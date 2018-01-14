В связи с недавними волнениями малочисленных групп населения в Иране невольно (хотя и явно с подачи заинтересованных в этом кругов) была вброшена в информационные потоки и тема «курды Ирана». Было удивительно находить и читать весьма странные суждения об этом как в западных, так и российских СМИ. Но при исследовании того, что писалось в курдских источниках о ситуации в Иране в связи с происходившими событиями, стало ясно, откуда черпают «информацию» те, которым почему-то и что-то «привиделось» курдское в Иране. Большинство пишущей братии вообще не в курсе, что далеко не все — в данном случае используем термин «курдоязычные» — курды — это именно курды. Просто порой западные и российские исследователи для упрощения могут «сгоряча» назвать курдами и близких к ним по языку, допустим, луров (лоров), бахтияров, горани, дэмли (дэлмик, они же заза) и так далее.

АиФ Карта расселения курдов

В итоге появляются неадекватные выражения типа «курды Загроса», хотя известно, что проживающие в горах Загрос племена — это горани (гурани, самоназвание — хеврамани или хеврами), язык которых лишь иногда и лишь некоторыми лингвистами называется «диалектом курдского языка». Единого курдского языка до сих пор нет, все этносы, причисляемые к курдам, говорят на своих диалектах общей иранской группы индоевропейских языков. Так, самым родственным для горани признан язык народа дэмли (заза) — зазаки. Зазаки (а, следовательно, и горани) принадлежит к северо-западной группе иранских языков индоевропейской семьи, основная территория распространения — Восточная Турция (Армянское нагорье); также встречается в Грузии, Ираке и Казахстане.

Abaca Press/TASS Проправительственная демонстрация в Тегеране

Зазаки (т.е. и горани) имеет много сходного с талышским и другими каспийскими и курдскими языками. По мнению филолога Людвига Пауля, зазаки ближе всего к древнему иранскому языку (практически сейчас не встречающемуся) азари… Различия между зазаки и курдскими диалектами достаточно глубоки, взаимопонимание между ними достаточно проблематично, в связи с чем среди лингвистов принято считать зазаки отдельным языком. Такой позиции придерживались немецкие иранисты XIX — начала XX веков (П. И. Лерх, О. Манн, К. Хаданк). После издания книги «Диалекты зазаки» (10-й том полного собрания трудов по персидским и курдским языкам Прусской академии наук) эта точка зрения стала главенствующей в Германии.

А если мы добавим, что большая часть народов дэмли и горани — шииты и приравненные к шиитам алевиты и алавиты, в то время как большинство курдов — сунниты, то, думается, вопрос о том, кого же в Иране (на Ближнем Востоке и в современной Турции) приравнивать к курдам, как бы повисает в воздухе. Немаловажное добавление — к примеру, езиды, в основном разговаривающие на диалекте курманджи, носителей которого и можно, с оговорками, принять за единый курдский этнос, себя категорически курдами не считают и глубоко оскорбляются, если их «за компанию» называют курдами. Более того, после недавних трагических событий, связанных с войной против группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, езиды обвинили в геноциде своего народа не только боевиков ИГ, но и иракских курдов из клана Масуда Барзани (носители диалекта сорани). Так что уместно, прежде чем кто-либо возьмётся рассуждать о «курдской проблеме» в Иране, уточнить, а кто в Иране действительно курды.

Однако вернёмся к «курдскому вопросу в Иране» во время недавних волнений. В современном Иране курды живут практически повсеместно. И если «вдруг» кто-то выявит, что в пределах до 1 млн курдов живут и в Тегеране — разве это будет означать, что иранская столица — это «курдский город»? А между тем в сообщениях о недавних волнениях было очевидно намерение представить нам курдскими очень древний остан и город Керманшах («керманшахские курды», «курды Керманшаха» и так далее в том же духе). И ориентиром, видимо, послужила такая формулировка курдов от 2 января — «В них участвуют и жители Иранского Курдистана, в том числе Сенендеджа и Керманшаха».

Конечно, есть регионы, где курды расселены более или менее компактно — западные останы, граничащие с Арменией, Нахичеваном, Турцией и Ираком. Значительное количество курдов испокон веку проживает в историческом, древнейшем Хорасане — и известно, что «яичные волнения» начались именно в шиитской святыне Мешхед. При этом ни один из источников, в том числе и курдских, ни разу не говорил о том, что эпицентром волнений выступили курды Хорасана. Так что авторы трэнда «курдский Керманшах» не превратили в часть «иранского Курдистана» остан Хорасан-Резави — ядро Парфянской империи, цитадель парфянской культуры, общепризнанной в мире как составная часть истории и культуры Древней Персии-Ирана…

Но Керманшах причислять к «иранскому Курдистану» — это верх некомпетентности, потому что город получил название от этнонима «германии», южно-иранского племени, упоминаемого Геродотом. Город признанно считается одним из самых древних в Иране. Возле Керманшаха расположены скала Бехистун с надписями и рельефами эпохи Ахеменидов и Парфии (включая статую Геракла и «пещеру Охотников»), скальный комплекс Так-э-Бостан эпохи Сасанидов, пещера До-Ашкафт. И что в этом перечисленном «курдского»?

Из всех территорий и населённых пунктов, которые отражают реальность в плане населённости компактными группами курдов, в сводках о событиях в Иране чаще всего фигурировали Сенендедж (остан Кордестан) и Шехре-Корд (остан Чехармехаль и Бахтиария). Но при сообщениях из этих городов также не педалировался разговор о «курдской теме». Удивительно — и при сообщениях о выступлениях протестующих в городе Элам (остан Элам) о курдах также не упоминалось. Хотя известно, что в самом городе Элам из населения примерно 168 тыс. человек основная масса — курды. Но и Элам ни у кого не вызвал стремления назвать частью «иранского Курдистана» — видимо, сказывается то, что всё-таки даже поверхностные познания о древнейшей стране Элам и её населении — эламитах напрочь отбивают охоту «половить курдскую рыбку» в современном Эламе.

Abaca Press/TASS Подожженное протестующими здание прокуратуры в городе Кашан

В то же время все сведения о нападениях на людей, объекты инфраструктуры и убийствах в основном поступали именно из западных районов Ирана, где на 100%, или предположительно, действительно есть курдское население. Обратим внимание и на сведения из Тегерана от 10 января 2018 г. Выступая перед журналистами, начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери осудил американские обвинения против Ирана в связи со смертями в ходе недавних беспорядков и подчеркнул, что в ходе этих беспорядков ни одна из служб безопасности не имела боевого оружия для борьбы с демонстрантами, сообщает Tasnim News. Бакери отметил, что большинство случаев гибели людей в ходе этих беспорядков являются подозрительными, поскольку убивали сзади, и выстрелы производились из неустановленных мест и при подозрительных обстоятельствах. Никому эти факты не напоминают, например, «таинственные» смерти в анти-милошевичиских митингах в Белграде в 2000 году? Или события в Киеве «на майдане» в 2014 г. с «непонятно» убитыми полицейскими и митингующими? На наш взгляд, параллели очевидны.

Первые убийства произошли в западном городке Доруд, остан Лорестан. Как заявило ещё 3 января министерство информации (разведки) ИРИ, «задержан человек, убивший мирных граждан и захвативший транспортное средство противопожарный службы в ходе недавних волнений в городе Доруд», который впоследствии скрылся в Тегеране, сообщало IRNA.

Сообщение весьма информативное — мы понимаем, что изначально следствие и иные мероприятия были возложены не на МВД, не на КСИР и т.д., а именно на разведку и контрразведку Ирана. Однако по следам трагедий в Доруде 6 января то же самое министерство объявило о разгроме «ячеек, связанных с террористической группировкой «Организации моджахедов иранского народа» в городе Боруджерд» (эта группировка больше известна под названием «Моджахеддин-е-хальк», признана террористической многими странами мира, кроме США, Израиля и некоторых стран-членов ЕС).

