Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района, находящегося под контролем так называемой умеренной оппозиции. Об этом пишет официальный печатный орган Минобороны России — газета «Красная звезда».

Минобороны РФ Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Установлено, что пуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». Эта территория находится под контролем вооруженного формирования, которое называют «умеренной» оппозицией.

Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с напоминанием Анкаре о взятых на себя обязательствах по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий и призывом пресечь подобные атаки в будущем.

Mil.ru Российская база «Хмеймим» в Сирии

Также российское военное ведомство призвало активизировать работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб». Напомним, российские военные объекты в Сирии — авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, были атакованы 13 дронами в ночь на 6 января 2018 года.

Российские военные сбили семь беспилотников, а у шести перехватили управление. Комментируя инцидент, Минобороны РФ заявило, что решение запустивших дроны террористов могло быть инициировано только технологически развитой страной. Вашингтон ответил, что беспилотники «легко доступны» на мировом рынке.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о способности российского военного контингента в Сирии противостоять угрозе. В Кремле осознают, что вылазки террористов в Сирии не остановятся в одночасье и они будут продолжаться.

Авиабаза Хмеймим подверглась атаке и 31 декабря — ее обстреляли из минометов со стороны одного из отрядов мятежных сирийских боевиков. По мнению шеф-редактора ИА REGNUM и главного редактора ИА REX Юрия Баранчика, обе диверсии — это месть США за визит президента России Владимира Путина на базу ВКС в Хмеймим и его выступление там, в котором он обозначил окончание военной фазы конфликта в Сирии.

По мнению аналитика, инциденты в Хмеймиме можно считать одними из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии, поскольку они означают, что война перешла к новому этапу и теперь будут действовать диверсанты-боевики, подготовленные США.

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В планах США может быть не только месть: в первую очередь это стремление нанести серьезный психологический удар по военно-политическому руководству России в период начала избирательной кампании. Кроме того, речь идет о стремлении активизировать панику в информационном пространстве России и раздуть в общественном мнении России дискуссию о присутствии российских ВКС в Сирии.

О том, что к атакам причастны спецслужбы развитого государства, ранее заявил замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. По его мнению, это конкретно «след» США, поскольку иначе атака была бы невозможна из-за сложностей с финансированием и невозможностью создать комплектующие к дронам в Сирии.

defense.gov Американский солдат обслуживает БПЛА

В Минобороны ранее также заявили о новой террористической угрозе по всему миру, связанной с применением боевиками беспилотных летательных аппаратов. То, что они смогли освоить сложную технику, угрожает всем — ведь такие операции теперь могут быть проведены в любой стране.

«Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства», — пояснили в Минобороны.