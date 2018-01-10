Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения?
10 января в казахстанских СМИ был опубликован текст послания президента Республики Казахстан народу страны. Второй год подряд глава государства не зачитывает его лично, а лишь озвучивает накануне публикации основные положения документа.
В законе «О президенте Республики Казахстан» в статье 19 «Иные полномочия президента Республики» сказано: «Президент республики обращается с ежегодным устным или письменным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики».
Существуют специальные правила подготовки посланий, они включены в общие правила подготовки различных актов президента. Согласно им, послание готовится так (цитата из документа):
- Ежегодно в октябре администрация президента Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан формирует основные подходы к содержанию проекта послания президента Республики Казахстан и вносит на рассмотрение президента Республики Казахстан.
- После согласования с президентом Республики Казахстан основные подходы проекта послания президента Республики Казахстан направляются в центральные государственные органы.
- Центральные государственные органы не позднее 1 ноября направляют предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в уполномоченный орган по государственному планированию.
- Уполномоченный орган по государственному планированию до 10 ноября направляет обобщенные предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в уполномоченный орган по бюджетному планированию для согласования на предмет финансовой обеспеченности.
- Уполномоченный орган по бюджетному планированию до 20 ноября направляет в уполномоченный орган по государственному планированию согласованные с центральными государственными органами на предмет финансовой обеспеченности предложения по корректировке ранее направленных обобщенных предложений к проекту послания президента Республики Казахстан.
- Уполномоченный орган по государственному планированию до 25 ноября направляет обобщенные предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в правительство Республики Казахстан.
- После рассмотрения обобщенных предложений к проекту послания президента Республики Казахстан правительство Республики Казахстан до 1 декабря направляет проект послания президента Республики Казахстан в администрацию президента Республики Казахстан.
- Администрация президента рассматривает проект послания президента Республики Казахстан, при необходимости дорабатывает и вносит на рассмотрение президенту Республики Казахстан.
Таким образом, по сути, послание готовят министерство национальной экономики, министерство финансов и администрация президента.
Как же менялись приоритеты посланий за последние годы? Сравним три последних послания: от 10 января 2018 года, 31 января 2017 года и 30 ноября 2015 года. В 2016 году послания не было.
Задачи и приоритеты президентских посланий
В 2015 году послание состояло из следующих частей — «Вызовы новой глобальной реальности», «Антикризисные возможности Казахстана», «Наша главная антикризисная стратагема», «Пять направлений антикризисных и структурных преобразований». В последней части как раз и обозначены приоритеты — их всего 5. В отличие от двух последующих посланий, там велика вводная часть. Три приоритета — оптимизация бюджета, приватизация и новая инвестиционная политика позже потом не упоминались, потому что были в следующем году более-менее реализованы. Бюджет был урезан, приватизация идет, как и шла, инвестиции снова выросли, пусть и опять в сырьевой сектор. А вот стабилизация финансового сектора и новая социальная политика появлялись затем и в других посланиях. Послание 2015 года оглашалось президентом Нурсултаном Назарбаевым полностью в парламенте.
Послание 2017 года от предыдущих отличалось по двум ключевым пунктам: форма представления (президент делает краткий видеоанонс, а затем послание размещается в СМИ) и сугубо экономическое содержание. В послании 2017 года первый приоритет «Ускоренная технологическая модернизация экономики» — самый большой. Он включал в себя рад комплексных задач, среди которых следующие:
- внедрение цифровых технологий
- новый импульс развития для традиционных отраслей
- горно-металлургический и нефтегазовый комплексы страны должны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста
- аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики
- развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов
- процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора. Он должен стать полноценным драйвером отечественной экономики
- Модернизация рынка труда
Послание 2018 года содержательно отличается от послания 2017 года рядом мелких деталей и одним крупным приоритетом — это внедрение практики «умных городов». Во всем остальном послания 2017 и 2018 почти идентичны. И самое интересное — там нет описаний вызовов, стоящих перед Казахстаном, и нет внутри‑ и внешнеполитических посылов к народу.
В целом, исходя из анализа этих трех посланий, можно отметить следующее:
- Послания стали сугубо экономическими документами — без особого политического содержания.
- Форма представления поменялась, полный текст теперь просто публикуется в СМИ.
- По всей видимости, роль министерства национальной экономики и министерства финансов в подготовке посланий стала больше.
- Если цели долгосрочные, то их в посланиях повторяют — видимо, до тех пор, пока поставленные задачи не будут выполнены.
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