность демократического общества и одно из фундаментальных прав человека, права на свободу совести и вероисповедания.

«Если прокуратура на Украине и дальше будет действовать в рамках такой логики, то завтра можно ожидать уголовного дела против католического священника за то, что он отказался венчать «пару» геев, против католического епископа, который отказался преподать таинство священства трансгендерной женщине-кришнаитке, против консервативного протестантского пастора, не допустившего в свою Церковь лесбийскую «пару». Впоследствии можем ждать и уголовные дела против раввина, который отказался произнести благословение над свиным гуляшом, а следующим криминальным производством прокуратуры могло бы оказаться дело против мусульманского имама за то, что он отказал в похоронах индуисту», — заключает издание.

Вызвавший серьезный общественный резонанс и спровоцировавший конфликтные столкновения по всей стране инцидент в Запорожье вызывает озабоченность у властей. На днях председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль провел рабочие встречи с управляющими Запорожскими епархиями УПЦ КП епископом Фотием (Давыденко) и УПЦ МП митрополитом Лукой, призвав к взвешенности и христианской мудрости. «Не вмешиваясь во внутренние дела Церкви и теологические вопросы, задача власти — не допустить, чтобы эмоции взяли верх, и сохранять межконфессиональный мир и согласие», — подчеркнул Брыль. Но для этого, на наш взгляд, прокуратура должна отменить свое решение о возбуждении уголовного дела и дезавуировать формулировки, использованные в ее публичном заявлении. И в любом случае данный прецедент должен получить оценку на международном уровне. Это первое.

Facebook.com / zp.kiev.patriarchate Епископ Запорожский и Мелитопольский Фотий

И второе. Недоумение вызывает позиция митрополита Луки. После появления сообщения о начале следственных действий на сайте епархии появилось его послание, в котором сказано следующее: «Запорожская епархия УПЦ выражает благодарность правоохранителям за начало следственных действий касательно ситуации разжигания религиозной вражды и ненависти в нашем крае. Надеемся, что расследование будет честным и справедливым и наконец истина станет явной, докажет, что информация, распространяемая нечистоплотными журналистами, основана лишь на предположениях и допущениях». Можно было бы понять митрополита Луку, вырази он «благодарность» за преследования в контексте слов Господа «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). Однако управляющий епархией фактически сам признал в своем заявлении право светских чиновников вмешиваться в дела Церкви, в то время как это совершенно не их компетенция.