После того, как в Польше прошла санация («оздоровление») правительства с заменой многих ключевых министров, исследовательская компания SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita провела опрос. 23,6% респондентов выразили надежду на то, что новый совет министров будет работать эффективней, 38,6% так не думают, а у 37,7% отсутствует мнение по этому вопросу. Цифры интересные и говорят о многом. Немногим менее 80% опрошенных поляков как минимум не поняли риторику правящего лагеря, объясняющую необходимость кадровых перемещений, как максимум — не приняли ее. Либо их настолько всё устраивает, что они не хотят даже задумываться. При этом, как показывают ранее проведенные исследования, одобрение общества вызвали отставки таких персоналий, как министров обороны Антония Мачеревича, окружающей среды Яна Шишки, иностранных дел Витольда Ващиковского и здравоохранения Константина Радзивилла.

Premier.gov.pl Премьер Моравецкий представляет новые лица

Ja Fryta Антоний Мачеревич

Польша — страна с развитой конкурентной партийной средой. Однако хотя поляки и умеют сплачиваться перед внешней угрозой, внутриполитические дискуссии они ведут ожесточенно и непримиримо, не гнушаясь использовать для подкрепления той или иной своей позиции и «внешний фактор». Проблема здесь в том, чтобы не заиграться, не допустить раскола в собственной партии. В этом смысле многие наблюдатели, оценивая увольнения и назначения в правительстве, задавали вопрос, как возглавляющая правый лагерь правящая сила — «Право и Справедливость» (PiS) — справится с отставкой Мачеревича, на которого ориентируется ультраконсервативная среда, ряд средств массовой информации, включая влиятельную медиа-группу католического священника отца Тадеуша Рыдзика. Считалось, что экс-министр обороны может оттянуть на себя определенный процент электората «Права и Справедливости» и обозначить факт раскола партии. Но руководству PiS удалось предотвратить кризис.

Некоторые эксперты, конечно, продолжают защищать Мачеревича, говоря, что его отставка будет иметь «очень серьезные международные последствия», что Польша «перестала быть надежным партнером в НАТО», что она «может забыть о хороших соглашениях с вооруженными силами США», а это «делает Россию очень счастливой». Однако даже такой ярый сторонник бывшего министра, как Томаш Сакевич, главный редактор изданий Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie, перевел все стрелки на президента Польши Анджея Дуду, который конфликтовал с Мачеревичем, но который не пользуется доверием у руководства правящей партии (в частности, «Право и Справедливость» не решилась доверить руководство МИД начальнику канцелярии президента Кшиштофу Щерскому, а ведь его одно время называли фаворитом в ходе обсуждения кандидатов на этот пост). Проблема временно решена назначением Мачеревича главой комиссии по расследованию смоленской катастрофы, создание которой он инициировал в 2016 году. В апреле сего года комиссия представит окончательный отчет, на чём обязательства 69-летнего политика перед партией и ее председателем Ярославом Качиньским будут выполнены.

Aargambit Ярослав Качиньский

Это первое. Второе. Ряд уволенных министров были сильными раздражителями как для общественного мнения в Польше, так и за пределами страны. Назначение более нейтральных фигур, не вызывающих сильных эмоций, говорит о том, что «Право и Справедливость» делает правый лагерь центром польской политической сцены, по отношению к которому придется определять себя оппозиционным силам, а значит, сдвигаться либо резко влево, либо резко вправо. Вариант, при котором оппозиция решила бы побороться с PiS, создав свою правоцентристскую альтернативу, можно отмести после голосования в сейме Польши различных законопроектов, связанных с либерализацией абортов (что лоббировали противники «Права и Справедливости») и усложнением их. В оппозиционном лагере нашлись депутаты, которые отказались поддержать собственные партии, после чего их исключили из фракции. В результате оппонентам PiS не остается ничего другого, кроме как становиться более радикальными и непримиримыми, однако это будет оттеснять их на обочину политического процесса, загонит в ситуацию, когда они станут лишь атаковать правительственные инициативы без предложения конструктивных проектов взамен. Оппозиция окажется поглощенной внутренними разборками и дрязгами.

Третье. Серьезные проблемы, хотя другого рода, встают и перед правящим лагерем. Как замечает вице-президент Европейского союза демократов Казимеж Вуйчицкий, премьер-министр Матеуш Моравецкий может стать символом смены поколений в польской политике. В том случае, если Качиньский выступит наставником молодых политиков (таких, как Моравецкий), которые «захотят заложить прочные основы для консервативной, возможно, ультраконсервативной Польши». Но «такая перспектива открывает вопрос о том, какую форму примет этот консерватизм — как сильно он будет окрашен авторитаризмом, будет ли соотноситься с европейской идеей или покорится нарративу Кремля об упадническом Западе, какое место для Польши он хочет искать в мире». Поэтому «реконструкцию правительства», замечает Вуйчицкий, нельзя рассматривать только с точки зрения отношений правительства с оппозицией или с Брюсселем. Вопрос в том, что это изменение может означать для Польши в долгосрочной перспективе.