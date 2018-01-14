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Недавно в интервью ИА REGNUM апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре сказал, что отношения Церкви и государства в нашей стране определяются словом «симфония». И добавил, что «сам термин напоминает об осторожности в том, чтобы не строить приоритетов в отношениях». Вот и поговорим об осторожности в этом деле и в некоторых других делах во время выражения своих мыслей и чувств.

Из-за неосторожности в нашем обществе слово «симфония» приобрело в последние десятилетия негативный или в лучшем случае ироничный оттенок. В основном из-за того, что «согласие» Церкви и государства многие годы выражалось часто по тем вопросам, которые для общества в его «нижней» части, то есть людей, не задействованных в управлении государством, которые и составляют подавляющее большинство общества, виделись совершенно нелепыми, бессмысленными и показушными. Было также то, что церковное начальство разного, обычно не самого высокого ранга (то есть «маститое духовенство») озвучивало инициативы такого рода: где и кого следует разбомбить, как кому следует одеваться, что смотреть и слушать.

Слово «симфония» немалым числом духовенства и поныне понимается так, что все церковные каноны автоматически распространяются на государство и на общество, а «святая задача» заключается в том, чтобы постоянно метить пространство вокруг себя различным наглядным исполнением канонов или настойчивым требованием исполнять их. Не сказать, что присутствия духовенства на различных мероприятиях много, такого нет. Но его довольно много стало там, где оно вызывает явный диссонанс. Реальному согласию и взаимодействию это страшно мешает.

Government.ru Группа чиновников в православном храме

Если очистить «симфонию» от всякой негативной коннотации, то явно, что взаимодействовать Церкви с государством по многим очень важным вопросам — неизбежно и необходимо. Но мелочные «симфонические» действия и слова, пусть и невольно, действуют как саботаж. Интересно в этом смысле было наблюдать реакцию духовенства на рождественское интервью телеканалу «Россия 1» патриарха Кирилла, где предстоятель Русской православной церкви говорил о проблеме продолжающегося расслоения общества. О том, что мириться с этим нельзя. Что стабильность общества и общественная справедливость зависят в первую очередь от преодоления этого разрыва.

Один священник, комментируя слова патриарха, предположил, что ради преодоления этого разрыва «искать решение нужно в идейной сфере. Но для этого придется менять Конституцию — американские хозяева нашей жизни с нашего дозволения подарили нам Конституцию, которой запрещены общие цели, общее мировоззрение — равно как и возможность распоряжаться собственными финансами. Так что можно пожелать будущему поколению внимательнее читать основной закон и задумываться о смысле существования».

Другого батюшку, между прочим руководителя отдела по социальному служению и церковной благотворительности одной из епархий, возмущает большое количество в стране льготников, праздников и низкая производительность труда: «Я поражаюсь, какое огромное количество денег государства уходит на поддержку малоимущих! Но человек, который не хочет трудиться, но хочет жить хорошо, всегда будет завистливым — а это не христианское чувство».

Pxhere.com Свечи

Еще один священник наслушался где-то жалоб на высокие налоги и законы, которые отбивают у его друзей всякую хозяйственную инициативу, и решил из слов патриарха сделать вот какой вывод: «Я, конечно, не специалист в экономике, но люди, занимающиеся производительным трудом, говорят: налоги и законы у нас, мягко говоря, несовершенны. Человек, желающий проявить хозяйственную инициативу, сталкивается с такими препятствиями, что у него опускаются руки. Святейший патриарх, думаю, призывает к тому, чтобы эту ситуацию как-то изменить, чтобы люди почувствовали интерес к производительному труду. Чтобы не спекуляция стала мечтой желающих обогатиться, а желание вложить свой труд — умственный или физический. Такой подход не только не противоречит духовным целям — он прямо следует из библейской истории, поскольку Господь призвал Адама возделывать райский сад, трудиться, и даже после грехопадения получать плоды своего труда».

Вроде и неплохо по отдельности, как «вещь в себе», но сильно напоминает испорченный телефон. Как говорилось в одной детской книжке — «я вам о сне, а вы мне о еде». Каждый заговорил о чем-то своем, видимо, наболевшем. Проблема вроде и не перестала для прокомментировавших слова патриарха существовать, но в их головах преобразилась, как обычно, в различные масштабные проекты, которые без их понимания того, как должно быть устроено общество, не решить. Так что можно и плюнуть, то есть «внимательнее читать основной закон и задумываться о смысле существования». В таком всё духе.

Понятно поэтому, что едва о «симфонии» общества и Церкви речь заходит, то понимание устроения этой симфонии со стороны верующих людей выливаются в такие действия, которые заставляют общество вздрагивать, а руководство делать вид, что оно здесь вообще не при делах. «Осторожность в приоритетах» пока стараются соблюдать только в высшем руководстве что государства, что Церкви. Опускаясь же на уровень архимандритов, игуменов и протоиереев, мы временами можем наблюдать, что «симфония» там бурлит полным ходом. И настолько неосторожно, что создает серьезнейшие препятствия для реального и нужного всем взаимодействия.

Pxhere.com Храм Христа Спасителя

Проблема тут кроется еще в том, что в самой Церкви симфония заложена и подразумевается изначально в том понятном и очевидном, чему учил Христос. Пример, может быть, покажется корявым, но ситуация сродни тому, словно на каком-нибудь заводе никто — ни мастера, ни рабочие — не умели бы грамотно прочесть чертеж. И потому детали у них выходили бы никуда не годными, с браком. Церковь, конечно, не завод, а Евангелие с Преданием — не чертежи, но тот разнобой в понимании, который мы все наблюдаем, достаточно очевидно показывает, что «читать чертежи», то есть понимать требуемое, работники Церкви умеют не очень хорошо.

Ситуация должна разрешаться на уровне управления, для того оно и создавалось апостолами. Патриарх уже призывал духовенство Русской православной церкви строго исполнять требуемое им. Не согласных с его мнением обещал даже отправлять на пенсию. Вряд ли он имел в виду безупречность своих суждений, цель другая — упорядочить творящийся повсюду интеллектуальный и энергийный хаос, который не дает людям сосредоточиться на единых целях, утрата которых ведет и привела к тому, что все начинают говорить и действовать кто в лес, кто по дрова. Что мы обычно и наблюдаем.

Многие тогда, после призыва патриарха слушать, что говорит руководство, и исполнять требуемое, стали глухо выражать недовольство, забурчали о «папизме», словно сообщая всем, что епископат им нужен только для сбора денег и приглашения владык на приходы, где их можно как следует угостить и показать свежеокрашенные нитрокраской культовые здания и всё, что к ним прилегает. И больше ни для чего. Но для Церкви сейчас первейшая задача — наладить внутри себя самой взаимодействие, организовать симфонию понимания сверху донизу важнейших задач, стоящих перед христианами. Тогда же станет понятно, как взаимодействовать с государством, со всем обществом, с другими конфессиями.

В церкви, Н.П. Богданов-Бельский., 1939

Для достижения этого согласия нужно уметь слушать и понимать других, то есть становиться людьми разумными и ответственными. Безответственность в словах и делах способна разрушить любое доброе начинание, похоронить его в множестве необдуманных «мнений», возникающих без всякой связи с обсуждаемым и исполняемым, а лишь потому, что кому-то что-то «показалось».