



Иван Шилов ИА REGNUM

В Шегинях, Раве-Русской и Краковце на украинском-польской границе жители приграничных сел устроили 10 января предупредительную акцию протеста, информирует Zaxid.net (Львов). От 10 утра и до обеда они блокировали путь к границе, требуя отменить закон, ограничивающий ввоз товаров на Украину. В Шегинях каждые полчаса пропускали по десять машин. Машины с детьми и рейсовые автобусы проезжали свободно. За несколько часов акции как с украинской, так и с польской стороны начали образовываться очереди. Похожие акции пикетчики устроили и на пункте пропуска в Раве-Русской и Краковце. «К сожалению, эта акция является незаконной, поскольку создает препятствия для передвижения граждан через границу, неудобства и дестабилизирует ситуацию на Украине», — заявил и.о. начальника таможенного поста Шегинях Сергей Панчук. Напомним, что с 1 января 2018 года начали действовать поправки к Налоговому кодексу. Без пошлины можно ввозить товар до 50 кг и до 500 евро. Однако за рубежом надо провести не менее суток. А повторный визит за покупками позволяют осуществить только через три дня. «Это ограничение прав человека», — говорит организатор акции в Шегинях Владимир Васькин. «Вот, допустим, я заехала в 9 часов в Польшу и должна до 9 часов сидеть в Польше где? На асфальте под супермаркетом?» — возмущается Ольга. «Власть наша мудро думает. Они просто хотят перекрыть каналы, чтобы мы ходили по супермаркетам», — сказал Иван. Зато импортеры поправки поддерживают. Мол, челноков используют контрабандисты, чтобы не платить пошлины. Впрочем, противники ограничений стоят на своем. И если Верховная рада Украины не отменит реформу, обещают снова перекрыть границу, и уже бессрочно.

Верховная Рада

С января начали действовать новые правила въезда в Польшу, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Теперь в соседнюю страну на работу можно попасть только по приглашению от работодателя. Большинство украинцев его не имеют, поэтому их высаживают на границе и возвращают на Украину. «Уже третий раз еду на заработки в Польшу. Такого шмона не помню. Всех выводят из автобуса и проверяют сумки. Сначала на металлоискателе, затем просят показать все вещи. Причем если раньше пограничник просто смотрел, что в сумке, то теперь просят всё выложить и снова сложить. Даже дно проверяли, — рассказывает Сергей Данилюк из Винницы, который работает на стройке в Гданьске. — Я ездил ранее по договору на работу. Сейчас этого мало. Кто имеет связь с работодателем, может позвонить ему. Работодатель звонит на таможню и дает подтверждение, что работает с таким работником. Также прислать приглашение в электронном виде. Это часы ожидания». Поездка в Гданьск обошлась ему в 3000 гривен вместо 1100, как планировалось. А еще на украинской границе юношей, не достигших 27 лет и не служивших в армии, забирают служить. «Если ловят с рабочей визой, а парень до того имел справку, что не может служить по состоянию здоровья, то их просто забирают в армию. С нашего автобуса сняли трех таких юношей. Их вернули в родные города с повестками», — говорит Андрей из Тернополя.

После визита на Закарпатье министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который раскритиковал состояние на границе с Венгрией, ситуация на КПП «Лужники» изменилась, передает Mukachevo.net (Мукачево). Правда, в худшую сторону. Так считают водители и пешеходы, которые ежедневно преодолевают это «препятствие» между Украиной и Европейским союзом, ведь в очередях нужно стоять до трех часов. Зато количество «блатных», которые пересекают границу без очереди, только увеличилось.

Из Свято-Михайловского кафедрального собора в областном центре неизвестные вынесли украшения, драгоценности, ящик для пожертвований и личные вещи хранительницы, пишет «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). В рамках досудебного расследования полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных лиц. По имеющейся информации, неизвестные вошли в собор через временно незапертую дверь и начали срывать элементы отделки с икон. Увидев хранительницу, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон и скрылись. Также из храма вынесли ряд церковных предметов. Часть похищенного полицейские обнаружили неподалеку собора во время проведения оперативных мероприятий по розыску грабителей.

На двери одесских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата наклеили знак опасности, рассказывает «Думская» (Одесса). Группа одесских «патриотов» наклеила на двери православных храмов, относящихся к УПЦ МП, наклейки с дорожным знаком 1.39 «Аварийно опасный участок» и расстоянием до столицы России (1328 км). «Осторожно! Московский патриархат убивает! — написал по этому поводу бывший лидер одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко. — Будьте внимательны и осторожны при общении с вербовочными агентами, выдающих себя за священников: среди них много носителей вируса русского мира. При общении обязательно используйте портрет Степана Бандеры как защиту».

