В Пермском крае не утихает шум вокруг резонансного законопроекта относительно установления потолка для пенсии по выслуге лет для местных чиновников. В мессенджерах заявили об отрицательном заключении контрольно-счётной палаты (КСП) и прокуратуры. В Заксобрании региона в свою очередь корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в заключениях речь идёт о поправках, а выводы контрольно-надзорных органов нельзя считать отрицательными.

Дмитрий Здание Дома Советов. Пермь

Первое чтение

Заксобрание Пермского края в первом чтении одобрило законопроект по установлению для чиновников максимально допустимого размера пенсии по выслуге лет 30 ноября 2017 года. Предлагается установить для чиновников потолок в 31 тыс. 590 рублей. С инициативой выступил губернатор. В краевой администрации считают, что документ разработан для сокращения «необоснованного» разрыва между пенсиями государственных служащих края и других категорий пенсионеров, включая бюджетников. Ограничительные меры распространятся только на пенсию по выслуге лет.

Документ вызвал большой резонанс. В конце года отдельные чиновники решились на отставку из-за данного законопроекта. Собственно, ситуация была предсказуема. В своём заключении от 20 ноября 2017 года КСП указала вероятность того, что в конце года последуют увольнения государственных и муниципальных чиновников, достигших пенсионного возраста и имеющих право на получении пенсии за выслугу лет, размер пенсии которых с нововведением может уменьшиться. Это может повлечь в 2018 году рост потребности в бюджетных средствах на выплату пенсии за выслугу лет, кроме того, могут потребоваться дополнительные средства на выплату им компенсаций за неиспользованный отпуск.

Замечания контролёров

Контрольно-счётная палата в числе замечаний указала на то, что обоснование предлагаемого законопроектом максимального размера пенсии за выслугу лет (а именно в шестикратном размере минимального должностного оклада, установленного по младшей должности государственной гражданской службы Пермского края) ни в пояснительной записке, ни в финансово-экономическом обосновании не представлено.

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Кроме того, в документе нет чёткого определения по поводу районного коэффициента при расчете минимального должностного оклада.

Контролёры также указали, что с принятием законопроекта ухудшится положение отдельных категорий чиновников — госслужащих Прикамья, имеющих на момент вступления закона в силу стаж госслужбы у женщин не менее 18 лет, а у мужчин — не менее 20,5 года. Предлагаемые изменения снижают госгарантии для чиновников, имеющих на 1 января 2018 года стаж не менее 16 лет.

Также КСП предлагает учесть особенности при установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы в Коми-Пермяцком автономном округе, при наличии стажа в 25 лет у женщин и 30 лет у мужчин.

Законопроект следует пополнить положением об индексации максимального размера пенсии за выслугу лет.

Финансовая составляющая

В бюджете Пермского края средства на выплату пенсии за выслугу лет выделяются без градации по отдельным категориям чиновников. При формировании расходов учтены общая численность получателей пенсии за выслугу лет (954 человека) и средний размер пенсии за выслугу лет, сложившийся в первом полугодии 2017 года, — 9 208,13 рубля. Потребность на выплаты пенсии составила 105 414,7 тыс. рублей и услуги по доставке пенсии — 606,1 тыс. рублей.

Среднемесячный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы, в 2016 году составил 7952,3 рубля, за девять месяцев 2017 года — 8437,1 рубля. Среднемесячный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим госдолжности Пермского края, в 2016 году составил 26 752 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как указано в финансово-экономическом обосновании, принятие законопроекта позволит сэкономить бюджетные средства — примерно 1,3 млн рублей, что составляет 1,2% от объёма расходов, предусмотренных в казне 2018 года на пенсии по выслуге лет. Однако, стоит подчеркнуть, что эта сумма является предположительной. Есть риски, о которых говорилось выше, которые могут повлечь рост потребности в средствах бюджета на выплату пенсии за выслугу лет.

Итог зависит от аргументов

Ряд СМИ и мессенджеры сообщают о том, что КСП и прокуратура дали отрицательное заключение к законопроекту о пределе для пенсий по выслуге лет. Однако в Заксобрании региона не столь категоричны. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM член бюджетного комитета краевого парламента Олег Постников (ЛДПР):

«Они высказали своё мнение. Депутаты его учли, но приняли решение вести законопроект ко второму чтению. В этой ситуации они вносят поправки, а на рабочей группе принимается решение учитывать их в тексте или нет. Заключения прокуратуры и КСП, безусловно, могут повлиять на решение рабочей группы, профильного комитета и краевого парламента. Но формально эти заключения не отрицательные и предлагают внести в текст поправки».

Депутат также подчеркнул, что речь же идёт не об обычной пенсии (страховой или социальной), а, по сути, о её дополнительном варианте. Своего рода бонусах, которые регион и органы местного самоуправления платят сотрудникам, отработавшим определённое количество лет.

«Итоговый текст закона будет зависеть от внесенных поправок и от того, смогут ли представители губернатора аргументировать перед депутатами сохранение первоначальной концепции документа», — сказал Постников и сделал акцент на том, что фракция ЛДПР считает этот закон социально справедливым, поскольку он будет способствовать активной ротации кадров и их воспитанию в муниципалитетах, а самое главное — он соответствует президентскому намерению обновления всех ветвей власти.

В окончательном варианте законопроект запланирован к рассмотрению 25 января.