Первые дни нового 2018 года в Башкирии не принесли сенсаций. Как ранее сообщало ИА REGNUM, интервью главы региона Рустэма Хамитова, данное им интернет-изданию «Газета.Ru», могло стать центральным событием начала января, но осталось незамеченным. Жителей республики привлекали легкие, позитивные новости на праздничную тематику, в соцсетях обсуждалось убранство ледовых городков и доступность мест, где можно кататься с ледяных горок. Некоторым диссонансом стала тема ледового вандализма: в ряде районов Уфы и Иглинском районе в конце прошлого и начале нового годов неизвестными подростками разрушались ледовые городки. Не исключено, что на будущий новый год городков станет меньше, эта идея продвигается уфимской мэрией. Отмечалась достаточно высокая для первых дней января температура воздуха и малоснежье, сменившееся 8 января обильным снегопадом.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Известия об учреждении Фонда развития башкирского языка и учреждения грантов на развитие государственных и родных языков республики не стали неожиданностью, так как об этом сообщалось еще в октябре 2017 года. «Языковая тема» в СМИ пока отошла на задний план, однако высказывания на эту тему, сделанные в соцсетях отдельными пользователями, становятся все абсурднее и агрессивнее, в то время как представители интеллигенции готовятся к продуктивному диалогу.

Экономические новости не отличались остротой и масштабностью, среди изменений в области налогообложения следует выделить отмену «пивной льготы» и увеличение до 50% льготы на транспортный налог для автомобилей на газовом оборудовании. Экологов может взволновать выделение земли в Абзелиловском районе для строительства цементного завода.

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Тема ЖКХ представлена сообщениями об изменениях тарифов и отключениях воды, тепла, электроэнергии. Криминальные новости приводят статистику о нерадостном лидерстве республики по пьяным преступлениям и выплате 38-миллионной задолженности по заплате сибайским шахтёрам.

Политика

По сообщениям ряда СМИ, 4 января Рустэм Хамитов подписал указ о грантах в области сохранения и развития государственных и родных языков. В соответствии с указом с 1 января 2018 года учреждены ежегодно выделяемые гранты главы республики в размере 50 млн рублей на поддержку инициатив организаций культуры, образования, науки, средств массовой информации, спорта и молодёжной политики, общественных организаций по сохранению и развития государственных языков Башкортостана, родных языков народов, проживающих в республике, а также башкирского языка за пределами региона. Правительству республики поручено определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа. Как отметил ряд изданий, башкирская общественность с удовлетворением восприняла этот факт, отметив, что «гранты должны попасть в нужные руки».

«Бюджет республики обладает финансовыми возможностями, необходимыми для поддержки башкирского языка. В свете ранее сделанных заявлений, эта инициатива Хамитова выглядит ожидаемо. Однако тут важно понимать, что историческим субъектом, ответственным за сохранение и развитие башкирского языка является сама башкирская интеллигенция. Соответственно, от того, как она распорядится этими средствами зависит успешность реализации всей инициативы. Республиканская власть проявила политическую волю и выделила средства на башкирский язык, и теперь очень важно, чтобы эти средства были использованы по назначению. В противном случае прошедшие в 2017 году «языковые» митинги будут рассматриваться как политиканство и попытка заработать на этнокультурной проблематике», — считает политолог Дмитрий Михайличенко.

Также был подписан указ о создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Учредителями Фонда являются региональные Министерство культуры, Министерство образования, Агентство по печати и средствам массовой информации, Министерство молодёжной политики и спорта, а также Дом дружбы народов. Учредителям поручено в трёхмесячный срок утвердить устав Фонда. В нём, в частности, должно быть предусмотрено, что формирование высшего коллегиального органа управления и попечительского совета Фонда осуществляется главой республики. Оперативное управление работой Фонда будет осуществляться правлением, состоящим из пяти человек во главе с председателем, которые назначаются руководителем региона. Правительству Башкирии поручено определить состав имущества, передаваемого Фонду учредителями, и обеспечить его передачу, а также внести предложения по месту размещения Фонда в Уфе. Указом установлено, что формирование Фонда будет осуществляться за счёт внебюджетных источников.