«Сіверщина» (Чернигов): «Возможно, немногим черниговцам известно и мало кто обращал внимание, но в Чернигове в самом историческом центре до сих пор красуется надпись о так называемом «воссоединении» Украины с Россией. На днях эту московскую дезинформацию перечеркнули неизвестные. Обошлось нанесением зачеркивания надписей. Памятник архитектуры, Спасо-Преображенский собор, на котором закреплена табличка, никоим образом не пострадал. Кстати, собор построен, по имеющимся в настоящее время официальным данным, в XI веке, когда на месте города Москва лягушки квакали и медведи лазили. Однако неизвестные вандалы зарисовали не только доску о так называемом воссоединении Украины с Россией, но и охранную доску».

Спасо-Преображенский собор

Украинских литератор Юрий Винничук на страницах портала «Збруч» (Галичина): «Кафиров из банды Гундяева надо гнать в шею. Ни в одной стране, находившейся в состоянии войны, не было свободы слова (так как не о вере здесь идет речь, а об антиукраинской пропаганде) для агрессора. С какой стати у нас должно быть иначе? Я удивляюсь: если родных депутатов и чиновников можно бросать в урны, то почему врага в рясе нельзя? Хочется верить, что и наши бравые нацики, которые с удовольствием крушат витрины, маршируют с факелами и устраивают показушные блокады, способны присоединиться к этой акции. Хотя до сих пор они вели себя очень осторожно в отношении «русского мира» и так никогда и не осмелились что-то побить Ахметову или Коломойскому. Вместе с тем хочу напомнить, что 19 октября 2014 глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил о том, что УГКЦ признает Украинскую православную церковь Московского патриархата единственной канонической Православной церковью на Украине и «уважает каноны и внутренний порядок православной стороны». Может, тогда еще не было так отчетливо видно истинное лицо этого троянско-московского коня, но сейчас, пожалуй, следовало бы услышать что-то другое. Не надо бояться каких-то бунтов, если на государственном уровне настойчиво будем помогать объединению всех трех православных ветвей».

Представители еврейской общины Черновцов требуют от руководства Черновицкой областной государственной администрации немедленной реакции на пост заместителя начальника отдела туризма ОГА Сергея Крупко, который на собственной странице в Facebook опубликовал стихотворение такого вот содержания: «Волком пусть завоют солдаты, а ж*ды закричат как свиньи. Нынче праздник на моей земле, коляда идет по Украине». Как отметил председатель Черновицкой городской благотворительной еврейской общины «Мирьям» Илья Хочь, «не хотел портить праздничное настроение в эти дни, поэтому только сейчас реагирую на позорный поступок заместителя начальника отдела туризма Черновицкой ОГА господина Крупко. Это «поздравления» от государственного служащего — пятно на всех нас и на наш толерантный край. После безумного возмущения господин Крупко удалил свой «ложный» пост и извинился. Его извинения и объяснения прозвучали, мягко говоря, малоубедительными. Еврейская община города Черновцы ждет реакции на этот позорный поступок от руководства Черновицкой ОГА. Верим, что этому будет дана надлежащая оценка и сделаны оргвыводы».

Неблагодарные «людишки» почему-то сетуют на то, что живется им всё хуже; что коммунальные и транспортные тарифы тяжелым грузом давят на плечи; что безопасно ни дома, ни на улице они себя не чувствуют; что на рынках бесстыдно обвешивают, а в супермаркетах постоянно норовят подсунуть просроченную продукцию; что социальные лифты на Украине не работают, а царствуют непотизм, кумовство; что лозунги очередной революции, пусть и орошенной кровью победителей, оказались осквернены политическими циниками и лихоимцами; что молодым людям невозможно найти сферы применения их знаний, отмечает «За Збручем» (Тернополь). Большая часть населения как-то терпит (а куда деваться?), однако всё больше и таких, которые считают это положение для себя унизительным. И поскольку украинцы сейчас живут не за «железным занавесом» и их верховное руководство никак не нарадуется полученному «безвизову», желающих удрать с отчей земли сейчас хватает. По информации политолога Тараса Березовца, количество украинских работников за рубежом уже преодолело отметку 10 миллионов: «Проблемой №1 для Украины скоро станет депопуляция. Ранее работники высылали родственникам 30—40 тыс. евро. Сейчас поток упал до 3—4 тыс. Почему? Некому передавать деньги — люди перебираются целыми семьями, забирая детей». Кто и что останется в родной «неньке»? Вымирающие пенсионеры. Полные бездари. Дельцы, которые в более или менее цивилизованной стране уже наслаждались бы комфортом местной тюрьмы. Политики, которые всеми силами создают ту самую муть. Люди, которые не имеют средств для того, чтобы уехать.

В Коломые должны были 10 января представить первые три тома издания «Устная история российско-украинской войны», передает «Курс» (Ивано-Франковск), анонсируя мероприятие. Это проект Института национальной памяти и историков Запорожского национального университета, в рамках которого собирают интервью ветеранов «АТО» и волонтеров. Главными задачами проекта является сбор, фондирование, научная обработка и публикация биографических интервью членов добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях в течение активной фазы войны (2014 — начало 2016 года). Дополнительно — упорядочение электронного архива, который станет весомым основанием для дальнейших исследований необъявленной войны. Проект реализуется в рамках Программы национальных обменов при финансировании Европейского союза и Национального фонда поддержки демократии (США).

