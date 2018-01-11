Передача LXIII, где в гостях многогранный Владимир Лапенков. Мы говорим о Даре с большой и маленькой буквы, традиционной и не очень литературе. Передача чуть сбивчивая (по вине ведущего), но имеющий уши сможет услышать много интересного. Особенно рекомендуется для литераторов старшего поколения и всех неравнодушных к андеграунду и крайне сложным личностям и культурным процессам.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда