Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Лапенков
11 января 2018
Передача LXIII, где в гостях многогранный Владимир Лапенков. Мы говорим о Даре с большой и маленькой буквы, традиционной и не очень литературе. Передача чуть сбивчивая (по вине ведущего), но имеющий уши сможет услышать много интересного. Особенно рекомендуется для литераторов старшего поколения и всех неравнодушных к андеграунду и крайне сложным личностям и культурным процессам.
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Владимира Лапенкова
Владимир Лапенков