Другие инциденты со смертями были также в западном городке Пираншехр, остан Западный Азарбеджан — «трое стражей порядка», по версии иранских СМИ, и «трое сотрудников разведки», по версии курдских СМИ. И этим делом ведало министерство информации ИРИ, которое ещё 4 января объявило: «Вооружённая террористическая ячейка, которая планировала устроить взрывы и убивать невинных людей, чтобы поддержать недавние волнения, проникла в Иран». В ходе контропераций «один террорист был убит, а некоторые другие члены группировки получили ранения в результате столкновения, в ходе операции было конфисковано оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военная форма и инструкции по возбуждению беспорядков, три других террористических ячейки ранее были выявлены в западном Иране и разгромлены».

Как видим, лишь один из инцидентов со смертями «тянет» на возможное участие курдов, к тому же иранские разведчики утверждают, что эта группировка — не иранская, она «проникла в Иран» откуда-то. Смотрим, с кем граничит остан Западный Азарбеджан — Армения, Нахичеван, Турция, Ирак. А вот традиционные центры, так сказать, «курдской герильи», — города Оромийе, Мехабад (это тоже остан Западный Азарбеджан, причём Мехабад вообще курды именуют «столицей иранского Курдистана»…), Секкез (остан Кордестан), Касре-Ширин (остан Керманшах) и др. — вообще не вошли ни в какие сводки о волнениях в Иране. Особо удивляет «молчание» курдов-сорани в Мехабаде — ведь это же район запечатлённой в истории курдской «Мехабадской республики» клана Барзани. Но эти обстоятельства дают нам возможность утверждать, что в реальности участие курдов Ирана в последних волнениях было мизерным. К тому же и среди лозунгов митинговавших на западе Ирана не было отмечено ни одного прокурсдкого заявления.

Abaca Press/TASS Следы беспорядков на улице Тегерана 30 декабря.

Тем удивительней то, что мы узнаём от курдских СМИ — ибо в реальности ведущие СМИ Ирана (например, IRNA, ISNA, Mehr news, Fars, Press TV, Tasnim и др.) не сообщали таких подробностей. 5 января сообщено, что «во время молитвы в Тегеране мулла Ахмед Хатами обвинил США в намерении создать «второй Израиль» в Курдистане. Но, как он заявил, Иран успешно «сорвал этот план». Как заявил Хатами, США попытаются отправить оружие для антииранских операций через Эрбиль и через афганскую границу. «Это было направлено на то, чтобы положить конец Исламской Республике», — сказал он.

Региональное правительство Курдистана (KRG) воздержалось от комментариев по поводу протестов в Иране. Однако затем из курдских сообщений стало ясно, что, помимо муллы Хатами, и секретарь Совета по целесообразности Ирана генерал Мохсен Резайи заявил, что протесты в Иране были спланированы в Иракском Курдистане. И вот тут KRG отреагировало. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани на пресс-конференции в Эрбиле заявил 8 января: «Иран является для нас важным соседом, и мы всегда стремимся к сильным отношениям с Ираном… Мы никогда не навредим стабильности и безопасности Ирана. То, что сейчас происходит в Иране, является внутренней проблемой …». А пресс-секретарь KRG Сафин Дизайи сказал: «Такие замечания не могут послужить дружественным связям между Курдистаном и Ираном».

Отмеченные сведения тем не менее заставляют верить в достоверность утверждения иранской разведки о том, что террористы-убийцы, будь они курды или нет, на самом деле во время волнений успешно просочились в Иран на территории остана Западный Азарбеджан. А вот почему же курды Ирана, по сути, проигнорировали «удобный момент» для своих этнических лозунгов и выступлений, — это уже другая тема разговора, хотя и не менее важная.