



Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

2018 год начался с бурной вспышки эмоций по поводу печального инцидента в Запорожье: трагически погибшего ребёнка, крещённого в неканоническом Киевском патриархате, отказались отпевать в местном храме УПЦ. Инцидент, как и само событие, безусловно, печальный, неприятный. Однако поводов для превращения информационной «мухи» в пропагандистского «слона» он не давал. Представим себе, что нерадивая сотрудница ритуальной службы, перепутавшая церковную принадлежность покойного малыша и обратившаяся с просьбой о его отпевании не в КП, а в УПЦ, придумав себе еще что-нибудь, вдруг решила, что семья захотела похоронить мальчика… в соседней Польше. Похоронная процессия прибывает на польскую границу. Польский пограничник, искренне сочувствуя горю семьи и родителей, тем не менее действует в соответствии с предусмотренной процедурой. И, конечно, не пропускает процессию на территорию своей страны. В соответствии с предусмотренной процедурой поступил и священник УПЦ. В его случае ситуация была в еще большей мере регламентирована: он обязан был соблюсти и веру, и канон. Оторвать одно от другого невозможно. Вера без канона уязвима, беспомощна. Если бы священник согласился провести обряд отпевания в нарушение канона, невинно убиенному малышу это бы все равно не помогло. Ритуал не наполнился бы высшим значением и смыслом. Господь не принял бы к себе его душу, не освященную обрядом крещения. Все, что началось в связи с этим инцидентом, — это голая технология.

Отпевание

Информационная волна была запущена с размахом, однако, вопреки ожиданиям известных, весьма влиятельных в Киеве кругов, неуклюжие, шитые белыми нитками попытки раздуть скандал, обратив острие народного гнева в сторону Церкви, провалились. Провокаторы провокацию обозначили, раскрутили-разогрели, но сделать из нее «конфетку» и воспользоваться ее результатами в полной мере не смогли. Люди в массе своей оказались умнее их. Да и повод, повторю еще раз, не стоил ломаного гроша. Несколько лет назад отказ священника отпевать покойного имел место в Украинской греко-католической церкви. В селе Сирныки на Львовщине священник не стал совершать обряд, мотивируя это тем, что у покойного остался долг по пожертвованиям на церковь. Тогда никому в голову не пришло экстраполировать эпизод на всю греко-католическую церковь, хотя речь шла не о канонических противоречиях, а об обычном мздоимстве.

Как только стало понятно, что провокация в Запорожье себя исчерпала, бравый киевский «добрый воин» Зоря в рясе, плотно обтягивающей все выпуклости его располневшего организма, достал из-за пазухи к тому времени слегка устаревшую, но, по его мнению, не утратившую актуальности и значимости историю. О том, как иерархи УПЦ на Архиерейском соборе в Москве слушали выступление на нем В. Путина, сидя за чаем в соседнем с главным зале. Отклика она не нашла, о ней поспешили забыть, будто ее и не было. Ситуацию взялись спасать в стиле «экшн»: предложив вместо рассказов — постановочное действо у стен Киево-Печерской лавры. Вечером 8-го группа цепных псов бросилась чинить беспредел у стен лавры. То ли «воин» Евстратий своим всевидящим взглядом узрел во дворе святыни спецназ ФСБ на танках, то ли понадобилось вбросить в информационное пространство какие-то посылы, но в течение четырех с половиной часов (в соответствии с прейскурантом) бойцы из организации «С-14» (признанной, кстати сказать, в США террористической) честно отрабатывали полученное задание. По сути, все дело свелось к обвинениям в адрес УПЦ в том, что ее священники не отпевают военнослужащих ВС Украины. Чушь несусветная! Ложь всепобеждающая! Тем не менее тезис прозвучал и был подхвачен, открыв, пожалуй, основную цель новой серии провокаций против Церкви: навязать общественному мнению мысль о связи с Москвой. Притаскиваемый за уши, взятый с потолка, но очень важный и нужный для кого-то сильного.

Апофеозом бесчинств у стен лавры стал вброс в информационное пространство сообщения о том, что настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел якобы сказал, что «Крым никогда не был украинским». Эти слова он (опять же — якобы) произнес 8 января, когда вышел на разговор с людьми, блокировавшими лавру под лозунгом: «против работы лавры на ФСБ России». Эту информацию запустил через свою страничку в соцсети лидер «С-14» Е. Карась, а подхватили и взялись тиражировать направо и налево СМИ патриотического толка и те из них, что прямо обслуживают киевскую власть. Среди других — сайт «Цензор.net». Символично, не правда ли? Те, кто заявлял о своем желании бороться против цензуры, оказались с теми, кто распространяет очевидную, откровенную ложь. Не разобрались по наивности? Не думаю. Скорее, сознательно отработали заказ. Сыграли в командную игру. По меркам нынешней украинской государственной «идеологии» отрицание «исконной» украинской принадлежности Крыма — это нечто такое, что невозможно себе даже вообразить. Это — кощунство. Это — святотатство. Это — преступление, для которого еще не придумано наказание. Как ни покарай, все покажется мало. Разве что отрезать у богохульника язык, потом разрезать его самого на мелкие кусочки, потом пришить язык и сшить его, а потом еще раз отрезать и разрезать. И ввести украинский биометрический контроль для граждан РФ в московском метро.

NoPlayerUfa Подворье Киево-печерской лавры

Е. Карась дал собственное изложение слов владыки Павла, сопроводив его для пущей верности видео, снятым у стен лавры. Вот, мол, смотрите, люди, сами, что «московские» попы себе позволяют. Пикантность ситуации состоит в том, что слов, приписываемых Е. Карасем наместнику лавры, на видео нет! Интерпретация патриотического «доброхота» не просто не соответствует первоисточнику, а прямо противоречит ему.

Кое-кто в Киеве связывает атаку на УПЦ с обменами пленными между Украиной и ДНР-ЛНР 27 декабря, видя в ней месть Церкви за ее активное участие в обменном процессе со стороны киевской власти, по сценарию которой события должны были иметь другой вид. Накануне обмена — 26 декабря — П. Порошенко на встрече с родственниками пленных упомянул церковь как одного из активных, важных участников переговоров, благодаря которым удалось добиться желаемого, имея в виду КП Филарета и УГКЦ, но прямо не назвав их. На следующий же день камеры зафиксировали в месте обмена священников УПЦ, что крайне возмутило и президента, и Банковую, вот они и решили отомстить Церкви и проучить ее. Хорошо бы, если бы все дело было, действительно, только в мелкой мести. Тучи, сгустившиеся над Церковью, однако, приобрели в последнее время такой угрожающий вид, что остается только Господу Богу молиться, чтобы история не закончилась чем-то очень серьезным и страшным.

Неслучайно, думаю, «Радио Свобода» резко повышает ставки. «Что нам делать с Московским патриархатом?» — патетически вопрошает его автор, недвусмысленно давая понять, в каком направлении движется его мысль. «УПЦ (МП) стала проблемой для украинского общества», — полагает он, обвиняя Церковь в каких-то страшных прегрешениях и преступлениях и советуя киевской власти поскорее да пожестче браться за ее — проблемы — решение. Разве это не призыв к разгрому Церкви? По-моему, более чем.