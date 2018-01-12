Нацбанк Украины

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

Новинка на рынке — НБУ разработал для банков Украины порядок открытия и управления счетами условного хранения (эскроу-счета), введение которых стало возможным после вступления в силу соответствующих поправок в банковское законодательство.

Эскроу-счет — специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств (как правило, сделки с крупными суммами).

В конце года в НБУ грянул довольно заметный скандал. Случись он в другое время (не накануне праздников), резонанс был бы значительно ощутимей. Экономический журналист Александр Дубинский в facebook написал о том, что директор департамента инспектирования банков Татьяна Лебединец направила в НАБУ, НАП (Национальное антикоррупционное бюро, Национальная антикоррупционная прокуратура Украины) и в сам Нацбанк заявления о фактах коррупции в НБУ.

«Выделю три наиболее, на мой взгляд, острые и ещё не публиковавшиеся в прессе кейсы, о которых идёт речь в документе:

1) О вероятной даче взятки замглавы НБУ Рожковой за проигрыш в судах 1,1 млрд гривен Суркисам и «А-Банку». Нацбанк имел в своём распоряжении все доказательства связанности Суркисов и «А-Банка» с «ПриватБанком» и его акционерами — но по указанию Рожковой не передал их в суд.

2) Получение юридических услуг у компании «Астерс» вопреки наличию у Нацбанка собственных юристов. При этом контактным лицом между НБУ и «Астерс» выступает подруга Гонтаревой, экс-директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга, уволенная по подозрению в коррупции.

3) Обналичивание государственных средств, выделенных на аудит «ПриватБанка» транзитом через Kroll и вышеупомянутую компанию «Астерс». А затем — скупка у Фонда гарантирования вкладов недвижимого имущества банков-банкротов на фиктивных аукционах».

Фонд гарантирования вкладов

66 млрд грн. — именно столько на начало декабря ФГВФЛ был должен Нацбанку и минфину. 14,6 млрд грн. имеется на счетах Фонда, плюс ФГВФЛ имеет в распоряжении материальные активы обанкротившихся банков на неизвестную сумму.

Правда, их ещё предстоит продать, хотя Фонд ещё даже не полностью разобрался с доставшимся ему наследством, не говоря уж о необходимости судиться с бывшими собственниками банков. В пресс-службе Фонда привели случай продажи валютных облигаций за 1/7000 от номинала (в банке уже была введена временная администрация).

В ответ на это вышеупомянутый журналист Александр Дубинский в Facebook пишет о том, что схема продажи облигаций по заниженной стоимости либо без учета доходности «…в полный рост практикуется подконтрольными [Арсению] Яценюку и [Петру] Порошенко «Ощадбанком», «Укргазбанком» и «Укрэксимбанком».

На 2018 год руководство Фонда озвучило ряд планов, и список довольно внушителен:

1. Продать 60% активов Фонда, получив за них 8,5 млрд грн. (в 2017 году Фонд выручил 4,4 млрд).

2. Погасить 10 млрд грн. из своей задолженности перед Минфином и НБУ.

3. Досрочно завершить ликвидацию 10 банков (вероятно, затем, чтобы получить новые активы для реализации, возврата средств вкладчикам и долгов перед НБУ и Минфином).

4. Увеличить гарантированную сумму, возмещаемую в случае банкротства банка. До начала 2014 года она составляла в эквиваленте 25 тыс. долл США, а сегодня — всего около 7 тыс. долларов. Это одна из причин, которая вынуждает вкладчиков удерживаться от размещения крупных вкладов в банках, а также прибегать к «заменителям депозитов» (покупка квартир).

5. Также в ФГВФЛ намерены продолжать судиться с бывшими собственниками, менеджерами и прочими связанными лицами 34 ликвидированных банков. При этом общая сумма исков десятикратно превосходит сумму, которую Фонд намерен получить за продажу 60% активов. Таким образом, закрыть свои долги перед Минфином и НБУ Фонд рассчитывает не столько путём продажи активов, сколько за счёт судебных процессов.

Ещё одна новация — с сентября 2018 года в силу вступает решение, которым все банки будут делить на пять групп по степени рисковости. После чего сумма отчислений в ФГВФЛ будет зависеть от рисковости группы, в которую попал банк.

Вкладчикам ликвидированных банков Фонд уплатил уже более 85 млрд грн. Однако, как оказалось, 30 из них было выплачено вкладчикам банков, которые затем смогли восстановиться через суды. Это означает, что суд вернул бывшим собственникам банков все активы, а значит, лишил Фонд возможности вернуть эти средства за счёт распродажи активов.

«Одним из поражений этого года стала потеря активов «Укринбанка». Мы выплатили вкладчикам 1,8 млрд грн., но активы банка потеряли. Суды порой принимают решения не в наших интересах», — приводит один из примеров глава ведомства Константин Ворушилин.

Его заместитель Андрей Оленчик и вовсе рисует безрадостную картину.

«Учитывая, что это работает в нашей стране безотказно, к сожалению, и суды поставили такие решения фактически на поток, я не исключаю, что количество таких процессов будет увеличиваться. Это значит, что в результате таких решений мы, по некоторым оценкам, если бы проиграли все судебные процессы, которые сейчас идут, не говоря о будущих, потеряем контроль над половиной балансовой стоимости активов, которые нам были переданы», — прогнозирует он в эфире радио «Голос Столицы».

Если его прогноз оправдается, то у Фонда могут возникнуть проблемы с возвратом средств как вкладчикам, так и государству.

Однако и сам Фонд тоже сложно назвать «белым и пушистым». Так, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха в эфире радио «Голос Столицы» уточнила, что жителям неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей возмещения от Фонда не полагаются.

«Такое лицо не сможет получить такую справку и средства. Мы знаем, что те, кто проживают на неконтролируемой территории, пенсии не могут получить. Точно так же и вклады», — информирует чиновник.

Единственный способ — выезжать и регистрироваться в качестве временно перемещённого лица на контролируемой Украиной территории. Жителям Крыма для этого необходимо задекларировать отсутствие гражданства РФ (или, по крайней мере, не упоминать о нём).

Ставки и депозиты

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине составляет: 11,65−12,14% (гривна), 2,09−3,11% (доллар), 1,38−2,33% (евро). Впервые за долгое время можно говорить об изменении динамики ставок по депозитам — они выросли, хотя и не слишком ощутимо. Скорее всего, это результат роста учётной ставки НБУ, а также слишком резкого снижения интереса населения к депозитным программам банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские гривны

В середине декабря прошлого года НБУ подтвердил прекращение снижения учётной ставки. Напомним, Нацбанк начал её постепенное снижение с конца апреля 2016 года (понизив её с 22% сразу до 19%). К концу мая 2017 года учётная ставка была снижена уже до 12,5%%: последний раз такой низкой она была во второй половине 2014 года, перед резким падением курса гривны с 13 до 18 грн за доллар. Однако уже в октябре 2017 года в НБУ вынуждены были признать, что не могут удерживать её на таком уровне (подняли до 13,5%, а затем и до 14,5%).

Причиной такого решения стала потребительская активность украинцев в сочетании с падением депозитных ставок и инфляцией. Ставки по вкладам перестали казаться украинцам привлекательными, а инфляция в годовом выражении даже обгоняет ставки в некоторых банках. В такой ситуации украинцы предпочли тратить, а не сохранять, и только повышение учётной ставки в конце года хоть немного смогло изменить ситуацию.

«В случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки, чтобы привести инфляцию к ценовой траектории. Следующее решение по ставке будет приниматься с учетом уже новых макроэкономических прогнозов», — прокомментировал для UBR.ua и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

Вместе с тем в НБУ отметили, что считают своё решение временной мерой, направленной на обуздание инфляции, и в дальнейшем намерены продолжить снижение учётной ставки.

Верховный суд в декабре вынес достаточно противоречивое решение, разрешив супругам брать кредиты, не ставя при этом в известность друг друга. При этом он закрепил солидарную ответственность по кредиту, т. е. второй супруг обязан, в случае необходимости, возмещать половину долга, даже если не знал о нём. При этом решение Верховного суда касается не только банков и кредитных союзов, но и кредитов, полученных в частном порядке (у родственников, друзей). Адвокаты уже предвидят вал исков от разводящихся супругов, поскольку позиция Верховного суда позволяет проворачивать несложные, а главное, пока формально законные махинации.

GotCredit Проблемный кредит

«Никто не помешает, скажем, жене на бумаге оформить у своей матери кредит без согласования, а затем написать ей же расписку в том, что она свою половину по данному займу уже внесла. После этого тёща сможет, согласно трактовке Верховного суда, требовать с зятя вторую половину якобы предоставленной ссуды. Провернуть такое можно легко, указав, что средств были потрачены на текущие семейные нужды или на ребенка. Мужа теперь ставить в известность необязательно, но засудить его за кредитную выплату можно», — обрисовывает наиболее простую схему старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец в комментарии UBR.ua.

И это не единственное любопытное решение Верховного суда. Другим своим вердиктом он фактически разрешил украинским банкам не возвращать вкладчикам их вклады — если договор был оформлен с ошибками или намеренно двусмысленен. Такая позиция вызвана несколькими типовыми судебными процессами: руководители региональных отделений различных банков фактически собирали депозиты себе в карман. А чтобы банк затем смог отвертеться от возврата депозита (и не искал менеджера-мошенника с помощью своей службы безопасности), в договор вносились изменения, делавшие его ничтожным. Поэтому юристы теперь советуют украинцам перед открытием депозита требовать в отделении банка типовой образец договора и сверять его с нормами законодательства.

В 2017 году Украине удалось установить мировой рекорд: доля проблемных кредитов в банковской системе достигла 58%. К концу года она снизилась до 54,9%. Следует отметить, что в госбанках доля проблемной задолженности выше, чем в среднем по банковской системе, и доходит до 70%.

Проблемных кредитов касается ещё одно решение Верховного суда. Он разрешил банкам насчитывать проценты на сумму, обозначенную в судебном решении о взыскании задолженности (т.е., где уже посчитаны проценты за просрочку, штрафы, пени и т.п.). Разумеется, делать это разрешается только в случаях, когда заёмщик и после судебного решения продолжает уклоняться от уплаты долга.

Хроники банкопада

Украинский банкопад добрался даже до государственных банков. «Родовид банк» был признан неплатежеспособным ещё в феврале 2016 года, однако до последнего времени оставалась надежда, что государство проведёт его оздоровление, как это уже происходило в 2009 году («Родовид банк» был национализирован во время финансового кризиса 2008−2009 гг.). Однако в конце декабря было принято окончательное решение об отзыве банковской лицензии.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Управляющий директор банковского дома Rothschild в СНГ Джованни Сальветти в интервью «Украинской правде» заявил, что Украине разумно оставить только 4−5 банков:

«…На рынке будет 4−5 основных банков, а остальные будут, скорее, региональными или специализированными игроками».

Напомним, сегодня на Украине насчитывается 82 банка в трёх группах: 5 государственных, 23 — с иностранным капиталом, 54 — с частным капиталом. Хотя ФГВФЛ, у которого есть свой учёт (ведь все банки в обязательном порядке делают отчисления в капитал Фонда) на 1 декабря имел 89 банков-участников.

Одним из этих системных банков, вполне возможно, станет маленький УБРР (Украинский банк реконструкции и развития) — госбанк, приватизированный в ноябре 2017 года. Дело в том, что тогда его купила крупнейшая в Китае спотовая товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co.(BOCE) с годовым оборотом 1 трлн долл. В декабре 2017 года Украину посетил генеральный директор биржи BOCE Ян Дун Шенг, давший короткое интервью изданию «Украинские новости».

Китайские бизнесмены всегда крайне дозированно обозначают планы развития, поэтому Ян Дун Шенг уклонился от ответа на вопрос, до какого размера планируется увеличивать капитал УБРР. Однако он пообещал, что «…в ближайшие годы, возможно уже в конце следующего года, мы сможем войти в десятку крупнейших банков страны».

Отметим, что для этого капитал УБРР должен превысить 1 млрд грн. Путь к этой цели банк уже начал: в ноябре было объявлено об увеличении уставного капитала с 120 до 244 млн грн.

11 июля 2017 года в силу вступило требование НБУ о минимальном размере банковского капитала (200 млн грн). На тот момент 22 из примерно 90 банков имели капитал меньше указанного значения. Однако к концу года только у одного банка в банковской системе капитал оставался меньшим, нежели 200 млн грн: большинство выполнили требование Нацбанка, остальные приняли решения о самоликвидации или слиянии. Однако напомним, что НБУ разработал целую программу поэтапного увеличения капитала украинскими банками. К 2024 году он должен быть не менее 500 млн долл.

Российские дочерние банки на Украине

«Сбербанк России» продал свою дочернюю структуру на Украине группе «ТАС» Сергея Тигипко. Правда, речь идёт не об украинском Сбербанке, а о VS Bank (35 отделений, активы — 121 млн евро). Покупку всё равно следует признать знаковой, поскольку VS Bank входит в первую десятку банков Украины по размеру капитала (1 млрд грн).

А на украинский Сбербанк теперь претендует белорусский «Паритетбанк», подавший заявку в НБУ в конце декабря. Напомним, это не первый претендент на покупку из Белоруссии. В 2017 году купить банк хотел белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, а до него — консорциум, в который вошли бы Norvik Banka и белорусская компания Саида Гуцериева.

В обоих случаях сделки явно саботировались руководством НБУ (уж неизвестно — по собственной ли инициативе или по указке сверху). И похоже, что это касается не только Сбербанка, но и всех крупных российских банков на Украине. Так, в конце декабря стало известно, что НБУ вернул бизнесмену Александру Ярославскому заявку на покупку «Проминвестбанка» (дочерняя структура ВЭБ). В банке объяснили возврат тем, что к заявке прилагался неполный пакет документов. Однако как раз такими процедурными моментами объяснялись проволочки и в других случаях. Видимо, НБУ получил установку максимально затягивать процесс продажи крупных банков — то ли с целью заставить владельцев как можно дольше вкладываться в их докапитализацию, то ли в стремлении обанкротить эти банки.

Глава-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин также сделал туманный намёк по поводу перспектив дочерних российских банков на Украине:

«Сколько банков уйдет с рынка в следующем году, то это надо спросить у НБУ. Вполне возможно, что уйдут маленькие банки. У нас есть непонимание и опасения по поводу работы российских банков», — заявил он на итоговой пресс-конференции в конце декабря.

Впрочем, затем он уточнил, что имел в виду не все российские банки, а лишь те из них, кто постепенно сворачивает деятельность.