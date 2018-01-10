10 января в казахстанских СМИ был опубликован текст послания президента Республики Казахстан народу страны. Второй год подряд глава государства не зачитывает его лично, а лишь озвучивает накануне публикации основные положения документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В законе «О президенте Республики Казахстан» в статье 19 «Иные полномочия президента Республики» сказано: «Президент республики обращается с ежегодным устным или письменным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики».

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Существуют специальные правила подготовки посланий, они включены в общие правила подготовки различных актов президента. Согласно им, послание готовится так (цитата из документа):

Ежегодно в октябре администрация президента Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан формирует основные подходы к содержанию проекта послания президента Республики Казахстан и вносит на рассмотрение президента Республики Казахстан. После согласования с президентом Республики Казахстан основные подходы проекта послания президента Республики Казахстан направляются в центральные государственные органы. Центральные государственные органы не позднее 1 ноября направляют предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в уполномоченный орган по государственному планированию. Уполномоченный орган по государственному планированию до 10 ноября направляет обобщенные предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в уполномоченный орган по бюджетному планированию для согласования на предмет финансовой обеспеченности. Уполномоченный орган по бюджетному планированию до 20 ноября направляет в уполномоченный орган по государственному планированию согласованные с центральными государственными органами на предмет финансовой обеспеченности предложения по корректировке ранее направленных обобщенных предложений к проекту послания президента Республики Казахстан. Уполномоченный орган по государственному планированию до 25 ноября направляет обобщенные предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в правительство Республики Казахстан. После рассмотрения обобщенных предложений к проекту послания президента Республики Казахстан правительство Республики Казахстан до 1 декабря направляет проект послания президента Республики Казахстан в администрацию президента Республики Казахстан. Администрация президента рассматривает проект послания президента Республики Казахстан, при необходимости дорабатывает и вносит на рассмотрение президенту Республики Казахстан.

Таким образом, по сути, послание готовят министерство национальной экономики, министерство финансов и администрация президента.

Как же менялись приоритеты посланий за последние годы? Сравним три последних послания: от 10 января 2018 года, 31 января 2017 года и 30 ноября 2015 года. В 2016 году послания не было.

Задачи и приоритеты президентских посланий

В 2015 году послание состояло из следующих частей — «Вызовы новой глобальной реальности», «Антикризисные возможности Казахстана», «Наша главная антикризисная стратагема», «Пять направлений антикризисных и структурных преобразований». В последней части как раз и обозначены приоритеты — их всего 5. В отличие от двух последующих посланий, там велика вводная часть. Три приоритета — оптимизация бюджета, приватизация и новая инвестиционная политика позже потом не упоминались, потому что были в следующем году более-менее реализованы. Бюджет был урезан, приватизация идет, как и шла, инвестиции снова выросли, пусть и опять в сырьевой сектор. А вот стабилизация финансового сектора и новая социальная политика появлялись затем и в других посланиях. Послание 2015 года оглашалось президентом Нурсултаном Назарбаевым полностью в парламенте.

Послание 2017 года от предыдущих отличалось по двум ключевым пунктам: форма представления (президент делает краткий видеоанонс, а затем послание размещается в СМИ) и сугубо экономическое содержание. В послании 2017 года первый приоритет «Ускоренная технологическая модернизация экономики» — самый большой. Он включал в себя рад комплексных задач, среди которых следующие:

внедрение цифровых технологий

новый импульс развития для традиционных отраслей

горно-металлургический и нефтегазовый комплексы страны должны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста

аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики

развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов

процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора. Он должен стать полноценным драйвером отечественной экономики

Модернизация рынка труда

Послание 2018 года содержательно отличается от послания 2017 года рядом мелких деталей и одним крупным приоритетом — это внедрение практики «умных городов». Во всем остальном послания 2017 и 2018 почти идентичны. И самое интересное — там нет описаний вызовов, стоящих перед Казахстаном, и нет внутри‑ и внешнеполитических посылов к народу.

В целом, исходя из анализа этих трех посланий, можно отметить следующее:

Послания стали сугубо экономическими документами — без особого политического содержания. Форма представления поменялась, полный текст теперь просто публикуется в СМИ. По всей видимости, роль министерства национальной экономики и министерства финансов в подготовке посланий стала больше. Если цели долгосрочные, то их в посланиях повторяют — видимо, до тех пор, пока поставленные задачи не будут выполнены.

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