



jamajkamusic Польский кризис

Швейцарская газета Le Temps, анализируя уходящий 2017 год, делает прогноз на год 2018: «польский кризис» может сдвинуть центр Европейского союза на восток. Схожего мнения придерживаются аналитики Saxo Bank, выпускающие ежегодные отчеты с предупреждениями о невероятных, но возможных событиях. По их мнению, разрыв между старыми членами ЕС и более скептичными новыми членами расширится в 2018 году до непроходимой пропасти и будет сдвигать центр тяжести от франко-германской оси к Вышеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и ее союзникам. Опираясь на «старые очертания Австро-Венгерской империи», австрийский канцлер Себастьян Курц может присоединиться к Вышеградской группе, что приведет к дипломатическому бойкоту Вены со стороны Берлина и Парижа. Кульминацией нарастания напряженности станут действия Европейской комиссии — по инициативе Бельгии, Германии и Франции — против Польши. В ответ Австрия и Вышеградская группа соберут коалицию из 13 стран Евросоюза, включая Италию (которую в очередной раз возглавит Сильвио Берлускони) и Словению, чтобы сформировать блокирующее меньшинство в Совете Европы.

Правда, пока что 12 января Курц провел переговоры в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном, где они обсудили миграционную политику и будущее Европейского союза. И это, как говорят, прецедент в истории Австрийской Республики, чтобы свой первый зарубежный визит канцлер совершил не в Германию, а другую страну. При этом ранее Курц заявлял, что не готов к «флирту» с Вышеградской группой. Однако верят ему не все. Под конец минувшего 2017 года министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel уже называл Вену занозой для ЕС. По мнению главы люксембургской дипломатии, Австрия в следующем году все-таки присоединится к Вышеградской группе, «по крайней мере, когда дело касается политики беженцев», а «если Европа не согласна с такой важнейшей проблемой, как миграционная политика, существует долгосрочный риск развала Евросоюза». То есть проблема сдвига центра на восток, в сторону Центральной Европы, что будет сопровождаться политическими потрясениями, остается реальной.

Radiopolsha.pl Висла в Варшаве

Но что есть Центральная Европа сегодня? Некоторые эксперты воспринимают ее в категориях пространства совместного проживания немцев и славян, сформированного в середине XIX века в пределах Германской и Австро-Венгерской империи, на которое также оказывало влияние Российская империя. После распада советского блока обнаружилось, что западная и восточная части Центральной Европы значительно отдалились друг от друга и сформировали новые практики политической культуры. С учреждением Европейского союза появилась возможность подтянуть восточные члены региона до стандартов западных, что успешно — как казалось — и делалось. Более того, произошло удивительное: сформировался союз между Берлином и Варшавой. Однако приход к власти в Венгрии премьер-министра Виктора Орбана, а затем в 2015 году в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским обнаружил, что разрыв никуда не исчез. Как подчеркивает американский политолог Эндрю Михта, сегодня Европа вновь разделена на постмодернистский Запад и модернистский Восток, а идея обновленной Центральной Европы, географически завязанной на немецко-польский рубеж и политически связывающей Берлин и Варшаву, быстро теряет свои позиции.

Учитывая, что к ведущим игрокам в лице Венгрии, Германии и Польши сейчас присоединяется Вена, и все они тянут одеяло на себя, конструкция Центральной Европы становится неустойчивой. Ряд аналитиков считают, что укрепить ее на определенных направлениях могут США. Так, Евгениуш Смоляр из Варшавского центра международных отношений выстраивает следующую логическую конструкцию. Риторика PiS провозглашает, что Польша может заменить хорошие отношения с Европейским союзом, Германией или Францией хорошими отношениями с Соединенными Штатами. Однако если Варшава хочет иметь влияние в Вашингтоне, у нее должны быть хорошие отношения с Берлином. «Право и Справедливость», отмечает аналитик, вряд ли найдет поддержку в госдепартаменте и других институциях. Так, по данным Смоляра, госдеп и Совет национальной безопасности были против визита президента США Дональда Трампа в Польшу в июле 2017 года. А Пентагону не понравилось увольнение нескольких десятков польских генералов, которые вместе с американцами воевали в Ираке и Афганистане, и «эта трещина между политикой президента Трампа и правительственных учреждений имеет последствия для польской политики».

Olaf1541 Варшава, Польша

Соответственно, если линия сторонников примирения Варшавы и Берлина в Вашингтоне возьмет вверх, если удастся убедить в необходимости ее принятия польские власти, то, как минимум, одна точка раскола в Центральной Европе будет нивелирована. Но возможен и иной вариант, когда США будут заинтересованы в дальнейшем углублении противостояния Польши и Германии, что отразится на судьбе региона. На днях состоялся телефонный разговор между премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майком Пенсом. Темами переговоров, как сообщает Заграничная служба Польского радио, были двустороннее экономическое сотрудничество, энергетическая безопасность и сотрудничество в сфере обороны. Глава правительства и вице-президент договорились о переговорах в Вашингтоне, Пенс также принял приглашение посетить Польшу. Не исключено, что после этого появится какая-то ясность. Но пока Центральная Европа тонет в Висле и непонятно, куда она выплывет.

Не сказала своего слова и вступающая на оперативный простор Австрия. Как замечает директор Института свобод Чарльз Гейв, «мы являемся свидетелями «воскресения католической Австро-Венгрии, убитой французской Радикальной партией благодаря Версальскому договору в 1919 году». А у Вены могут быть свои представления о роли в регионе как европейских игроков, так и американцев.