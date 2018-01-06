В городе Таразе и его окрестностях, помимо описанных первой части фоторепортажа, есть и другие достопримечательности, достойные внимания.

Марат Шибутов Акыртас

В 45 км от города находятся развалины Акыртаса — это недостроенная крепость, датируемая примерно восьмым веком нашей эры. Вычислить возраст памятника довольно трудно — мало материала для исследования.

Марат Шибутов Акыртас

Помимо фундамента и части стен, к месту стройки был подведен водопровод из глиняных труб. Подобные часто встречают археологи в этой местности.

Марат Шибутов Акыртас

Песчаник характерного красного цвета. Камни обтесаны. Они явно были доставлены издалека — поблизости каменоломни нет.

Марат Шибутов Акыртас

От окончательного разрушения постройку спасло то, что она располагалась далеко от поселений, поэтому обработанные каменные плиты не растащили.

Марат Шибутов Акыртас

Некоторые говорят, что Акыртас должен был стать дворцовым комплексом, другие — что христианским или буддийским монастырем. Но очевидно, что, судя по размерам фундамента, если бы он был построен, то стал бы одним из самых больших древних зданий на территории современного Казахстана.

Марат Шибутов Акыртас

В Таразе сделана прекрасная реконструкция средневекового караван-сарая. В городе археологами найдены остатки как минимум 20 караван-сараев, но этот — самый большой.

Марат Шибутов Торткуль

В плане он представляет собой большой прямоугольник — здания пристроены к стенам. Стены, скорее всего, были глинобитными или саманными, но очень толстыми — как для прочности, так и для того, чтобы оберегать внутреннее пространство от жары и ветра с пылью.

Марат Шибутов Торткуль

В зданиях вдоль стен располагались мастерские и жилые помещения. Одним из самых востребованных ремесленников был кузнец — надо было подковывать лошадей.

Марат Шибутов Торткуль

Кроме того, около стен располагались и жилые помещения, где приезжие купцы могли отдохнуть и переночевать.

Марат Шибутов Торткуль

В Таразе есть своя Аллея Любви. Зимой она выглядит, конечно, не так красиво, как в теплое время года. Здесь есть пара интересных памятников.

Первый — это «Символ любви». Его установили в честь Болата Карентаева и Айнур Сулеймановой. Молодые люди учились вместе в Великобритании и погибли в 2006 году по дороге домой — самолет разбился над Каспийским морем.

Марат Шибутов Аллея любви

Привлекает внимание и этот валун — скульптор решил сделать из него сфинкса. Видимо, взяв за образец тюркские балбалы. Получилась довольно смешная скульптура в духе постмодернизма и эклектики.

Марат Шибутов Аллея любви

Центральная мечеть города носит имя факиха Хибаттулы Ахметулы Тарази, который родился в Таразе, но большую часть жизни провел в Египте.

Марат Шибутов Мечеть

Несколько лет назад там был произведен ремонт. Теперь здание отделано белого цвета украшено изразцами.

Марат Шибутов Мечеть

Внутри мечети также можно полюбоваться на изразцы и традиционную роспись.

Марат Шибутов Мечеть

Марат Шибутов Мечеть

В 1993 году в городе была на частные пожертвования построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Марат Шибутов Собор

Полностью все работы в ней закончились в 1998 году. В церкви есть иконы с частицами мощей Святителя Николая Чудотворца и преподобного Нила Столобенского.

Марат Шибутов Собор

Роспись в храме сделал местный художник Сергей Михальцов.

Марат Шибутов Собор

Росписью в храме покрыт и потолок, и стены, и колонны. При церкви действует воскресная школа, где обучают в том числе и рукоделию и другим ремеслам.

Марат Шибутов Собор

Кроме того, как отдельную достопримечательность стоит упомянуть Джамбульский областной историко-краеведческий музей. Здесь собрана достойная историческая коллекция и, что важно для туристов, везде можно фотографировать.

Тараз, наряду с Чимкентом и Алма-Атой, является городом с развитой системой общепита. Основные кухни — казахская, узбекская, уйгурская, дунганская, русская, итальянская, турецкая, марокканская, китайская, корейская, грузинская. Цены по меркам Алма-Аты смешные, а порции — в 1,5 раза больше. К примеру, вот «зейтун-ош» — плов из говядины и баранины на оливковом масле, из риса «лазер» с добавлением изюма и нута, а также половинок перепелиного и куриного яиц.

Марат Шибутов Плов таразский

Можно сделать несколько выводов и дать несколько рекомендаций по развитию туризма в Таразе: