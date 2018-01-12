Накануне публикации ядерной стратегии (Nuclear Posture Review — NPR-2018) в конце января 2018 года британское издание Guardian опубликовало информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует уменьшить ограничения на применение ядерного оружия, а также начать разработку новой лёгкой ядерной боеголовки для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5. Этой информацией с изданием поделился бывший специальный помощник президента США Барака Обамы по вопросам разоружения и нераспространения Джон Вольфстал. Посмотрим, каким образом такое развитие событий может повлиять на сложившийся баланс сил в мире, а также, что ещё нового может оказаться в ядерной стратегии США (предыдущий документ был принят в 2010 году).

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk

Взаимное сдерживание США, России и Китая — состоявшийся факт

Основной задачей нововведений документа должно стать сдерживание России, Китая и КНДР. К примеру, маломощная ядерная боеголовка для БРПЛ Trident II D5 должна будет сдерживать Россию от применения тактического ядерного оружия в случае возникновения конфликта на территории Европы. То есть руководство США хочет иметь возможность наносить тактические ядерные удары с помощью стратегических носителей. Другой новостью станет возвращение в строй крылатых ракет морского базирования Tomahawk с ядерными боеголовками (изменяемой мощности — от 5 до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте). Это будет сделано в ответ на развёртывание Россией крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые в Вашингтоне считают нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

U.S. Department of Defense Пуск баллистической ракеты Trident II

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Кроме того, в NPR-2018, вероятнее всего, будет пункт о том, что впредь США смогут применять ядерное оружие не только симметрично — в ответ на ядерный удар противника, но и в тех случаях, когда удар неядерным оружием привёл к массовым жертвам, уничтожению ключевой инфраструктуры и компонентов стратегических ядерных сил. Надо сказать, что подобный пункт ещё 18 лет назад появился и в военной доктрине России, которая допускает нанесение превентивного ядерного удара в том случае, если существует угроза существованию государства.

Представляет ли это развитие событий реальную угрозу для России?

Учитывая тот факт, что никаких планов по нападению на страны блока НАТО в Москве не было и нет, то и вопросы со сдерживанием на этом уровне обсуждать смысла не имеет. А уж если представить себе сценарий агрессии со стороны Североатлантического альянса, то Россия может применить не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, а даже теоретическая такая возможность делает войну безумнейшей авантюрой. Уповать на то, что война пойдёт в выгодном для НАТО (что тоже сомнительно, учитывая огромные запасы и разнообразие тактического ядерного оружия в России) формате ограниченного ядерного конфликта, не стоит. На самом деле, установка на ограниченное договором СНВ-3 количество стратегических носителей тактических боеголовок только уменьшит возможности США по ядерному сдерживанию (хотя их всё равно будет достаточно для выполнения всех задач). На деле же применить новые лёгкие боеголовки против России и Китая будет нереалистично. Другое дело — Северная Корея. Но для КНДР было бы достаточно авиационных ядерных бомб и крылатых ракет.

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По факту же стратегические ядерные силы США, России и, в меньшей степени, Китая обеспечивают достаточный уровень сдерживания друг друга. Масштабный обмен ядерными ударами между НАТО и Россией и вовсе может сделать планету практически необитаемой. Китай также очень активно наращивает свои стратегические силы и в обозримом будущем догонит конкурентов.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1B

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Сама же по себе тенденция по снижению мощности ядерного оружия во многом связана с повышением точности попадания боеприпасов (нормальный этап технического прогресса) — теперь для уничтожения целей не нужны мегатонные боеголовки и бомбы. С другой стороны, создание «мини» ядерных бомб и продвижение идей о их реальном применении является неприятной и опасной тенденцией. Согласно информации Джона Вольфстала, в промежуточном варианте документа были и вовсе «ужасные» пункты о возможности применения ядерного оружия против неядерных государств и по созданию гиперзвукового глайдера с ядерной боевой частью, которые были всё-таки удалены из NPR-2018. Эти тенденции могут только подкрепить притязания некоторых крупных неядерных государств на обладание самым разрушительным оружием в мире, дабы обезопасить себя от нападения.

В любом случае для формирования окончательных оценок нам необходимо дождаться официального обнародования ядерной стратегии США. Перечисленные выше направления развития вполне отражают дискуссии и заявления американских военных в последние годы.