«Таймер» (Одесса) рассказал, как проходил обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками. Изначально предполагалось, что 306 украинских политзаключенных, включая порядка 10 граждан России, будут обменяны на 73 пленных, находящихся в местах лишения свободы в ДНР и ЛНР. Однако уже в день обмена стало известно, что Украина доставит к линии разграничения куда меньше заявленного числа. Во-первых, цифру в 306 человек сформировали по результатам процесса верификации списков пленных и политзаключенных, которая происходила еще весной и летом 2017 года. Однако за прошедшее с тех пор время ситуация достаточно ощутимо изменилась: многие из тех, кто фигурировали в списках, успели выйти на свободу. «Во многих случаях ситуация была такая, что Служба безопасности Украины просто подставляла прокуратуру, — рассказал изданию пожелавший сохранить анонимность сотрудник правоохранительных органов. — То есть они передавали обвинительный акт, в котором вообще не было никаких доказательств, кроме признания вины самими обвиняемыми. В СБУ неплохо научились добывать такие признания, но проблема в том, что в суде обвиняемые от сказанного на досудебном следствии нередко отказывались, и прокуратура оказывалась у разбитого корыта». Добивать списки до чисел, хотя бы близких к заявленным, приходилось различными, зачастую достаточно противоестественными способами. К примеру, вынуждали соглашаться на обмен заключенных, которые в принципе не были в нем заинтересованы. Речь идет о тех, кто уже «решил вопрос» с прокуратурой о своем скором освобождении через признание вины. Эти люди подписали соответствующие соглашения и ждали своего освобождения в декабре 2017 — феврале 2018 года. Однако сотрудники СБУ, непосредственно занимающиеся организацией обмена, вполне доходчиво объяснили им, что отказываться от обмена не стоит, иначе могут быть «проблемы»: например, 2—3 года лишения свободы, о которых заключенные договорились с прокуратурой, в приговоре могут превратиться в 10—12 лет. Вторым вариантом было «дописывание» в списки разных людей, ранее в них не фигурировавших и не очень нужных украинским спецслужбам. Уже после обмена выяснилось, что в итоговые списки попали и вовсе странные люди. Например, в списках, переданных Киевом в ДНР, обнаружился некто Сергей Хараджа, получивший 14 лет за убийство с целью ограбления своего знакомого, занимавшегося мелким предпринимательством. К политике его дело не имело никакого отношения. И этот случай далеко не единичный. Одни говорят, что украинская сторона попросту «наполнила» списки «левыми» (т. е. не имеющими отношения к политике) людьми, согласными выйти на свободу «через ДНР». Другие говорят, что места в списках через СБУ продавались за деньги желающим освободиться таким способом. Буквально в последний момент исключили из списков на обмен 8—13 граждан России, ранее согласованных для обмена и включенных в окончательно утвержденные списки. По неофициальной версии, в очередной раз вмешалась политика. «Видимо, у Порошенко кто-то сообразил, что это будет хорошим ходом — показать, что мы, мол, заботимся о своих гражданах, арестованных в России. Ну и вот в последний момент их попросту отказались везти на обмен», — рассказывает источник в правоохранительных органах.

Запорожский астролог Елена Беляева в интервью порталу «Индустриалка» (Запорожье) назвала 2018 год решающим в вопросе строительства мостового перехода через Днепр. «27 марта 2004 года премьер-министром Виктором Януковичем был заложен памятный знак на месте строительства мостов. Тогда Сатурн был в Раке и Юпитер в Деве. Сатурн связан со строительством. Его положение в Раке говорит о водном строительстве. На подходе к Сатурну Венера, что говорит о деньгах, выделяемых на строительство. Единственный минус — ретро Меркурий. Это дает всяческие неурядицы, волокиту в документах, оплошности. Но Сатурн и Юпитер в хорошем аспекте задают программу строительства мостов. Однако, если совместить время начала строительства с картой Запорожья, то картина меняется. Вместо больших денег на строительство получается недостаток средств, различные трудности», — отметила Беляева. По словам астролога, уже к 15 февраля 2018 года мы увидим состояние дел по мостам. Эта тема будет поднята на официальном уровне. Однако в середине июля будет еще одна напряженная ситуация по строительству. Солнечное затмение 13 июля попадает в среднюю точку между Венерой и Сатурном в гороскопе начала строительства. Безусловно, это выразится в подвижках в строительстве. Возможны серьезные решения с тем, как двигаться дальше, должностные отчеты, проверки. К середине января 2020 года будут видны результаты. Это будет полное раскрытие цикла Сатурна. Мы увидим то, что смогли реально сделать за 15 лет.