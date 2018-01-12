Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение утверждения о том, что Россия вмешивалась в выборы главы Белого дома в 2016 году, ведущие члены Демократической партии США призвали Белый дом принять незамедлительные меры для предотвращения повторения такой ситуации в будущем, пишет Робби Греймер в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

С целью остановить Москву от дальнейшего вмешательства в выборы демократы, входящие в Сенатский комитет по международным отношениям, опубликовали подробный отчет, в котором демонстрируется весь комплекс мер, предпринимаемых Кремлем для подрыва демократических систем США и их союзников. В документе также указывается необходимость в новых шагах в сторону предотвращения и недопущения подобных нападок в будущем.

При этом отчет не подписал ни один из членов комитета из Республиканской партии, что, по словам бывшего сотрудника Государственного департамента и эксперта по России Дэниэла Фрида, с которым авторы доклада консультировались, очень прискорбно.

«Это печально, поскольку многие из тех идей в точности соответствуют взглядам Республиканской партии на вопросы внешней политики и национальной безопасности», — подчеркнул он.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

В самом докладе, озаглавленном «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: значения для национальной безопасности США», высказывается жесткая критика «халатности» Трампа, не желающего признавать и отвечать на вмешательство Кремля в выборы. В нем не приводится деталей того, что произошло в 2016 году, но описываются примеры вмешательства Москвы в политику других стран за последние два десятилетия: от стран Прибалтики до Украины и государств Балканского полуострова. В нем также приводятся рекомендации для властей США в свете грядущих в 2018 и 2020 годах выборов.

Среди более трех десятков рекомендаций авторы доклада призывают Трампа к созданию межведомственной комиссии, которая бы занималась противодействием операция Москвы по оказанию влияния.

Создание такой комиссии необходимо для более эффективной взаимодействия между Государственным департаментом, ФБР, Министерством национальной безопасности, разведывательным сообществом и другими ведомствами. По планам разработчиков, эта комиссия должна быть сформирована по примеру Национального антитеррористического центра США.

Значок ФБР

Авторы также рекомендуют создать новую категорию санкций против «государств, представляющих гибридные угрозы», по примеру «государств-спонсоров терроризма». В новый список будут попадать страны, которые занимаются подрывом демократических институтов или занимаются другими формами гибридной войны.

«Эта угроза существовала задолго до того, как пост главы Белого дома занял Дональд Трамп, и если он не примет меры сейчас, она еще долго не потеряет актуальности и после его ухода», — отметил член Демократической партии Бен Кардин, который и был инициатором подготовки этого доклада.

«Несмотря на практическое бездействие президента Трампа, г-н Путин продолжает оттачивать свой асимметричный потенциал», — добавил он.

Причастные к докладу утверждают, что если со стороны Вашингтона не последует новых шагов для устранения своих уязвимых мест, ставших очевидными в ходе последних выборов президента, Россия может повторить свой успех в 2018-м и 2020 годах.

Они также, выражая опасения относительно того, что союзники США по НАТО и ЕС также останутся уязвимыми для российского вмешательства, ссылаются на роль Кремля в референдумах в Великобритании и Испании, а также выражают обеспокоенность по поводу будущих выборов в Италии.