Kitap-ufa.ru Учебник башкирского языка

В Башкирии участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. В Уфе сбор подписей прошел в торговом центре «Гостиный двор», в Октябрьском — в торговом центре «Ауструм». Готовится еще 15 площадок для сбора подписей

Конец эры ледовых городков

Посмотреть главный праздничный фейерверк, который проходил в Уфе на площади В. И. Ленина, пришли 15 тыс. человек. В прошлом году зрителями новогоднего салюта были 3 тыс. горожан. В новогоднюю ночь в ледовых городках и на праздничных площадках во всех районах башкирской столицы прошли театрализованные и игровые программы. Всего ночью в народных гуляньях приняли участие около 32 тыс. человек.

Газета «Республика Башкортостан» отслеживала факты вандализма в ледовых городках Уфы. Так, неизвестные хулиганы разгромили новогодний ледовый городок в микрорайоне Шакша. Разрушенные горки и фигуры жители обнаружили утром 1 января. Полиция составила соответствующие протоколы. Наказанием для вандалов может быть штраф в размере 40 тыс. рублей или в размере заработной платы, или обязательные работы на срок до 360 часов, либо арест на срок до трех месяцев.

В последующие дни все скульптуры, установленные в ледовом городке в микрорайоне Нижегородка (Ленинский район), также оказались разгромленными. Пострадали все ледовые фигуры. В первых числах января вандалы также повредили скульптуры около спортивного комплекса «Уфа-Арена» в Советском районе Уфы.

Популярность ледовых городков снизилась и городские власти ставят вопрос о сокращении их числа на будущий год. В новогодние каникулы ледовые городки посетило 90 тыс. уфимцев — на 32 тыс. меньше, чем в прошлом году. Уфимцы гуляют в основном на двух объектах — площади имени Ленина и площадке перед Конгресс-холлом. Уфимцы утверждают, что городки, возведенные муниципалитетом, «представляют собой жалкое зрелище, и делать там действительно нечего» Самыми востребованными объектами являются большие, безопасные горки для катания.

Pexels.com Рождество

Рождество: церковные службы, народный спорт, высокое искусство

Ряд СМИ рассказал, как в Башкирии отмечалось Рождество, в честь которого в республике проводится множество праздничных мероприятий — как религиозных, так и светских. Рождественские богослужения в православных храмах Башкирии начались вечером 6 января. Сотрудники и работники Главного управления МЧС России по РБ осуществляли дежурство при проведении праздничных богослужений. Такие меры предприняты в целях безопасности и предупреждения пожаров в местах массового скопления людей. С праздником верующих поздравили митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон (Васюков) и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В многоконфессиональной Уфе по традиции Рождество стало общим праздником. В уфимском парке Якутова, на озере Солдатское прошли традиционные рождественские купания. Праздник Рождества нырянием в прорубь отметили уфимские моржи. На трассе «Трамплин» (вдоль улицы Менделеева) состоялись традиционные «Рождественские лыжные гонки». Особым событием для ценителей прекрасного стал Большой рождественский концерт. Как отметила ГТРК, на сцене ГКЗ «Башкортостан» выступили солисты Большого и Мариинского театров, коллективы инструменталистов со всей России, а также Башкирская государственная хоровая капелла.

Демография и статистика

К 1 января 2018 года численность населения в Уфе превысила 1,127 млн человек. Для сравнения: год назад в Уфе насчитывалось 1,126 млн человек. По последним данным Башкортостанстата, численность постоянного населения республики составляет без малого 4,067 млн человек. Из них — более 1,905 млн мужчин и около 2,162 млн женщин: 46,9% и 53,1 соответственно. Однако по с словам мэра Уфы Ирека Ялалова в Уфе фактически проживает гораздо больше людей.

(сс)geralt Семья

ИА Башинформ сообщило, что в новогоднюю ночь в родильных домах Башкирии на свет появилось 17 детей: 11 девочек и шесть мальчиков. Первый ребенок 2018 года в республике родился в 00.03 часов в Октябрьском, это девочка. В прошлом году, с 0:01 до 8:00 родились 13 малышей: девочек тоже было больше — восемь, а мальчиков — пять. Рекордной по количеству новорожденных в республике была новогодняя ночь 2015 года. 1 января с полуночи до шести часов утра родилось 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек. В начале января первые тройняшки в 2018 году появились на свет в роддоме Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова в Уфе. Мамой сразу трех богатырей стала Гузель Нургалиева из Нефтекамска, сообщает телеканал «БСТ».

«Комсомольская правда в Уфе» назвала самые популярные имена новорожденных девочек и мальчиков в Демском районе. За год в районе родились 1 тыс. 306 детей. Из них 640 девочек и 666 мальчиков. Чаще всего девочек называли Арина, Алиса, Амина и Софья. Мальчики чаще всего получали имена Артем, Амир, Аскар и Тимур. Редкими именами стали Юрий, Ян, Эльмир, Яхья, Юлиана, Эсмеральда, Эсмира и Яна. В 9 семьях Демского района в 2017 году родились двойни. Благодаря заботе от государства все больше семей решаются на третьего и последующих детей. Так, в районе родились 542 первенца. В 570 семьях появился второй ребенок, еще 150 семей решились на третьего и 44 — на четвертого ребенка.

Криминальная тема

В Башкирии более 13 тыс. человек встретили Новый год в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. По сравнению с предыдущим годом количество подследственных и осужденных сократилось на 459 человек. В республиканских исправительных учреждениях отбывают наказание 10 558 человек (10 973 — в прошлом году). Больше всего осужденных содержатся в колониях строгого режима — 6 434 гражданина. В следственных изоляторах содержатся 2 492 человека.

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«UfaTime» отметило, что Башкирия попала в рейтинг регионов России по количеству преступлений. За 11 месяцев 2017 года в республике зафиксировано 55 тыс. 896 преступлений — на 8,1% меньше, чем в 2016 году. Башкирия находится на пятом месте по числу зарегистрированных преступлений. Как и следовало ожидать, лидером рейтинга является Москва. За январь-ноябрь здесь произошло 127 тыс. 499 правонарушений. Далее следуют Московская область (77 тыс. 534), Краснодарский край (62 тыс. 413) и Челябинская область (62 тыс. 413).

В Башкирии по итогам января-ноября 2017 года выявлено наибольшее число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. В этот период под воздействием алкоголя совершили различные правонарушения 14 тыс. 067 жителей республики. Далее следует Кемеровская область, где за учетный период выявлено 12 471 лиц, совершивших преступления в нетрезвом виде. На третьем месте — Свердловская область с показателем в 11 910 человек. Меньше всего пьяных преступников в Ингушетии.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что в Сибае выплачено более 38 млн долгов по зарплате. За восстановлением своих прав рабочие Башкирского шахтопроходческого управления обратились в прокуратуру. Прокуратура установила, что управление не выплатило зарплату своим работникам за октябрь и ноябрь. Перед 720 сотрудниками образовалась задолженность в размере 38,7 млн рублей. В адрес руководства предприятия было внесено представление с требованием погасить долг. Возбуждены административное и уголовное дело о невыплате заработной платы. В настоящее время задолженность выплачена в полном объеме

Дела жилищные

В первом полугодии 2018 года уфимцы будут платить за вывоз мусора всех видов на уровне прошлого года, тарифы вырастут с 1 июля. Совокупная плата за коммунальные услуги в Уфе в 2018 году вырастет на 5,39%. На уровне прошлого года весь 2018-й останется лишь вывоз ТБО для предприятий и организаций — за 1 кубометр отходов производства и потребления 151,48 рубля. Вывоз ТБО для жилищного фонда вырастет до 135,30 рубля, или на 5 рублей. Вывоз крупногабаритных отходов подорожает на 9,4 рубля за кубометр, до 244,82 рубля. Вывоз жидких отходов обойдется в 203,11 рублей за кубометр, т. е. на 7,8 рубля. По другим позициям подорожание на 1−2 рубля.

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«АиФ — Уфа» выясняло, откуда в квитанциях появляются лишние цифры. В начале 2017 года многим уфимцам стали приходить платёжки с доначислениями. А летом их попросили доплатить снова, на этот раз за тепло. Причём сумма с одного лицевого счёта доходила до 30 тыс. рублей. С жителей Стерлитамака собирали двойную плату за капремонт. Как сообщили в Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору, жалобы на нарушение порядка начислений платы за жилищно-коммунальные услуги составляют более 14% от общего числа обращений. По результатам деятельности в 2017 году в адрес УК выдано 463 предписания по фактам неправомерного начисления платежей. Всего управляющие компании республики вернули потребителям более 100 млн рублей неправильно начисленных платежей, в том числе 66 млн рублей по судебным решениям, добровольно — 38 млн рублей.

В Советском районе Уфы 15 домов на улицах Цюрупы, Краснодонской, Пархоменко и Петропавловской были отключены от водоснабжения из-за коммунальной аварии. Причиной стала утечка на водопроводной линии на улице Краснодонской. Еще 15 домов на улицах Айской, Революционной и Харьковской были в плановом порядке отключены от центрального отопления на несколько часов в связи с реконструкцией и выносом тепловых сетей с территории школы №44. По той же причине на этих улицах 11 домов были отключены от горячего водоснабжения. Вечером перед Рождеством жители поселка Нагаево остались без света. По данным оперативных служб, был поврежден кабель на электроподстанции в Акбердино Иглинского района. В результате электричество отключили в более 300 жилых домах. Подача электроэнергии была восстановлена в третьем часу ночи.

Налоги

Транспортный налог в отношении автомобилей на природном газе снизился до 50%. Соответствующий закон РБ вступил в силу с 1 января 2018 года. Право на льготу имеют организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения; организации, использующие грузовые автомобили на природном газе; физические лица на одно транспортное средство (если у физического лица два и более автомобилей на природном газе, льготу можно использовать по выбору на один из них). Льготу можно получить при условии, что средний возраст этих транспортных средств составляет не более 10 лет. Новым законом сохранена льгота по транспортному налогу в размере 50% для сельскохозяйственных товаропроизводителей с условием выплаты зарплаты своим работникам не ниже среднереспубликанского уровня.

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С 1 января 2018 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон РБ «О налоге на имущество организаций». Новый закон отменил действие отдельных налоговых льгот, признанных неэффективными. В том числе льгота по налогу на имущество отменена производителям пива. «Данную льготу Государственное Собрание предоставляло нескольким крупным предприятиям, которым в связи с нестабильной экономической ситуацией грозило закрытие. Это могло привести к существенному сокращению числа рабочих мест и росту социальной напряженности. В настоящее время обстановка на данных предприятиях нормализовалась. Льгота выполнила свое назначение, дальнейшее ее применение нецелесообразно», — пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, льготу по налогу на имущество депутаты Госсобрания предоставили на трехлетний период, начиная с 1 января 2016 года двум крупным пивным компаниям — турецкой Efes с производством в Уфе и голландской Heineken в Стерлитамаке. В 2017 году уже попытка её отменить не увенчалась успехом.

Законом закреплен и ряд других изменений в сфере налогообложения. В частности, установлено налогообложение от кадастровой стоимости на нежилые торгово-офисные помещения площадью свыше 1 000 кв. метров, расположенные в жилых домах. Также установлен порог по площади (2 000 кв. метров) для налогообложения от кадастровой стоимости нежилых зданий, которые фактически используются в торгово-офисных целях. Налогообложение от кадастровой стоимости распространилось на жилые дома и помещения, не учитываемые на балансе в качестве основных средств.

Экономика

ИА «Башинформ», констатировало, что пчеловоды Башкирии за прошедший пчеловодческий сезон собрали на 25% меньше товарного меда. В зиму пчёлы ушли также голодными, со слабо развитым жировым телом. Многим, если не всем, зимой потребуется поддержка в виде сахарного канди или запасных рамок с мёдом. В Башкирии насчитывается 335 тыс. пчелосемей. Весной 2017 года пчеловоды стали сообщать о массовой гибели пчел, на некоторых пасеках до 100% от общего количества. В России ситуация дополнительно усугубляется ростом иммунодефицита пчел из-за высокой степени гибридизации и интенсивного использования неоникотиноидов и некоторых других опасных пестицидов.

Waugsberg Пчелы

«Коммерсантъ в Уфе» отметил, что президиум правительства Башкирии одобрил решение о выделении без торгов компании «Цемикс» (дочернее предприятие группы Lasselsberger) участка для строительства цементного завода в Абзелиловском районе республики. Ранее в министерстве экономического развития Башкирии включили проект в перечень приоритетных для республики. Стоимость строительства завода по производству белого цемента и сухих строительных смесей мощностью 424 тыс. тонн в год оценивалась в €200 млн. Проект должен быть завершен к 2019 году. Место расположения участка, который предоставят власти инвестору, не уточняется. Первоначально завод планировали построить в поселке Красная Башкирия на границе с Магнитогорском, но против этого выступили жители Челябинской области, обеспокоенные тем, что новое производство ухудшит состояние атмосферного воздуха в городе. В сентябре компания сообщила о переносе площадки на 30 км южнее, в район села Янгельского Абзелиловского района.

Это же издание сообщило, что подведение итогов крупнейшей арендной сделки «Роснефти» в Уфе отложено на конец января. НК «Роснефть», которая планирует арендовать на 10 лет в Уфе новый офис для двух своих проектных институтов — «УфаНИПИнефти» и «БашНИПИнефти» — во второй раз перенесла подведение итогов тендера. Первоначально планировалось, что арендодатель будет отобран 7 декабря. Позже «Роснефть» перенесла завершение конкурса на 28 декабря, а теперь на 30 января. Причиной переноса стало продолжение работы комиссии. Напомним, что по итогам «Роснефть» планирует заключить крупнейшую для Уфы арендную сделку стоимостью 3,2 млрд руб. Компания намерена до 1 июля текущего года арендовать помещения площадью 21 тыс. кв. метров для размещения около 2 тыс. сотрудников.

Транспорт

По сообщениям СМИ, общественный и частный транспорт в новогоднюю ночь по городу ездил очень активно. Стоимость проезда в маршрутках составила 50 рублей (в обычные дни проезд обходится в 20−25 рублей), служба такси значительно повысила тарифы на свои услуги. Причем не только с 31 декабря на 1 января, а уже с 29 декабря. К примеру, доехать с улицы Кирова до школы МВД можно было за 400 с лишним рублей, тогда как обычно это расстояние таксисты проезжали за 100−130 рублей.

Deartravel.ru Билет

ИА «Башинформ» отметило, что правительством республики утверждена система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. В соответствии с постановлением в республике вводится автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте. Для этого будет использоваться единая транспортная карта или мобильные приложения. Для льготных категорий населения сохраняется возможность использования единого социального проездного билета. Безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте является первым этапом внедрения нового подхода к систематизации общественных перевозок. В дальнейшем планируется более широкое использование преимуществ электронной оплаты проезда, оборудование транспортных средств специальными терминалами, поддерживающими бесконтактные технологии. Аналогичная система безналичной оплаты проезда успешно работает во многих регионах страны, включая Москву, Московскую область, Нижегородскую область, Краснодарский край, Волгоградскую область.

«UfaTime» сообщило, что во время новогодних каникул пассажиропоток в аэропорту Уфы вырос на 30%. Особенно популярны среди горожан были зарубежные направления. В первые дни января поток туристов в Дубай вырос на 300%, в Стамбул — на 83%, Пхукет — на 27%. Если говорить о внутренних авиалиниях, то чаще всего уфимцы летали в Москву — пассажиров было на 18% больше обычного. Также на 9% вырос пассажиропоток в Санкт-Петербург и Сургут.

Крупная задержка вылета была всего одна, когда 244 пассажира рейса KAR-2431 «Уфа — Бангкок» смогли вылететь на отдых в Таиланд только спустя более 7 часов ожидания. Задержанный в Уфе самолет отправился в пункт назначения в 06.06 местного времени, сообщили в уфимском аэропорту. Причиной задержки стало неприбытие самолета. В ожидании рейса большинство пассажиров разъехались по городу, и лишь около 30 туристам были предоставлены места в отеле.

Bashgazet.ru Зайнаб Биишева

Культура и история

В год 110-летия Зайнаб Биишевой ее уфимская квартира станет музеем. В день юбилея народной писательницы сюжет об этом вышел на телеканале БСТ. Открытие музея в уфимской квартире на первом этаже пятиэтажного дома запланировано летом этого года. До этого времени необходимо будет решить вопросы перевода помещения в нежилой фонд, его содержания и обслуживания.

В Уфимском музее им. Михаила Нестерова проходит традиционная новогодняя выставка под названием «Новогодняя сказка в Нестеровском музее». В экспозицию вошли работы 56 художников из Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака и Янаула. Свои работы представили не только опытные творцы искусства, но начинающие художники.

В Башгосфилармонии состоялся новогодний концерт «Снежное танго» струнного квартета Рустэма Сулейманова и музыкантов Уфы. Социальный охват камерного вечера впечатлил, кроме уфимской творческой молодежи, концерт посетили и пенсионеры, и жители сельских районов республики.

В Башкирии опубликован календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. Как сообщает Управление по делам архивов РБ, перечень составлен на основе материалов архивных учреждений республики. 19 июня исполнится 75 лет со дня присвоения Александру Матросову звания Героя Советского Союза. 22 сентября отмечается 130 лет со дня сдачи в эксплуатацию железной дороги Уфа — Самара. Также в следующем году отметит 80-летие Союз театральных деятелей Башкирии. 24 августа исполняется 160 лет со дня причаливания первого парохода в Уфе.