В Пермском крае в начале 2018 года отмечен рост числа жертв пожаров. По данным ГУ МЧС по региону, с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года произошло 56 пожаров, погибли 10 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, по сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 1,8%, то количество погибших выросло в 3,3 раза.

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В Краснокамском районе 31 декабря погибли два человека, 1 января в Гайнском районе на пожаре в жилом доме погибли три человека, в том числе ребёнок. 8 января в Кунгурском районе погибли два человека. Все три пожара объединяет причина — неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В Краснокамском районе в ночь на 2 января из-за короткого замыкания новогодней гирлянды на искусственной ёлке сгорела квартира. Из-за сильного задымления из пятиэтажного дома пришлось эвакуировать жильцов.

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В военной части в посёлке Сокол 5 января погиб срочник. Тело призывника из Магнитогорска обнаружили в казарменной душевой. Как сообщают СМИ, родные погибшего солдата не верят в суицид, поскольку незадолго до гибели юноша сообщил родным, что «ему скоро конец». Кроме того, молодой человек намеревался заключить контракт и продолжить службу.

Похороны прошли в Магнитогорске 10 января. Губернатор Челябинской области распорядился выделить семье погибшего 100 тыс. рублей.

В ночь на 6 января на территории Пермского края прошло около 160 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова. В них приняло участие свыше 29 тысяч человек. По данным правоохранительных органов, обошлось без ЧП.

На портале телекомпании vetta.tv 6 января опубликована информация о том, что участие в квесте стало травматичным для пермячки. Находясь в узком трубопроводе, девушка сильно ударилась головой. Игру остановили только тогда, когда персонал понял, что травма серьёзная. В травмпункте у пермячки диагностировали сотрясение мозга и ушибы лица.

(сс) succo Суд

Девушка намерена добиваться компенсации через суд. Она также подала заявление в полицию. Однако правоохранители не усмотрели криминального характера. По данным УМВД, травма получена в результате несчастного случая.

В начале года соцсети запестрили сообщениями о мученической смерти собак. По данным пользователей, в Кировском районе Перми несколько бездомных собак съели разбросанную отраву, что привело к мученической смерти. Все погибшие животные имели бирки из приюта о том, что стерилизованы.

Очередной случай отмечен 7 января. Пермячка заявила, что её немецкая овчарка умерла в страшных муках после прогулки в лесу, где съела разбросанную догхантерами отраву.

В Перми жители дома по улице Смирнова 8 января обратились в краевое МЧС. Они проинформировали ведомство о появившейся трещине в стене здания. Кроме того, частично разрушилась часть кирпичной кладки под крышей. Здание старое, 1825 года постройки. Спасатели в оперативном порядке выехали на место и эвакуировали четырёх человек. Решается вопрос о размещении жильцов в маневренном фонде.

pxhere.com Ледяная крепость

В 2018 году ледовый городок «Перммяч» установил рекорд по числу посетителей. За время каникул площадку посетили 250 тыс. человек. В новогоднюю ночь главный ледовый городок края посетили 60 тысяч человек, в прошлом году в ночь 1 января на городской эспланаде побывало около 40 тысяч человек.

Главный ледовый комплекс Перми и самый большой ледовой городок в России работал все дни каникул без закрытий по графику, только в один из дней закрывшись раньше положенного времени из-за погодных условий. В эти новогодние каникулы гости ледового городка поставили настоящий рекорд по посещаемости, поскольку комплекс был полон весь период своей работы.