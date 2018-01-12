В городе Кудымкаре Пермского края водопровод стал яблоком раздора между чиновниками. Бывший мэр грозится разобрать сооружение, если ему не заплатят 2 млн рублей, сообщают местные СМИ и месенджеры.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Дележ

История вопроса

Именно из-за водопровода экс-мэр Кудымкара Анатолий Г. лишился высокой должности в 2014 году. Для реализации проекта по строительству водопровода привлёк родственников, в чём надзорные органы и губернатор усмотрели нарушение антикоррупционного законодательства.

Трубы

Летом 2013 года победителем конкурса на строительство водопровода стало ОАО «Кудымкарский водоканал», однако фактически работы выполнял зять тогда ещё стоящего во главе Кудымкара Анатолия Г. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. В действиях чиновника усмотрели признаки преступления по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Полиция направила материалы в следственные органы, но те отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку ущерб не был нанесён бюджету (выполненные работу на тот момент ещё не оплатили из казны). Однако поста мэра Анатолий Г. лишился. На отставке настоял губернатор.

Проблема с балансом

Местные издания указывают на то, что семья бывшего мэра Кудымкара строила водопровод за счёт собственных средств. Финансы из казны так и не поступили за выполненные работы. Более того, новый водопровод оказался бесхозным.

В 2015 году суд обязал горадминистрацию взять объект на баланс. Судебное разбирательство было инициировано прокуратурой, в которой подчеркнули, что город имеет построенный водопровод, но он никому не принадлежит и никем не обслуживается. Чтобы избежать в дальнейшем неприятных ситуаций, необходимо принять сооружение на баланс Кудымкара, сообщает издание «Коммерсантъ».

В настоящее время пользователи мессенджеров заявили, что водопровод до сих пор является спорным объектом и не принадлежит ни городу, ни экс-мэру. Недавно суд признал его бесхозными и передал местному водоканалу.

Реальная угроза

Теперь бывший глава Кудымкара озвучил угрозу действующему мэру. Как сообщают местные СМИ, бывший чиновник заявил, что разберёт участок водопровода, если ему не заплатят деньги, потраченные его семьёй на строительство объекта.

Водопровод

По данным издания «Парма-Новости», чтобы достроить водопровод, семье Анатолия Г. пришлось продать квартиру дочери. Потрачено примерно 1,4 млн рублей личных средств. Сейчас за работы экс-чиновник требует 2 млн рублей, мотивируя это тем, что в момент строительства доллар стоил 30 рублей, в настоящее время он гораздо дороже.

Как утверждает экс-мэр, действующий глава города не сдержал устное обещание, в результате нет разрешения на аренду земли, по которой проложен водопровод. Без этого документа нет возможности оформления объекта в собственность, чтобы затем продать мэрии, что планировалось ранее.

Бывший градоначальник заявил, что разберёт колодцы и выдернет трубу. Тогда без водоснабжения останутся жители, которые уже успели подключиться к новому объекту. Это примерно 20 семей.

Сейчас Кудымкар возглавляет Иван Мехоношин. Взять у него комментарии по телефону журналистам не удалось. Ответы обещают только через пресс-службу. В прокуратуре в свою очередь заявили, что реализация угрозы чревата уголовным преследованием. Спор надо решать через суд.

Стоит отметить, что в 2014 году родственники экс-мэра обращались в суд с требованием оплатить выполненные работы по строительству водопровода. Однако получили отказ.